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Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.

У розпорядженні СБУ є записи розмов, де суддя не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.

Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства".

Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

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За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.

Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ 01
Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ 02
Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ 03
Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ 04
Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (12980) суддя (1589) Чернігівська область (948)


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Топ коментарі
+20
Яка махрова вата. Ця суддя не вчора це ж почала робити. Оточуючі роками толерували її позицію. Конфіскувати майно, позбавити громадянства і всіх виплат, депортувати після того як відпрацює 8 років в колонії. Це було б логічно і раціонально.
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05.07.2023 09:59 Відповісти
+20
А тепер цікаво подивитися на накази про її призначення суддею і підвищення до голови... Особливо фамілії тих уродів, що ці накази попідписували....
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05.07.2023 10:08 Відповісти
+16
Комедия,голова райсуду на раз-два,приехала,увидела и сразу стала головою,ищите крышу в Киеве,она таких голив десятки расставила по Украине.
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05.07.2023 09:52 Відповісти
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Комедия,голова райсуду на раз-два,приехала,увидела и сразу стала головою,ищите крышу в Киеве,она таких голив десятки расставила по Украине.
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05.07.2023 09:52 Відповісти
Зять мого бувшого колеги, військовий прокурор, в 14 році передислокувався з Криму до центральної України разом з частиною не тому що палко любив нашу країну, а, як він сказав своєму тестю, він би з радістю перейшов до кацапів та немає там кінців. А в Україні правознавство це сімейний бізнес родини. Ще сказав, що дослужить до пенсії в українській армії та повернеться в кацапський Севастополь. Це про необхідність зв'язків для службових щаблів.
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05.07.2023 10:04 Відповісти
Можна тільки уявити, які вона судові рішення виносила.
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05.07.2023 09:54 Відповісти
до стінки шалаву
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05.07.2023 09:55 Відповісти
а хуху не хохо ************ кацапська
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05.07.2023 09:56 Відповісти
Яка махрова вата. Ця суддя не вчора це ж почала робити. Оточуючі роками толерували її позицію. Конфіскувати майно, позбавити громадянства і всіх виплат, депортувати після того як відпрацює 8 років в колонії. Це було б логічно і раціонально.
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05.07.2023 09:59 Відповісти
👍
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05.07.2023 10:07 Відповісти
гнидa кaцaпaськa 😡
якa довічнa пенсія судді з українського бюджету?
їй пaйку у тюpмi дaвaти нe вapтo
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05.07.2023 10:05 Відповісти
А тепер цікаво подивитися на накази про її призначення суддею і підвищення до голови... Особливо фамілії тих уродів, що ці накази попідписували....
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05.07.2023 10:08 Відповісти
Я так і думав, що воно переїхало із даунбаса, або з окупованих територій, бо там куди кликали і чекали кацапів, то вони туди й прийшли. Після відсидки за злочин, депортувати на рассєю.
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05.07.2023 10:11 Відповісти
Скажіть а хто призначав цю колоборанську паскуду ? це теж ворог який має бути покараний ,ось вся робота судової мафії під час війни ,за що їм платять такі зарплати і пенсії ?
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05.07.2023 10:30 Відповісти
Хто -хто. Кожне місце на держпосаді коштує чимало грошей виключно у зелених/ доларів/ . Посада простого заступник прокурора у Харкові в 2011 році коштувала 10 тисяч доларів, а уявляєте скільки та лярва відвантажила за свої посади ?
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05.07.2023 18:40 Відповісти
Розірвіть цю мразь на шматки!
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05.07.2023 10:47 Відповісти
Чому ібало цієї суки замилино?
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05.07.2023 10:47 Відповісти
на гіляку запроданку кацапську !!!
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05.07.2023 10:59 Відповісти
Тобто вона весь час час не приховувала своїх проросійських настроїв і перебувала на посаді голови районного суду. Я другой такой страни не знаю!!
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05.07.2023 11:05 Відповісти
Треба збудувати катапульту (типу "требушет"), здоровену таку і запускати таких п*дарасів з Хрещатику прямісінько "враднуюговєнь"!
Можна ще (для стабілізації пальоту) колорадську стрічку разом з триколором у сраки їм запихувати, буде гарно, майже як салют...
Піуу - Урааааа і "марш славянкі" - Трамп-пам-пам-пам-трам-парам-парам...
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05.07.2023 11:07 Відповісти
Тут інше питання - хто обрав її головою райсуду? Року не пропрацювала і вже на таку посаду.
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05.07.2023 11:13 Відповісти
Ггроші
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05.07.2023 18:41 Відповісти
Хоч підозру виписали?
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05.07.2023 11:18 Відповісти
Суддівська гілка влади розбещена вкрай.
П'яни у комендантську годину збивають нацгвардейця, голова Верховного суду хабарник та мерзотник.
Кожний якщо не злодій то корупціонер.
Зарплати від 100 до 500 000 тис/грн/місяць.
Може пора країні звільнитися від цього сорому та пожити з правосуддям Великої Британії років з 50???!!!
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05.07.2023 11:47 Відповісти
Судье Звенигородского райсуда в Черкасской области... Вообще ни удивляет.
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05.07.2023 11:56 Відповісти
...Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем районного суда. Впоследствии фигурантка планировала подать в отставку, переехать в Крым, но при этом получать пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета...
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05.07.2023 12:00 Відповісти
Она и сецчас получает, больше сючем уверен
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05.07.2023 13:33 Відповісти
Дуже значна частина суддів та прокурорів потенційні колаборанти.
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05.07.2023 12:27 Відповісти
Жирувала суддя на наші податки ще й на українську немалу пенсію око поклала... І дуже любила росіюшку... Нема і не буде їй прощення... На нари суку!
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05.07.2023 13:11 Відповісти
Сколько еще таких тварей шифруются и не очень в Украине.Каждый день в новостях сообщается о задержании таких любителей ,,русского мира,,, а они не заканчиваются.Думаю их железно 10% населения Украины.
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05.07.2023 14:30 Відповісти
але курву не звільнили?

і українці будуть платити пенсію кацапській падлі?
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05.07.2023 19:59 Відповісти
 
 