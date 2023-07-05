Розстріляну окупантами швидку з Харківщини виставили перед Рейхстагом. ФОТО
Розстріляну російськими окупантами українську машину швидкої допомоги виставлено перед будівлею Рейхстагу у Німеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як розповіли організатори акції, ця машина швидкої допомоги була єдиним повнопривідним автомобілем у лікарні в Дергачах Харківської області, а відтак могла дістатися до віддалених сіл по розбомблених дорогах і в негоду. 12 березня 2022 року російські війська обстріляли та знищили лікарню та автомобіль швидкої. Через цілеспрямоване знищення автомобіля велика кількість мирних жителів була відрізана від екстреної рятувальної та медичної допомоги.
Розстріляну російськими військами машину швидкої допомоги оглянула президент німецького Бундестагу Бербель Бас разом з низькою парламентарів від різних фракцій.
З 20 по 27 травня автомобіль, понівечений осколками та кулями, вже виставлявся в Мюнхені, до цього - в Києві та Вільнюсі. Наступна зупинка – Гамбург і подальші європейські міста.
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Говорят, шо Тойота Ленд Крузер вьішел первьій раз в 1951 году и с тех пор претерпел более 15 модификаций. А єтот УАЗ 3909 "буханка" вьішел в 1956 и сразу получился настолько ********* шо его до сих пор вьіпускают без модификаций.
Оце так ганьбіще! 😭 Що про країну подумають 😭 - нас точно нікуди не приймуть!
Що немає ******** на порядок розстріляніших швидких? Є і при тому дофіга. Ні взяли привезли якесь гівно де майже немає попадань, і яке нас лиш дискредитує.