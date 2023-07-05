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Новини Фото Війна
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Розстріляну окупантами швидку з Харківщини виставили перед Рейхстагом. ФОТО

Розстріляну російськими окупантами українську машину швидкої допомоги виставлено перед будівлею Рейхстагу у Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Розстріляну окупантами швидку з Харківщини виставили перед Рейхстагом 01

Як розповіли організатори акції, ця машина швидкої допомоги була єдиним повнопривідним автомобілем у лікарні в Дергачах Харківської області, а відтак могла дістатися до віддалених сіл по розбомблених дорогах і в негоду. 12 березня 2022 року російські війська обстріляли та знищили лікарню та автомобіль швидкої. Через цілеспрямоване знищення автомобіля велика кількість мирних жителів була відрізана від екстреної рятувальної та медичної допомоги.

Розстріляну окупантами швидку з Харківщини виставили перед Рейхстагом 02
Розстріляну окупантами швидку з Харківщини виставили перед Рейхстагом 03

Розстріляну російськими військами машину швидкої допомоги оглянула президент німецького Бундестагу Бербель Бас разом з низькою парламентарів від різних фракцій.

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Розстріляну окупантами швидку з Харківщини виставили перед Рейхстагом 04

З 20 по 27 травня автомобіль, понівечений осколками та кулями, вже виставлявся в Мюнхені, до цього - в Києві та Вільнюсі. Наступна зупинка – Гамбург і подальші європейські міста.

Автор: 

Німеччина (7484) Бундестаг (196) швидка (268)


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Топ коментарі
+32
авто такого року що пересічні німці подумають що розстріл стався за часів ІІ світової...
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05.07.2023 19:20 Відповісти
+27
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05.07.2023 19:23 Відповісти
+7
німці будуть шоковані тим які у нас " швидкі"
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05.07.2023 19:24 Відповісти
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авто такого року що пересічні німці подумають що розстріл стався за часів ІІ світової...
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05.07.2023 19:20 Відповісти
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05.07.2023 19:22 Відповісти
Як жити тепер? Що подумають пересічні німці?😱
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05.07.2023 19:28 Відповісти
ну чо на рассее до сих пор их вьіпускают, даже в 2023 году.

Говорят, шо Тойота Ленд Крузер вьішел первьій раз в 1951 году и с тех пор претерпел более 15 модификаций. А єтот УАЗ 3909 "буханка" вьішел в 1956 и сразу получился настолько ********* шо его до сих пор вьіпускают без модификаций.
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05.07.2023 20:48 Відповісти
"и сразу получился настолько ********* шо его до сих пор вьіпускают без модификаций. "

