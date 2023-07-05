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Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри наслідків удару ЗСУ по складу з боєприпасами у окупованій Макіївці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Moscow calling.

У повідомленні зазначається, що на кадрах зафіксовано приліт до складу БК, розташований у недобудованому житловому комплексі у Макіївці.

На відео видно розльоти, ймовірно, реактивних снарядів РСЗВ "Град".

На даний момент відомо про 36 поранених та 1 ліквідованого внаслідок прильоту та подальшої детонації складу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в окупованих Донецьку та Макіївці. ВIДЕО

Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці 01
Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці 02
Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці 03
Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці 04
Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці 05
Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці 06
Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці 07

Автор: 

Макіївка (110) обстріл (29206)


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Топ коментарі
+61
Ще ніколи в Макіївці так гучно не відмічали день незалежності США!)
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05.07.2023 21:29 Відповісти
+32
Красота то какая лєпота...
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05.07.2023 21:20 Відповісти
+19
Гарно розлітались снаряди для РСЗО
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05.07.2023 21:22 Відповісти
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05.07.2023 21:20 Відповісти
Красота то какая лєпота...
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05.07.2023 21:20 Відповісти
Я до війни проживав навпроти цього місця....
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05.07.2023 23:59 Відповісти
СШ N°8
дк Бутовка
Восточный
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06.07.2023 03:11 Відповісти
Прямо навпроти Моноліту
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06.07.2023 08:51 Відповісти
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05.07.2023 21:21 Відповісти
Гарно розлітались снаряди для РСЗО
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05.07.2023 21:22 Відповісти
Там не тільки... Замітив фосфорний снаряд?
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05.07.2023 21:48 Відповісти
ШО, знову ? ***** доповіли ? Він бабло одразу направить у Макіївку. ДітЯм і бабам. Щоб відкупитись від бабського батальйону.
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05.07.2023 21:24 Відповісти
То пляшки з фізрозчином там іпашили. Какцапня завивала, що "лікарня".
Десь бачив нічний відос із детонацією фізрозчину...
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05.07.2023 21:26 Відповісти
реально красивый закат и подсветка местности
отличное видео с дрона - готовая графика для компьютерных игр шутеров
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05.07.2023 21:26 Відповісти
Це трішки запізнілий салют у честь перемоги нашої молодіжки з футболу!
Або трішки передчасний ).
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05.07.2023 21:26 Відповісти
Bravo i bravo
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05.07.2023 21:27 Відповісти
Гори, гори ясно

шобы не погасло, "№лять.
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05.07.2023 21:29 Відповісти
Ще ніколи в Макіївці так гучно не відмічали день незалежності США!)
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05.07.2023 21:29 Відповісти
Хорошо сказано
Зачетно
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05.07.2023 21:32 Відповісти
Не менш гарним був Новий рік! )
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05.07.2023 22:27 Відповісти
Дуже красиві були розльоти на відео під час горіння: фейерверки у різні сторони,вибухи,ну круто наші бійці шмальнули по складу.
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05.07.2023 21:30 Відповісти
У Волноваху на нараду сепарні і кацапів бавовна прилетіла. Дуже багато швидких...
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05.07.2023 21:35 Відповісти
На нараду завітало ЗСУ.
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05.07.2023 22:20 Відповісти
Ця місцевість навіть у найкращі часи була геть депресивною та пиятичною (читай - реально збуханою)! Я був у Донецьку, який під Євро 2012 розквітнув кольорами патріотичності й виглядав реально *******. Але ВСЕ навколо - то просто безнадійна дупа...
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05.07.2023 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LeIZS4tCipg&list=PL9o6bQUWYNvIJvFNFABSG27g3I99QTlac&index=1 Андрій Дрозда бідкається, що ЗСУ до цієї бавовни непричетне; мовляв, охорона складу не дотримувалась правил протипожежної безпеки ...
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05.07.2023 21:38 Відповісти
На відео видно що був приліт, та й БПЛА там не випадково пролітав та вів зйомки.
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05.07.2023 21:47 Відповісти
Самое интересное, что там походу опять прилет Вроде как по нефтебазе...

https://twitter.com/666_mancer/status/1676658343572566016
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05.07.2023 21:38 Відповісти
Феєрічно!!!
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05.07.2023 21:39 Відповісти
Безпілотник працює абсолютно спокійно. Партизани?
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05.07.2023 21:40 Відповісти
А спалахи білого світла у сусідніх будинках - то стопудово робота засекреченого тік-ток війська імені розпухлого дон-дона!
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05.07.2023 21:43 Відповісти
який чудний феєрверк... замилувався...
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05.07.2023 21:43 Відповісти
А свинорилі були там?
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05.07.2023 21:44 Відповісти
охорона полюбому була
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05.07.2023 22:10 Відповісти
Столько шуму то там пошло! Вроде же привыкли к ракетам, 9 лет дамбили бамбас---и на тебе столько галасу!
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05.07.2023 21:46 Відповісти
Дома мабуть почали будувати до 2014. Розвивалися. Чого тим вилупкам не вистачало?
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05.07.2023 22:06 Відповісти
Ні,це будували ще югослави на початку 90.Я до війни жив навпроти.
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06.07.2023 00:02 Відповісти
Що празнавалі в Дирє?
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05.07.2023 22:08 Відповісти
Восєм лєт дабілі, дамбілі бамбас, нарешті ми побачили як це було.
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05.07.2023 22:11 Відповісти
Новости Мордора

"Накануне вечером по Червоногвардейскому району Макеевки дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм. По городу также был нанесен удар двумя снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). При обстреле один человек погиб, более 40 получили ранения, в том числе двое детей, сообщал Ключаров. Кроме того, повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта, 13 объектов социальной сферы, девять медицинских учреждений и две пожарные части. "

И три пиджака замшевых...
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05.07.2023 22:29 Відповісти
"Почему мы не слышим тебя, Монолит?" ©

Жаль, звука нет. 😬
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05.07.2023 22:52 Відповісти
яка краса 😍
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05.07.2023 23:04 Відповісти
На 2.05 в правому верхньому куту мабуть запустили протиракету по тих 155
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05.07.2023 23:12 Відповісти
Ярко и красиво! Там у них праздник? Какой?
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05.07.2023 23:12 Відповісти
"5 июля отмечают Всемирный день трудоголика, День механического карандаша, а также День разноцветных носков с пальцами." ©
😀 😄
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06.07.2023 00:02 Відповісти
😊😉
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06.07.2023 01:01 Відповісти
ось це я розумію феєрверк до 4-ого липня!
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05.07.2023 23:30 Відповісти
 
 