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У Білорусі розібрали три найбільші табори для мобілізованих із РФ. ФОТО

Супутникові знімки служби Planet Labs зафіксували ліквідацію наметових містечок на території трьох білоруських полігонів, де проходили підготовку мобілізовані з РФ. Йдеться про військові полігони під Барановичами, біля Лепеля і Осиповичів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, на фото, зробленому 4 липня 2023 року, табору на полігоні "Обуз-Лесновський" під Барановичами фактично вже немає, триває його розбір. Супутникові знімки показують, що розбирати табір почали не раніше ніж 30 червня.

У Білорусі розібрали три найбільші табори для мобілізованих із РФ 01

Табір був тут з середини жовтня 2022 року, майже 9 місяців. На початку березня 2023 року в таборі відбулася ротація мобілізованих російських військових. Тоді невелику кількість наметів розібрали. Видно було, що частина наметів не була заселена. Після цього важкої військової техніки на полігон майже не завозили. Станом на 6 червня 2023 року там ще стояло близько 150 наметів, у яких могли проживати близько 3 тисяч осіб.

На Лепельському полігоні російські війська перебувають від середини жовтня 2022 року. На фото від 4 липня 2023 року видно, що наметове містечко на полігоні також у процесі демонтажу.

У Білорусі розібрали три найбільші табори для мобілізованих із РФ 02

Намети почали розбирати не раніше ніж 2 липня. Ще 2 липня тут було близько 75 військових наметів, у яких могли проживати близько 1,5 тисячі осіб. Табір також збудували в середині жовтня 2022 року. Простояв він близько 9 місяців.

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Крім того, на супутникових знімках видно, що табір на полігоні "Репище" під Осиповичами починають прибирати 3 липня 2023 року. Його вже немає на знімку 4 липня. Російські військові почали активно відвідувати полігон "Репище" під Осиповичами ще до початку повномасштабної війни проти України. Там був великий шпиталь і багато військової техніки. До цього часу він то зникав (літо 2022), то знову з’являвся (30 жовтня 2022).

У Білорусі розібрали три найбільші табори для мобілізованих із РФ 03

Таким чином, як свідчать знімки, три найбільші табори для підготовки російських військових почали розформовувати фактично одночасно – 3 липня, під час Дня незалежності в Білорусі.

Також читайте: У Білорусі можуть розмістити до 8 тис. "вагнерівців". Сили оборони у постійній готовності до реагування на провокації, - Держприкордонслужба

Автор: 

армія рф (17842) Білорусь (7969)


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Топ коментарі
+5
всі палатки пішли на облаштування стійла вагінерів.
На параші(чи бульбопараші) виявляється навіть військових палаток немає
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05.07.2023 22:36 Відповісти
+2

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05.07.2023 22:36 Відповісти
+2
Эти ******** уже в Мелитополе, готовы к самоутилизации.
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05.07.2023 22:37 Відповісти
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Повернулись на кацапію?
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05.07.2023 22:33 Відповісти
всі палатки пішли на облаштування стійла вагінерів.
На параші(чи бульбопараші) виявляється навіть військових палаток немає
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05.07.2023 22:36 Відповісти
Уявляю, як там насрано.
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05.07.2023 22:46 Відповісти

