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Новини Фото Війна
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Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів. ФОТОрепортаж

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували світлині із передових позицій ЗСУ під Бахмутом, де наші солдати змушені перебувати у захопленому бліндажі росіян разом із замінованими трупами окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у інстаграмі фотографів. 

У повідомленні зазначається: "Те, що ви бачите на цих фото - наче ілюстрації до книг про війну, які ми читали в школі. Але це реальність, до якої сьогодні в нам вдалось доторкнутись.

Бліндаж на першому фото хлопці відбили під час цього штурму. Вирити новий вони не можуть через щільні обстріли. Здавалося б звичайна ситуація, от тільки чоловік на першому фото сидить не на карематі. Там тіла. Під цими білими пакетами - ворожі тіла.

Винести їх хлопці не можуть, тіла заміновані. Залишити позиції не можна, росіяни поряд і одразу ж підуть назад. Цей бліндаж - єдине укриття на декілька сот метрів. Тому вони сидять на цих тілах, сплять на цих тілах.

- Вам не страшно? Раптом здетонують…
- Тут все детонує.

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Спека 35 градусів. Важко дихати. Амуніція давить. Сморід страшенний. Не тільки в цьому бліндажі. Вся побита посадка повна тілами та частинами тіл, що розлагаються. Усюди - мухи. Безліч мух.

Зворотнім напрямком нас починає крити з міномета. Прильот на третьому фото поранив одного з військових, що нас супроводжував. Ми розділені на декілька груп і не знаємо цього. Але знаємо, що треба бігти. І ми біжимо, не дивлячись, куди і на що наступають ноги…

Дізнаємось про поранення хлопця, тільки як забігаємо в той самий бліндаж. Укритись більше немає де. Ми сідаємо на тіла. Ми сидимо так с півгодини, поки не стихне обстріл. Просто на трупах.

Хлопці поливають себе водою через люту спеку. Нервово курять. Хлопець, якого поранено - вже в безпеці, поранення не важке. Разом видихаємо.

Але все, про що можемо думати в цей момент - це запах, спека, і страшне, огидне відчуття тепла і мʼякості від наших "сидінь".

Військовий, що весь час прикриває обличчя від запаху, дивиться нам в душу і каже:

Покажіть їм. Так виглядає війна".

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Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів 01
Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів 02
Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів 03
Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів 04
Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів 05
Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів 06
Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів 07

Автор: 

труп (100) Бахмут (1562) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+45
А де тілімамафон 95 ???
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06.07.2023 00:20 Відповісти
+41
Жах.
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06.07.2023 00:22 Відповісти
+35
Бережи вас Бог!
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06.07.2023 00:32 Відповісти
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А де тілімамафон 95 ???
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06.07.2023 00:20 Відповісти
Там такое не покажут. Там надо "красивое". Там и такое вот не покажут

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06.07.2023 00:57 Відповісти
Хлопці ви молодці, скільки орків положили, бийте ще. Окупант що прийшов на нашу землю повинен бути мертвий. Фюрер московії розвязав страшну війну але ми держимось. Слава Україні
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06.07.2023 03:37 Відповісти
Жах.
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06.07.2023 00:22 Відповісти
Последний кадр - это свиноголова?
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06.07.2023 00:24 Відповісти
на лопату й викинуь з розмаху в бік орків, як хімічну гранату... хай нюхають.
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06.07.2023 01:22 Відповісти
Дурнуваті кацапи ,тікайте з нашої землі поки вас не перетворили
в смердючих трупаків 😠
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06.07.2023 00:28 Відповісти
что скажет дура-Безугла , по этому поводу?
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06.07.2023 00:31 Відповісти
Скаже, що хлопці форму ізгвездали, треба ще буде витрачатись на пральний порошок.
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06.07.2023 01:09 Відповісти
ООН перестань брікетіровать рузкіх, одумайся ООН, поки ще не пізно

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06.07.2023 00:31 Відповісти
жжесть - такого наверное даже во время второй мировой войны не было что бы тушки дохлых особей своей армии прессовали в брикеты
а потом как изюм из булок родня за ладу калину будет выколупывать
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06.07.2023 00:53 Відповісти
Так тепер пошта раїсі їх як бандероль рідним доставить.
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06.07.2023 01:11 Відповісти
в 1-й мировой во время окопных войн было хуже
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06.07.2023 02:03 Відповісти
Особисто спостерігали ?
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06.07.2023 10:49 Відповісти
Бережи вас Бог!
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06.07.2023 00:32 Відповісти
Страшні картини війни і героїзм захисників України!
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06.07.2023 00:53 Відповісти
а кто их заминировал? если кацапы то как они это сделали ,если блиндаж был взят штурмом? если украинцы то зачем? странно.
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06.07.2023 00:57 Відповісти
звісно, замінували їх росіяни, а не українці, які цей бліндаж взяли штурмом. Мінування своїх трупів, які кацапи кидають на своїх позиціях - це звичайна практика для росіян. Найпростіший метод - підкласти гранату з витягнутою чекою під труп. Це самий небезпечний метод, бо рухати труп хоча би на сантиметр не можно, бо запобіжний важіль може звільнитися і відбудеться підрив. Також буває коли труп кладуть на ТМку або ПОМку, під якою в свою чергу ставлять МЛку. Тоді трупи можно рухати тільки дистанційно за допомогою довгої мотузки та кішки.
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06.07.2023 03:37 Відповісти
духи ШИНЕЛЬ №5 !
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06.07.2023 01:06 Відповісти
Це треба на гімномарафоні показати,щоб всі пабєдуни побачили,що насправді відбувається,що до перемоги ще дуже далеко.
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06.07.2023 01:28 Відповісти
бляха жодного зі знайомих не знаю хто це дивиться. бабуся померла три роки тому. вона таке б мабуть і дивилася. але то можливо і добре для заспокоювання нервів старечі
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06.07.2023 01:48 Відповісти
Оцей жах ніколи не покажуть на "паркєтному" телемарафоні...а він є...реально...наші воїни на відміну від влади- просто Леви та кіборги...
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06.07.2023 02:17 Відповісти
Трупи в якийсь період можуть ворушитись через гази і затвердіння м'язів. Треба розміновувати
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06.07.2023 02:21 Відповісти
зазвичай такі розмінування проводять за допомогою довгої мотузки. Якщо трупи складені на ТМку, під якою захована МЛка, то зразу ж відбувається і аннігіляція залишків кацапів.
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06.07.2023 03:42 Відповісти
@#@ная кацапня, существует лишь для кормления мух и отравления воздуха вонью.
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06.07.2023 03:46 Відповісти
В той бліндаж треба доправити "стурбованих" і "занепокоєних" повільним темпом наступу зажратих західних імпотентів на чолі з притирком-"козачком".

І лишити їх там з автоматами і парою мінометів та гранат.
Хай посидять.

Мо, тоді ленд-ліз запрацює.

І паралельно вони пельки стулять. Хто виживе.
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06.07.2023 04:04 Відповісти
А 95 квартал і Ліга сміху пкгочуть щодня по телевізору. Юлядвота тупа! Які нафіг розважальні програми, коли таке робиться? Коли гинуть наші рідні!!!!!????
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06.07.2023 05:38 Відповісти
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови
==
Это не фотографы, криворукие блогеры.Для чего чёрным заливать фотографии? Типа "красиво-бохато"? Кнопочки в инстаграме научились нажимать. Тьфу.
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06.07.2023 06:29 Відповісти
Так, слабенькі фотки. Реал страшніше.
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06.07.2023 09:43 Відповісти
 
 