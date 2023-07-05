Помічника нардепа викрито на отриманні коштів за внесення даних в систему "Шлях", - НАБУ. ФОТО

У Тернопільській області правоохоронці викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні хабаря за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей, які надають право на перетин кордону.

Наразі детективи НАБУ проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

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За інформацією ЗМІ, мова йде про помічника народної депутатки від партії "Слуга народу" Людмили Марченко.