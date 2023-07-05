Новобранці ЗСУ під керівництвом інструкторів з Нової Зеландії проходять курс вогневої підготовки у Британії. ФОТОрепортаж

У Великій Британії військові інструктори Сил Оборони Нової Зеландії проводять заняття з вогневої підготовки із військовослужбовцями Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"У рамках багатонаціональної навчальної операції "ІНТЕРФЛЕКС" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії висококваліфіковані військові інструктори Сил Оборони Нової Зеландії допомагають перетворити вмотивованих новобранців ЗСУ на боєздатних солдатів, навчаючи їх навичками, необхідними для виживання та ефективного ведення бойових дій на передовій", - йдеться у повідомленні.









Українських новобранців навчатимуть таким навичкам, як поводження зі зброєю, влучна стрільба, надання першої медичної допомоги на полі бою, а також наступальні й оборонні операції в різних умовах.









У підготовці українських військових у Британії беруть участь 120 інструкторів із Нової Зеландії.