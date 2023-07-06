Українські воїни під Бахмутом захопили ворожий бліндаж та знаходяться у ньому разом із замінованими трупами російських окупантів. ФОТОрепортаж
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували світлині із передових позицій ЗСУ під Бахмутом, де наші солдати змушені перебувати у захопленому бліндажі росіян разом із замінованими трупами окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у інстаграмі фотографів.
У повідомленні зазначається: "Те, що ви бачите на цих фото - наче ілюстрації до книг про війну, які ми читали в школі. Але це реальність, до якої сьогодні в нам вдалось доторкнутись.
Бліндаж на першому фото хлопці відбили під час цього штурму. Вирити новий вони не можуть через щільні обстріли. Здавалося б звичайна ситуація, от тільки чоловік на першому фото сидить не на карематі. Там тіла. Під цими білими пакетами - ворожі тіла.
Винести їх хлопці не можуть, тіла заміновані. Залишити позиції не можна, росіяни поряд і одразу ж підуть назад. Цей бліндаж - єдине укриття на декілька сот метрів. Тому вони сидять на цих тілах, сплять на цих тілах.
- Вам не страшно? Раптом здетонують…
- Тут все детонує.
Спека 35 градусів. Важко дихати. Амуніція давить. Сморід страшенний. Не тільки в цьому бліндажі. Вся побита посадка повна тілами та частинами тіл, що розлагаються. Усюди - мухи. Безліч мух.
Зворотнім напрямком нас починає крити з міномета. Прильот на третьому фото поранив одного з військових, що нас супроводжував. Ми розділені на декілька груп і не знаємо цього. Але знаємо, що треба бігти. І ми біжимо, не дивлячись, куди і на що наступають ноги…
Дізнаємось про поранення хлопця, тільки як забігаємо в той самий бліндаж. Укритись більше немає де. Ми сідаємо на тіла. Ми сидимо так с півгодини, поки не стихне обстріл. Просто на трупах.
Хлопці поливають себе водою через люту спеку. Нервово курять. Хлопець, якого поранено - вже в безпеці, поранення не важке. Разом видихаємо.
Але все, про що можемо думати в цей момент - це запах, спека, і страшне, огидне відчуття тепла і мʼякості від наших "сидінь".
Військовий, що весь час прикриває обличчя від запаху, дивиться нам в душу і каже:
Покажіть їм. Так виглядає війна".
Будь ласка, зачекайте...
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в смердючих трупаків 😠
а потом как изюм из булок родня за ладу калину будет выколупывать
І лишити їх там з автоматами і парою мінометів та гранат.
Хай посидять.
Мо, тоді ленд-ліз запрацює.
І паралельно вони пельки стулять. Хто виживе.
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Это не фотографы, криворукие блогеры.Для чего чёрным заливать фотографии? Типа "красиво-бохато"? Кнопочки в инстаграме научились нажимать. Тьфу.