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Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії. ФОТОрепортаж

У Великій Британії військові інструктори Сил Оборони Нової Зеландії проводять заняття з вогневої підготовки із військовослужбовцями Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 01

"У рамках багатонаціональної навчальної операції "ІНТЕРФЛЕКС" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії висококваліфіковані військові інструктори Сил Оборони Нової Зеландії допомагають перетворити вмотивованих новобранців ЗСУ на боєздатних солдатів, навчаючи їх навичками, необхідними для виживання та ефективного ведення бойових дій на передовій", - йдеться у повідомленні.

Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 02
Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 03
Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 04
Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 05

Українських новобранців навчатимуть таким навичкам, як поводження зі зброєю, влучна стрільба, надання першої медичної допомоги на полі бою, а також наступальні й оборонні операції в різних умовах.

Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 06
Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 07
Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 08
Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 09

У підготовці українських військових у Британії беруть участь 120 інструкторів із Нової Зеландії.

Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії 10

Автор: 

Велика Британія (5663) Нова Зеландія (108) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+7
Вчитимуть того хто воював на ******** фронтах.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
+5
Новозеландские солдаты участвовали в основных конфликтах XX столетия: Англо-бурской войне, Первой мировой войне, Второй мировой войне, Корейской войне, войне в Малайе, Индонезийско-малайзийской конфронтации, Войне во Вьетнаме. С 1970-х годов новозеландская армия, как правило, участвует в составе различных миротворческих контингентов. Учитывая небольшой размер этих сил, на них до сих пор лежит большая ответственность по выполнению оперативных задач, начиная с развёртывания в Восточном Тиморе в 1999 году. Солдаты Сухопутных войск Новой Зеландии также принимали участие в войне в заливе, войне в Ираке, служат в Восточном Тиморе, Афганистане, входят в состав миротворческих сил ООН.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухопутные_войска_Новой_Зеландии
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05.07.2023 17:18 Відповісти
+4
На яких фронтах інструктори з Нової Зеландії воювали? З пінгвінами? Ще потрібно когось з Папуа-Нової Гвінеї запросити для повноти картини
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05.07.2023 17:10 Відповісти
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На яких фронтах інструктори з Нової Зеландії воювали? З пінгвінами? Ще потрібно когось з Папуа-Нової Гвінеї запросити для повноти картини
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05.07.2023 17:10 Відповісти
Може гроші чути, як шелестять.
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05.07.2023 17:16 Відповісти
Новозеландские солдаты участвовали в основных конфликтах XX столетия: Англо-бурской войне, Первой мировой войне, Второй мировой войне, Корейской войне, войне в Малайе, Индонезийско-малайзийской конфронтации, Войне во Вьетнаме. С 1970-х годов новозеландская армия, как правило, участвует в составе различных миротворческих контингентов. Учитывая небольшой размер этих сил, на них до сих пор лежит большая ответственность по выполнению оперативных задач, начиная с развёртывания в Восточном Тиморе в 1999 году. Солдаты Сухопутных войск Новой Зеландии также принимали участие в войне в заливе, войне в Ираке, служат в Восточном Тиморе, Афганистане, входят в состав миротворческих сил ООН.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухопутные_войска_Новой_Зеландии
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05.07.2023 17:18 Відповісти
Вчитимуть того хто воював на ******** фронтах.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
На Колчаковских...
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05.07.2023 17:18 Відповісти
Профессиональные солдаты готовят мобилизированных гражданских, ужас то какой.
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05.07.2023 17:46 Відповісти
Ви про "курс вогневої підготовки" чули, чи просто лайном на союзників кидаєте?
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05.07.2023 18:37 Відповісти
А ти де "воював"? Інструктори вчать людей "базовим навичкам" - щоб вони "вросли" в бойову діяльність та "зрослися" зі зброєю, засобами захисту та системами рятування життя, та "на автоматі" діяли в бою Бо часто в бою нема часу обдумувать ситуацію - дієш на підсвідомості : вибух чи постріл - і ти вже стрибнув до укриття, яке помітив автоматично, пересуваючись по місцевості
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05.07.2023 18:37 Відповісти
Афганистан до 2021 и Ирак - по сей день там с американцами. Достаточно имеют опыта, что бы вчерашнего водителя тролейбуса или охранника супермаркета, которые никогда не служили, обучить военным премудростям.
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05.07.2023 23:26 Відповісти
https://t.me/vozvisnyk/13103 у меня сосед погиб - Завтра наша громада буде прощатись з Вадимом Руденко … Вадим загинув у бою за Україну в Бахмутському районі під час проходження військової служби.
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05.07.2023 17:35 Відповісти
Это военнослужащие ВСУ должны учить Новозеландских сопляков.
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05.07.2023 17:50 Відповісти
Зачем этот дебильный коммент здесь? Опытные вояки, прошедшие Афганистан и Ирак обучают вчерашних мобилизованных, которые никогда не служили. Так спасибо им за это, а не твои придурочные вскукареки.
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05.07.2023 23:28 Відповісти
В Британии оценили потери РФ: 220 тысяч военных и более 6200 единиц бронетехники
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05.07.2023 17:51 Відповісти
Основное тактическое упражнение - высадка с бмп и зачистка посадки с блиндажом и окопчиком внутри. А не вот эта вот стрельба по мишеням из-за мешком с говной...
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05.07.2023 18:30 Відповісти
Многие новобранцы автомат в руках не держали, либо держали,но 30+ лет назад. "Высадка из бмп и зачистка посадки"...
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05.07.2023 18:39 Відповісти
где ты там на фотках увидел новобранцев которые 30 лет не держали в руках автомат? Всё они нормально уже держат, просто делают какую-то страндартную чушь, которая мало пригодится в этой войне. Начиная с того, что кучкуются постоянно... Ну хоть так конечно, там переучат уже...
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05.07.2023 20:01 Відповісти
Kill them all! 💀
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05.07.2023 20:01 Відповісти
 
 