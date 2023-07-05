Помічника нардепа викрито на отриманні коштів за внесення даних в систему "Шлях", - НАБУ. ФОТО
У Тернопільській області правоохоронці викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні хабаря за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей, які надають право на перетин кордону.
Наразі детективи НАБУ проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.
Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
За інформацією ЗМІ, мова йде про помічника народної депутатки від партії "Слуга народу" Людмили Марченко.
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Країна воюює на два фронти.
⚡️У Тернополі НАБУ затримали нардепку від «Слуги народу»Людмилу Марченко і її помічницю
Попередьно, депутатку схопили у неї вдома під час отримання хабаря у 3 тисячі доларів
Ділові жіночки оформляли дозволи чоловікам на виїзд за кордон через систему "Шлях
любить зе гроші
придатний, *****!!!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02PuiieWyy1i9hdNMmMmdTQXnzz3WCyGVgLnhThhRV7TsF22M3sniCbiXQboNbqHKGl?__cft__[0]=AZXCor8adZ_0TgnWSiDPBSVr9fuq6y5Z7yKjsoXvQhlPj01YLInBap8Exld6EGMVEaxZaiRIudkcXeOHeWzfOV2Pk2xUriZnCoWxSUTAgYiFzLoCo755Eh7Lg0Qa1MKKR3vEIf-aDaY_pdKi-g7Jpohe&__tn__=%2CO%2CP-R 39 мин. ·
Сьогодні детективи НАБУ затримали помічника народного депутата Слуги народу Людмили Марченко під час отримання хабаря у 3500 доларів за оформлення чоловіку дозволу на перетин державног кордону як волонтеру за системою «Шлях».
Вирішується питання висунення підозри та затримання самої Марченко. Оскільки директор НАБУ С.Кривонос та голова САП О.Клименко зараз знаходяться у відрядженні у Брюсселі, питання санкції на затримання Слуги народу може вирішити тільки генеральний прокурор. Як відомо, закон про зняття депутатської недоторканості прийнятий з обмеженнями, і навіть за наявності доказів проти народного депутата слідчі змушені чекати на спеціальний дозвіл від вищого керівництва.
За даними слідства, Марченко поставила на поток оформлення дозволів на перетин кордону по системі «Шлях» під виглядом сприяння волонтерам, але слідство знайшло докази, що це робилось за хабарі.
Будемо чекати на найближче судове засідання, і будемо чекати на реакцію влади, президента, керівництва фракції та партії Слуга народу, санкцію генерального прокурора на затримання Марченко.
Влада має сказали своє слово, адже використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації це особливо цинічний злочин, який має отримати і моральний осуд.
можнонужно забирать гражданство и активы, потому как им оно и так не надо.
В тій новині про Алєксєєва вилізла вся зелена шваль цього сайту, а в цій щось я не спостерігаю тих "захисників правди і справедливості".
а не працювати на благо України, тим паче захищати її на полі бою.
От цим і займаються.
Потім з награбованим вони тихенько підуть у ліс, або виїдуть за кордон. Судити ж їх не будуть
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 05.07.2023
Документ про вищу освіту Зеленського має ознаки фіктивності, в зв'язку з відсутністю даних про семестрові оціночні бали на протязі всього періоду навчання.