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Новини Фото Боротьба з корупцією Хабарники
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Помічника нардепа викрито на отриманні коштів за внесення даних в систему "Шлях", - НАБУ. ФОТО

У Тернопільській області правоохоронці викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні хабаря за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу НАБУ.

Помічника нардепа викрито на отриманні коштів за внесення даних в систему Шлях, - НАБУ 01

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей, які надають право на перетин кордону.

Наразі детективи НАБУ проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Також дивіться: Голову Тернопільської облради Головка та двох його замів затримано за підозрою в одержанні 1,8 млн грн хабаря - НАБУ (оновлено). ФОТОрепортаж

За інформацією ЗМІ, мова йде про помічника народної депутатки від партії "Слуга народу" Людмили Марченко.

Автор: 

НАБУ (5096) помічник депутата (44) ухилянти (995) Марченко Людмила (11)


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Топ коментарі
+29
Та не може бути! А помічник якого нардепа? Не зі СН випадково?
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05.07.2023 21:48 Відповісти
+26
https://t.me/smolii_ukraine/35461 Андрій Смолій

⚡️У Тернополі НАБУ затримали нардепку від «Слуги народу»Людмилу Марченко і її помічницю

Попередьно, депутатку схопили у неї вдома під час отримання хабаря у 3 тисячі доларів

Ділові жіночки оформляли дозволи чоловікам на виїзд за кордон через систему "Шлях
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05.07.2023 21:54 Відповісти
+20
А чого замовчують ''чия та депутата''? Якби був би від опозиції то вже точно вереск здійняли б.
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05.07.2023 21:52 Відповісти
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Схематози показують реальну «дієвість» влади!!
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05.07.2023 21:47 Відповісти
Ну ось ніколи не було, й знов.
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05.07.2023 21:48 Відповісти
Та не може бути! А помічник якого нардепа? Не зі СН випадково?
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05.07.2023 21:48 Відповісти
Випадково так.... В Тєлєгє пишуть що це Марченко з помічницею.....
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05.07.2023 21:53 Відповісти
То, ошибка. Не вiрте.)))
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05.07.2023 23:10 Відповісти
Речь идёт о депутатке от "Слуги Народа" Людмиле Марченко.
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05.07.2023 23:12 Відповісти
помощник кілі котлета ?
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05.07.2023 21:48 Відповісти
а нардеп не при ділах. невірю
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05.07.2023 21:50 Відповісти
А чого замовчують ''чия та депутата''? Якби був би від опозиції то вже точно вереск здійняли б.
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05.07.2023 21:52 Відповісти
марченко від "слуґ_народА".
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05.07.2023 21:55 Відповісти
Комусь повістку на фронт комусь внесення в базу Шляха та закордон.
Країна воюює на два фронти.
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05.07.2023 21:53 Відповісти
Помощник депутата сам вносил в систему или сам имел полномочия?
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05.07.2023 21:53 Відповісти
помощник был посредником для передачи взяток
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06.07.2023 07:58 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/35461 Андрій Смолій

⚡️У Тернополі НАБУ затримали нардепку від «Слуги народу»Людмилу Марченко і її помічницю

Попередьно, депутатку схопили у неї вдома під час отримання хабаря у 3 тисячі доларів

