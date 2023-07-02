Наслідки ворожого обстрілу Херсону: щонайменше четверо поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТО
2 липня 2023 року близько 11:20 збройні сили РФ вчергове обстріляли один із житлових районів Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.
"Щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані уточнюються. Уламками пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щоб ви там всі видохли від чуми або холери 😠