Наслідки ворожого обстрілу Херсону: щонайменше четверо поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТО

2 липня 2023 року близько 11:20 збройні сили РФ вчергове обстріляли один із житлових районів Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.

"Щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані уточнюються. Уламками пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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