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05.07.2023 21:38 Відповісти
Можливо колись так будуть показувати відрубану голову )(уйла.
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05.07.2023 19:21 Відповісти
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05.07.2023 19:23 Відповісти
німці будуть шоковані тим які у нас " швидкі"
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05.07.2023 19:24 Відповісти
Яке горе.
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05.07.2023 19:29 Відповісти
скоріше ганьба ганебна. в такій ветеринарам їздити а не лікарям
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05.07.2023 19:32 Відповісти
В села Фольксвагени та Реношки не доїдуть.
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05.07.2023 19:48 Відповісти
они скорее будут шокированы, что у нас идиотов вроде тебя, много!
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05.07.2023 20:22 Відповісти
Бюргерам начхати поки їм безпосередньо на голову не впаде. Така психологія маси.
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05.07.2023 19:26 Відповісти
І нахіба тей цирк треба? Який йолоп те влаштував?
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05.07.2023 19:30 Відповісти
позор на весь світ, ***** клоуни що вони витворяють
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05.07.2023 19:30 Відповісти
Якась дурня. То трясуть паспортами і снарядами, то виставляють машину, все це може викликати і викликає величезні сумніви і широке поле для того, щоб кацапи квакали, що це фейк. Наші росмовні посли за кордонами -найбільші зрадники України. Хоча би в тому, що вони не можуть відкрити нормально рота і довести іноземцям щиру правду. На німецькому ТБ показують тільки біженців, які щось там квакають росмовою. Де документалістика? розстріляні і закатовані в Бучі, Гостомелі, ексгумація тіл, розстріл воїна за Слава Україні? знущання російських нацистів над військовополоненими? Все це зафільмовано! Чому не доноситься до іноземців? Тому що росбидлота досі сидить в наших консульствах і посольствах і нічого не робить, мріє тільки про вілли та Мальорку.
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05.07.2023 19:32 Відповісти
Величезні сумніви в чому, звиняйте у вас визиває ця машина?
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05.07.2023 19:49 Відповісти
Ви німець і дивитесь на цю машину. Ви бачили. хто і як її розстрілював?Елементарна логіка підказує вам різні версії розстрілу. ЇМ ПОТРІБНО ДИВИТИСЬ ДОКУМЕНТАЛІСТИКУ, з ВІЙНИ. Інакше вони не розуміють, що це війна.
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05.07.2023 19:54 Відповісти
Ой бозе ж мій, німці таки вже придуркуваті, що не здатні знайти інформацію про то, що відбувається в Україні. Це ж так важко. Може вони не впевнені, що земля то є геоїд?
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05.07.2023 21:35 Відповісти
Вони не придуркуваті, а пасивні. Вони живуть добре і жити хочуть добре. Ніколи не звертали уваги на схід після другої світової війни і зараз би воліли не звертати.
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05.07.2023 22:57 Відповісти
Щонайменше потрібно супроводжувати цю ветверб відеокадрами.
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05.07.2023 19:55 Відповісти
я такі фільми кілька разів дивився по ARTE та 3SAT
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05.07.2023 19:56 Відповісти
Нуу,акція,щоб надавали більше повнопривідних швидких.
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05.07.2023 19:33 Відповісти
Який дебіл цей цирк влаштував? Щоб походили німці поохали та поахали? Це і є ваши дипломатичні інструменти? У цій машині вбили людей, а не спіймали новий вид обізянки, тварі. Сором.
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05.07.2023 19:44 Відповісти
Навколо Бундестагу, просто перед вікнами комітетів парламенту, встановлено автопричепи, на яких стоять величезні плакати "Дайте Україні зброю!" .
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05.07.2023 20:00 Відповісти
А за розмінований Чонгар що треба до ОПи на показ принести???
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05.07.2023 19:46 Відповісти
мля, німці подумають, що то їхній вермахт у 43-му році зробив... ганьбище яке.
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05.07.2023 19:49 Відповісти
посол мельник з ліверною ковбасою був все ж креативніше...
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05.07.2023 19:50 Відповісти
угорським ******** перед носом поставте
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05.07.2023 19:51 Відповісти
Вони покачають головою і скажуть, що треба домовлятися і закінчуваті війну.
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06.07.2023 00:21 Відповісти
Може треба спитати з відповідальних - чого така стара швидка була в Дергачах? Ще вказан старий номер "03" - якого вона року? Ще де Голля бачила?
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05.07.2023 20:00 Відповісти
Дипломатичні представництва України за кордоном насичені росмовними ублюдками. Ви думаєте, їм болить душа за Україну? Думаєте, вони будуть доносити жорстоку правду про війну з росією? Новоявлений посол Макєєв лише корчить з себе "українця" його жінка повністю розмовляє росмовою, веде акаунти росмовою і дружить з російськими ! акаунтами.
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05.07.2023 20:03 Відповісти
Ще невідомо чим німці біьше шоковані, тим, що розтріляли чи тим які у еа швидкі!
Оце так ганьбіще! 😭 Що про країну подумають 😭 - нас точно нікуди не приймуть!
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05.07.2023 20:28 Відповісти
Меня больше шокировала машина скорой помощи! Ей лет 70, наверное...😮
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05.07.2023 21:41 Відповісти
Більше похоже на російську інформаційну диверсію.

Що немає ******** на порядок розстріляніших швидких? Є і при тому дофіга. Ні взяли привезли якесь гівно де майже немає попадань, і яке нас лиш дискредитує.
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06.07.2023 01:52 Відповісти
 
 