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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожого обстрілу Херсону: щонайменше четверо поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТО

2 липня 2023 року близько 11:20 збройні сили РФ вчергове обстріляли один із житлових районів Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.

"Щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані уточнюються. Уламками пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли житловий квартал Херсону, поранено троє людей, - ОВА (оновлено)

Наслідки ворожого обстрілу Херсону: щонайменше четверо поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури 01

Автор: 

обстріл (29063) Херсон (3428)


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Коли ми вже в**мо по кримському мосту? Поки немає чим чи немає політичної волі?
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02.07.2023 13:05 Відповісти
Та хіба шо сковорідками та барабанами. Воно відосіки пише.
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02.07.2023 18:37 Відповісти
Які ж ці кацапи кончені тварюки і бидлота 😡
щоб ви там всі видохли від чуми або холери 😠
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02.07.2023 13:06 Відповісти
 
 