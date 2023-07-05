Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри наслідків удару ЗСУ по складу з боєприпасами у окупованій Макіївці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Moscow calling.

У повідомленні зазначається, що на кадрах зафіксовано приліт до складу БК, розташований у недобудованому житловому комплексі у Макіївці.

На відео видно розльоти, ймовірно, реактивних снарядів РСЗВ "Град".

На даний момент відомо про 36 поранених та 1 ліквідованого внаслідок прильоту та подальшої детонації складу.

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