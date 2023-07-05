Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії. ФОТОрепортаж
У Великій Британії військові інструктори Сил Оборони Нової Зеландії проводять заняття з вогневої підготовки із військовослужбовцями Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
"У рамках багатонаціональної навчальної операції "ІНТЕРФЛЕКС" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії висококваліфіковані військові інструктори Сил Оборони Нової Зеландії допомагають перетворити вмотивованих новобранців ЗСУ на боєздатних солдатів, навчаючи їх навичками, необхідними для виживання та ефективного ведення бойових дій на передовій", - йдеться у повідомленні.
Українських новобранців навчатимуть таким навичкам, як поводження зі зброєю, влучна стрільба, надання першої медичної допомоги на полі бою, а також наступальні й оборонні операції в різних умовах.
У підготовці українських військових у Британії беруть участь 120 інструкторів із Нової Зеландії.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухопутные_войска_Новой_Зеландии