Затримано зрадника, який шпигував за проукраїнськими партизанами на окупованих територіях Запорізької області, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до окупованого на той час Мелітополя.

Там він почав співпрацювати з рашистами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили "поліцейським патрульно-постової служби" місцевого підрозділу окупаційного "МВС РФ".

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На цій "посаді" зловмисник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка".

У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчиненні злочини, вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію", - зазначають у СБУ.

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За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.

Під час проведення комплексних заходів співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.