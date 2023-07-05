Видавав себе за співробітника СБУ і пропонував за гроші "відмазувати" від призову: СБУ затримала шахрая. ФОТО

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією запобігло створенню ще однієї "схеми для ухилянтів".

За результатами оперативних заходів у Вінниці затримано шахрая, що видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував молодикам свою "допомогу" в ухиленні від призову. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, такі "послуги" він оцінював у 3 тис. дол. з одного клієнта.

За цю суму зловмисник, представляючись співробітником спецслужби, вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування.







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"Там ухилянта мали визнати обмежено придатним до військової служби. Таким чином він хотів уникнути участі у бойових діях ЗСУ. Співробітники СБУ затримали шахрая "на гарячому" під час отримання ним другої частини грошей за "вирішення питання" з госпіталізацією клієнта", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, шахраєм виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності.

Також під час обушків за адресою його проживання виявлено 60 набоїв до автомата Калашникова.

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.