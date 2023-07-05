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На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які ошукали людей на понад 2 мільйони гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу зловмисників із чотирьох осіб. Шахраї ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України.

Як з'ясували правоохоронці, у соціальних мережах зловмисники шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ та лікування поранених бійців. Фігуранти представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

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Під виглядом конвертування злотих у гривні, правопорушники отримували персональні та банківські дані громадян, після чого привласнювали гроші з рахунків. Загальна сума завданих збитків попередньо становить понад два мільйони гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які ошукали людей на понад 2 мільйони гривень 01

На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які ошукали людей на понад 2 мільйони гривень 02

На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які ошукали людей на понад 2 мільйони гривень 03На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які ошукали людей на понад 2 мільйони гривень 04

Автор: 

МВС (3512) шахрайство (1107) Дніпропетровська область (3865)


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Оті пластикові картки згодувати тварюкам цілими!
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05.07.2023 16:45 Відповісти
Надо передать их военным ВСУ, для которых собирались средства..
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05.07.2023 18:27 Відповісти
Нехай йдуть розміновувати території. Як сапери.
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05.07.2023 19:15 Відповісти
Саперів вони навряд чи зможуть замінити, а от замість песиків можна їх запустити.
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05.07.2023 19:24 Відповісти
 
 