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Затримано зрадника, який шпигував за проукраїнськими партизанами на окупованих територіях Запорізької області, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до окупованого на той час Мелітополя.

Там він почав співпрацювати з рашистами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили "поліцейським патрульно-постової служби" місцевого підрозділу окупаційного "МВС РФ".

Затримано зрадника, який шпигував за проукраїнськими партизанами на окупованих територіях Запорізької області, - СБУ 01

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На цій "посаді" зловмисник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка".

У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчиненні злочини, вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію", - зазначають у СБУ.

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За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.

Під час проведення комплексних заходів співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12980) Запорізька область (3738) активіст (314) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+12
подібні гниди на святі життя лишні. не цацкайтесь з ним.
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05.07.2023 11:14 Відповісти
+7
Сколько еще подобного дерьма расползлость по Украине. Эти суки хуже оккупантов. Главное ни одного не забыть и не пропустить.
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05.07.2023 11:19 Відповісти
+4
ВСІХ "пірісілєнцев" через фільтраційні табори треба пропускати!! Навіть в ЄС таких "пірісілєнців" вже - сотні тисяч, а в Києві, Дніпрі чи Одесі.. ??
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05.07.2023 11:16 Відповісти
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подібні гниди на святі життя лишні. не цацкайтесь з ним.
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05.07.2023 11:14 Відповісти
сподіваюся, це відео тільки для якогось чину звітності. А реально їх дірявлять одразу ж.
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05.07.2023 12:17 Відповісти
ВСІХ "пірісілєнцев" через фільтраційні табори треба пропускати!! Навіть в ЄС таких "пірісілєнців" вже - сотні тисяч, а в Києві, Дніпрі чи Одесі.. ??
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05.07.2023 11:16 Відповісти
плюсую. Мене колись за таку пропозицію забанили на ЛБ у соньки, в мирУ Ксенія Василенко. Було то Anno Domini 2014 восени.
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05.07.2023 12:14 Відповісти
Сколько еще подобного дерьма расползлость по Украине. Эти суки хуже оккупантов. Главное ни одного не забыть и не пропустить.
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05.07.2023 11:19 Відповісти
Спортивний костюм - це як маркер бидло-гопоти і тітушок!
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05.07.2023 11:20 Відповісти
...і сємічкі в карманє...
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05.07.2023 12:06 Відповісти
Молодца Контррозвідка СБУ! Щира Подяка за Службу!
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05.07.2023 11:23 Відповісти
Молодец, баканов !!! Ура !!!!
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05.07.2023 11:41 Відповісти
баканов тут зовсім ні до чого.
Контррозвідка СБУ була до баканова та зе, є під час війни та буде завжди, допоки є держава Україна
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05.07.2023 11:42 Відповісти
Худе, немічне, наркоман 100%. Таких і в Миколаєві вистачає.
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05.07.2023 11:30 Відповісти
Передать его тем же проукраинским партизанам..
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05.07.2023 11:39 Відповісти
не доганяю...нахріна замазуавти морди підарам?
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05.07.2023 12:05 Відповісти
Дивно, що і ноги і руки не встиг ще зламати!!!
В камері треба бути йому обережним, слизько дуже…
Смерть московським убивцям та їх агентам в Україні!!
Слава Україні!
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05.07.2023 12:12 Відповісти
На дибу.
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05.07.2023 15:05 Відповісти
 
 