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05.07.2023 22:36 Відповісти
Эти ******** уже в Мелитополе, готовы к самоутилизации.
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05.07.2023 22:37 Відповісти
Пошлі в норот?
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05.07.2023 22:41 Відповісти
Тобто у таборах людей не було ? Усіх повезли до Бахмуту ? Масовий вивоз військових зафіксіровали би блогери і журналисти
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05.07.2023 22:42 Відповісти
Соскребают остатки резервов закрома, последнее время значтельно проредили пи.дарский л/с, стягивают 3 сортное мясо со всех усюд
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05.07.2023 22:43 Відповісти
Мене зацікавило про втрати кацапів начебто від Британії, пройшлася по різним смі Європи. Отримала винігрет. У кожного своє бачення і звідки іде інформація. Але таки є підтвердження про 100тис. за 8 місяців у орків а також дані про 20 тисяч убитими Бахмут, 100тисяч поранених. Про техніку навіть мовчу,бо деякі такі цифри про Україну пишуть. ...Але є дані,що 82% пошкодженої техніки України підлягає ремонту, у орків ці цифри становлять 64. Про Україну, - пишуть про загиблих до 18 тисячі, поранених рівно наполовину менше чим у кацапів.
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05.07.2023 22:44 Відповісти
З 100тис (цифра вилами по воді писана там в 3рази більше.дай хзним)300-х орків ще в госпіталях зажмурилось 50-70% левова частка яких-не забувайте ☝це М'ясо з лидинири.😃
Якщо розігнатися, а ще ваєнаплених савьєцкіх салдат плюсанути✌- ну то дааа до 500тис набіжить.
Так такі так як той... казав
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05.07.2023 23:04 Відповісти
Ви прочитайте написане. 100 000 за 8 місяців. Про Бахмут це дані від Кірбі. Правда писав ще поо ту саму цифру ЗСУ, але підтвердження цього не було. Якщо виходити з даних що Україна-18 000,то московія таки 200 000.
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05.07.2023 23:11 Відповісти
ПІнсІанєрко згадайте як ваші діди ваївалі, як цілими арміями хфашІстам здавалися, а скільки ще перебігло лизати тімецький чобіт-сама роа нараховувала 600 тишч савьєцкіх штІков під руководством вермахта.
Тільки савьєцкій тугадум нині не зможе провести паралель.
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05.07.2023 23:20 Відповісти
Диванні ідіоти пишуть про 18 тисяч проти 200 тисяч кацапів щоб відчувати себе добре, поліпшити собі самопочуття. Поважайте хоча б загиблих недоумки.
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05.07.2023 23:11 Відповісти
Недоумок, ви мій текст читали? Якщо ні,то за руським кораблем хутко
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05.07.2023 23:44 Відповісти
Читать даже не надо, потери +- одинаковы.
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05.07.2023 23:53 Відповісти
Ви маєте прапор Німеччини так просто почитайте їх дані. Там багато матеріалу на цю тему, бо коменти писати це одне, а реально поцікавитися, то інше. Досить принижувати заслуги ЗСУ і Штабу по збереженню життя захисників України, бо м'ясо з нар зовсім інше чим мотивація
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06.07.2023 08:42 Відповісти
надо не данные читать, а головой думать.

тут пишут наступаем - потерь нет, защищаемся - потерь нет.

такого просто не бывает!
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07.07.2023 08:25 Відповісти
Бо ЗСУ це не м'ясо з нар,иа профі. Багато хто них пройшли навчання не в тюрьмі, а на полігонах НАТО. А це якість, професіоналізм і мотивація. Досить про це, ви пресу так і не подивилися
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07.07.2023 10:58 Відповісти
ни одна обучающая страна не участвовала в такого вида войне.
нам просто нечему учить, кроме как ишаков по горам гонять...
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07.07.2023 11:26 Відповісти
Це кому вам? Оркам, так буде тобі враже, як ЗСУ скаже. Не пишіть більше. Не цікаво
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07.07.2023 11:36 Відповісти
а це що???Втираютьбульборашисти куйню...(((https://apostrophe.ua/ua/news/world/ex-ussr/2023-06-30/lager-boevikov-vagnera-v-belarusi-poyavilis-svejie-snimki-so-sputnika/300001 )))
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05.07.2023 22:44 Відповісти
От і тре було туди стрельнути
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05.07.2023 22:51 Відповісти
Доскі-подстілкі атправІлІ на граби, ой на аднакомнатниє аднамєсниє пІІІІрсанальниє 👆квартіри
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05.07.2023 22:52 Відповісти
от навіть по фото судячи - ти подивись, земля родюча була, доки її ці руські лайножери своєю присутністю не зробили чимось на пустелю схожим... порода...
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05.07.2023 22:54 Відповісти
Сарана
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05.07.2023 23:35 Відповісти
Це добре.
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05.07.2023 23:05 Відповісти
Все вірно - м'ясорубка не має простоювати без м'яса: мобілізованих відразу на могилізацію без зайвої "роскоши абучения"
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05.07.2023 23:40 Відповісти
Найбільший табір у кабзона - ваньки вже там.
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06.07.2023 00:51 Відповісти
 
 