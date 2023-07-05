У Білорусі розібрали три найбільші табори для мобілізованих із РФ. ФОТО

Супутникові знімки служби Planet Labs зафіксували ліквідацію наметових містечок на території трьох білоруських полігонів, де проходили підготовку мобілізовані з РФ. Йдеться про військові полігони під Барановичами, біля Лепеля і Осиповичів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, на фото, зробленому 4 липня 2023 року, табору на полігоні "Обуз-Лесновський" під Барановичами фактично вже немає, триває його розбір. Супутникові знімки показують, що розбирати табір почали не раніше ніж 30 червня.

Табір був тут з середини жовтня 2022 року, майже 9 місяців. На початку березня 2023 року в таборі відбулася ротація мобілізованих російських військових. Тоді невелику кількість наметів розібрали. Видно було, що частина наметів не була заселена. Після цього важкої військової техніки на полігон майже не завозили. Станом на 6 червня 2023 року там ще стояло близько 150 наметів, у яких могли проживати близько 3 тисяч осіб.

На Лепельському полігоні російські війська перебувають від середини жовтня 2022 року. На фото від 4 липня 2023 року видно, що наметове містечко на полігоні також у процесі демонтажу.

Намети почали розбирати не раніше ніж 2 липня. Ще 2 липня тут було близько 75 військових наметів, у яких могли проживати близько 1,5 тисячі осіб. Табір також збудували в середині жовтня 2022 року. Простояв він близько 9 місяців.

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Крім того, на супутникових знімках видно, що табір на полігоні "Репище" під Осиповичами починають прибирати 3 липня 2023 року. Його вже немає на знімку 4 липня. Російські військові почали активно відвідувати полігон "Репище" під Осиповичами ще до початку повномасштабної війни проти України. Там був великий шпиталь і багато військової техніки. До цього часу він то зникав (літо 2022), то знову з’являвся (30 жовтня 2022).

Таким чином, як свідчать знімки, три найбільші табори для підготовки російських військових почали розформовувати фактично одночасно – 3 липня, під час Дня незалежності в Білорусі.

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