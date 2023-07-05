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На Харківській залізниці викрито корупційну схему, яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, викрито двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області.

"Незаконна діяльність фігурантів могла призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті. Також їхні дії могли зірвати поставки військової техніки ЗСУ на фронт", - йдеться у повідомленні.

На Харківській залізниці викрито корупційну схему, яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт, - СБУ 01
На Харківській залізниці викрито корупційну схему, яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт, - СБУ 02

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За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.

Встановлено, що протягом травня 2022 року вони використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації.

Застарілі комплектуючі отримували через "списання" їх як металобрухт, що нібито використовується для виготовлення протитанкових "їжаків". При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили.

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Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання "індивідуальних" комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а "розрахунок" отримували готівкою.

Для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових комплектуючих, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

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"Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 млн грн. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану);

- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

- ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі).

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Наразі зловмисники під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури у взаємодії з керівництвом АТ "Укрзалізниця".

Автор: 

залізниця (1525) корупція (4710) СБУ (12980) Харківщина (6054)


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Щеля ж вихвалявся що корупцію знищив. Збрехав як завжди?
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05.07.2023 13:29 Відповісти
100% ,пане П*ятикопіїчний,вони з тих аж 1,2 мілліона,частину віддали тому Щелі,який подолав корупцію.Правда,то проста схема,на рівні прораба будівництва якоїсь стодоли,але і Єрмаку щось перепало.А прив*язати звичайну крадіжку до зриву поставок армії-"зіркова", на погони, справа.Цікаво,а що ж комерційні структури робили з рейок з держрезерву?Якщо протитанкові "їжаки"-то молодці.
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05.07.2023 15:46 Відповісти
Открою СБУ "тайну". ВСЯ коррупция в Украине, во ВСЕХ государственных структурах может сорвать не то, что "поставку военной техники на фронт", а может привести к поражению Украины в этой войне.
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05.07.2023 13:35 Відповісти
Ви подивиться в МО корупція тут корупція на гуманітарці корупція чиновники крадуть на закупівлях усіх їх треба прирівняти к армії Путіна бо це є армія пу КОТРА ЗНИЩУЄ СВОЇМИ ГРАБУНКАМИ НЕ МЕНШ ЧИМ РЕГУЛЯРНОЇ РОСІЙСЬКА ВІЙСЬКА МИ ВОЮЄМО НА ДВА ФРОНТИ НА ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ПРИЧОМУ ВНУТРІШНІЙ СТРАШНІШИЙ ПО СВОЇМ ВЧИНКАМ І ДІЯМ ЯКИЙ ВБИВАЄ ВЕЛИКУ ЧАСТКУ НАШОГО НАРОДУ ТА КРАЇНИ А ВЛАДА З ЦИМ ГРАЄ НА БОЦІ ВОРОГА ВКРАВ ЧИНОВНИК ПОЖУРИЛИ НА ІНШУ ПОСАДУ ЙДИ ПРОДОВЖУЙ БОЙОВІ ДІЇ ВБИВАЙ УКРАЇНУ
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05.07.2023 13:38 Відповісти
Не бачу тут гучної справи, хоч користолюбивих бовдурів треба покарати.
Однак 12 років в'язниці за мільйон гривень і той же час керівництво державних корпорацій абсолютно безкарно понавиписувало собі премій на сотні мільйонів, таке можливе лише при повному інфантилізмі урядовців і законодавців,
суддями СБУ треба зайнятися, одну затримали (чи не затримали?) за заперечення російської агресії проти України, але в судовій системі більше половини таких
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05.07.2023 13:43 Відповісти
У меня нет сомнений в победе.У меня есть сомнения в продолжении работать и жить в этой стране. В этой подразумевается с этим строем и властью. Причина-12 лет за подобное правонарушение. А почему не 20? А почему не 25 или пожизненное? У меня почему очень много, и что самое печальное, после войны призовут эти суки под свои знамёна ветеранов,для обложки и будет всё то же самое что и 30 лет подряд. Есть только один ИМХО выход ,это реальная военная диктатура. каким бы демократом я не был. По другому шановні це вафлі.
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05.07.2023 13:48 Відповісти
Можна кожну залізницю добре потрусити, і це буде не даремно. В мирні часи залізниця була "держава" в державі, і порушень завжди там було - тьма. В свій час кирпа це показав і налагодив інші схеми
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05.07.2023 14:18 Відповісти
Знам'янська дирекція Одеська зал. керівник Матвієнко купив нове авто під час війни, в нього все добре
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05.07.2023 14:35 Відповісти
 
 