Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.
У розпорядженні СБУ є записи розмов, де суддя не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.
Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства".
Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.
Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.
Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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якa довічнa пенсія судді з українського бюджету?
їй пaйку у тюpмi дaвaти нe вapтo
Можна ще (для стабілізації пальоту) колорадську стрічку разом з триколором у сраки їм запихувати, буде гарно, майже як салют...
Піуу - Урааааа і "марш славянкі" - Трамп-пам-пам-пам-трам-парам-парам...
П'яни у комендантську годину збивають нацгвардейця, голова Верховного суду хабарник та мерзотник.
Кожний якщо не злодій то корупціонер.
Зарплати від 100 до 500 000 тис/грн/місяць.
Може пора країні звільнитися від цього сорому та пожити з правосуддям Великої Британії років з 50???!!!
і українці будуть платити пенсію кацапській падлі?