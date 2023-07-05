Судді Звенигородського райсуду на Черкащині повідомлено про підозру: виправдовувала російську агресію в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.



У розпорядженні СБУ є записи розмов, де суддя не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.



Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства".



Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни.



На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

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За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.



Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.



Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.



Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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