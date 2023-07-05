20 845 43
Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У мережу потрапили кадри наслідків удару ЗСУ по складу з боєприпасами у окупованій Макіївці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Moscow calling.
У повідомленні зазначається, що на кадрах зафіксовано приліт до складу БК, розташований у недобудованому житловому комплексі у Макіївці.
На відео видно розльоти, ймовірно, реактивних снарядів РСЗВ "Град".
На даний момент відомо про 36 поранених та 1 ліквідованого внаслідок прильоту та подальшої детонації складу.
Топ коментарі
+61 Геннадій Олександрович Курячий
показати весь коментар05.07.2023 21:29 Відповісти Посилання
+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.07.2023 21:20 Відповісти Посилання
+19 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар05.07.2023 21:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дк Бутовка
Восточный
Десь бачив нічний відос із детонацією фізрозчину...
отличное видео с дрона - готовая графика для компьютерных игр шутеров
Або трішки передчасний ).
шобы не погасло, "№лять.
Зачетно
https://twitter.com/666_mancer/status/1676658343572566016
"Накануне вечером по Червоногвардейскому району Макеевки дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм. По городу также был нанесен удар двумя снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). При обстреле один человек погиб, более 40 получили ранения, в том числе двое детей, сообщал Ключаров. Кроме того, повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта, 13 объектов социальной сферы, девять медицинских учреждений и две пожарные части. "
И три пиджака замшевых...
Жаль, звука нет. 😬
😀 😄