Ділові жіночки оформляли дозволи чоловікам на виїзд за кордон через систему "Шлях
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05.07.2023 21:54 Відповісти
Партія?
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05.07.2023 21:54 Відповісти
Если сразу не указали чей депутат, то тут вариант один... Из зеленых слуг, скорей всего. И наверное "по тихому в лес/за границу" уйдет.
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05.07.2023 21:55 Відповісти
Здається,що і депутат від Зе(леного)лайна.
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05.07.2023 21:55 Відповісти
зе влада
любить зе гроші
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05.07.2023 21:55 Відповісти
У меня все знакомые, бугаи здоровые - выехали в германию. А, я серьезно болею, ходить не могу и не выпускают. Ппц
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05.07.2023 21:55 Відповісти
57 років, гіпертонік, оперований хребет, хода як у розйобаної курви...
придатний, *****!!!
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05.07.2023 23:40 Відповісти
Система ШЛЯХ - прохідний двір ? Там зміни вносять по записках ? Пароль потрібен ?
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05.07.2023 21:56 Відповісти
ну, ви - як діти! Так систему "шляҐ", СПЕЦІАЛЬНО для того і зробили, це такий бізнес проект......
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06.07.2023 09:15 Відповісти
Ага, а депутат как и министр обороны (в недавних коррупционных преступлениях по тендерам) тут вообще не причем (и не в доле) - БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ!
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05.07.2023 22:07 Відповісти
Але ж в Тернопільській області живуть одні лише патріоти.
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05.07.2023 22:11 Відповісти
Скажу на привычной мне мове. Почему Вы так решили ?
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05.07.2023 22:18 Відповісти
Людмила Марченко-партія Слуга народу
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05.07.2023 22:17 Відповісти
Недаремно західні партнери наглошоють на боротьбі з корупцією.Цікаво,а якщо ваша колишня жінка-міністерка,влаштувала вас в якесь міністерство,а там виявилася ще й нова пасія,в якої тато в іншому міністерстві,і ви не главк,але тихо отримуєте зарплату,бо непридатний для служби у віці 30років,то це корупція чи ні?))))
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05.07.2023 22:34 Відповісти
Самозайняті особи.
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05.07.2023 22:34 Відповісти
Шо не підарас, то слуга народа. Совпадєніє? Не думау)
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05.07.2023 22:42 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXCor8adZ_0TgnWSiDPBSVr9fuq6y5Z7yKjsoXvQhlPj01YLInBap8Exld6EGMVEaxZaiRIudkcXeOHeWzfOV2Pk2xUriZnCoWxSUTAgYiFzLoCo755Eh7Lg0Qa1MKKR3vEIf-aDaY_pdKi-g7Jpohe&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02PuiieWyy1i9hdNMmMmdTQXnzz3WCyGVgLnhThhRV7TsF22M3sniCbiXQboNbqHKGl?__cft__[0]=AZXCor8adZ_0TgnWSiDPBSVr9fuq6y5Z7yKjsoXvQhlPj01YLInBap8Exld6EGMVEaxZaiRIudkcXeOHeWzfOV2Pk2xUriZnCoWxSUTAgYiFzLoCo755Eh7Lg0Qa1MKKR3vEIf-aDaY_pdKi-g7Jpohe&__tn__=%2CO%2CP-R 39 мин. ·

Сьогодні детективи НАБУ затримали помічника народного депутата Слуги народу Людмили Марченко під час отримання хабаря у 3500 доларів за оформлення чоловіку дозволу на перетин державног кордону як волонтеру за системою «Шлях».

Вирішується питання висунення підозри та затримання самої Марченко. Оскільки директор НАБУ С.Кривонос та голова САП О.Клименко зараз знаходяться у відрядженні у Брюсселі, питання санкції на затримання Слуги народу може вирішити тільки генеральний прокурор. Як відомо, закон про зняття депутатської недоторканості прийнятий з обмеженнями, і навіть за наявності доказів проти народного депутата слідчі змушені чекати на спеціальний дозвіл від вищого керівництва.

За даними слідства, Марченко поставила на поток оформлення дозволів на перетин кордону по системі «Шлях» під виглядом сприяння волонтерам, але слідство знайшло докази, що це робилось за хабарі.

Будемо чекати на найближче судове засідання, і будемо чекати на реакцію влади, президента, керівництва фракції та партії Слуга народу, санкцію генерального прокурора на затримання Марченко.

Влада має сказали своє слово, адже використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації це особливо цинічний злочин, який має отримати і моральний осуд.
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05.07.2023 23:18 Відповісти
Думаю, що не дочекаєтесь
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06.07.2023 09:16 Відповісти
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05.07.2023 23:28 Відповісти
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05.07.2023 23:35 Відповісти
невозвращенцам можно нужно забирать гражданство и активы, потому как им оно и так не надо.
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06.07.2023 02:25 Відповісти

В тій новині про Алєксєєва вилізла вся зелена шваль цього сайту, а в цій щось я не спостерігаю тих "захисників правди і справедливості".
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06.07.2023 04:46 Відповісти
партія слуга народу і особисто Zeпідр - є головними внутрішніми ворогами України
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06.07.2023 07:41 Відповісти
Шляк би вас трафив
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06.07.2023 09:05 Відповісти
Коли їх вже будуть судить з конфіскацією майна, і ало , президент, де декларації?!
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06.07.2023 09:13 Відповісти
Ні дня без зашквару !!!
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06.07.2023 09:33 Відповісти
Зелені прийшли швиденько прибарахлитися,

а не працювати на благо України, тим паче захищати її на полі бою.
От цим і займаються.

Потім з награбованим вони тихенько підуть у ліс, або виїдуть за кордон. Судити ж їх не будуть
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06.07.2023 09:50 Відповісти
От так воно іноді буває на "Шляху" до збагачення
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06.07.2023 09:54 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 05.‎07.‎2023

Документ про вищу освіту Зеленського має ознаки фіктивності, в зв'язку з відсутністю даних про семестрові оціночні бали на протязі всього періоду навчання.
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06.07.2023 10:30 Відповісти
А шо, прі вашему Парашенко била луччє?
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06.07.2023 12:17 Відповісти
 
 