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Перуки, кувалда "для переговорів", кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина. ФОТОрепортаж
5 липня низка російських видань оприлюднили кадри, які були зроблені під час обшуків у будинку й офісі власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікували російські пропагандистські ресурси.
З огляду на фото, там виявили цілий арсенал зброї, перуки, пачки валюти, "особисту кімнату для молитов" і медичний кабінет, пише видання.
На фото помітно, що серед речей Пригожина є величезна кувалда з написом "На випадок важливих переговорів".
Також у його помешканні є картина з відрубаними людськими головами, зроблена ймовірно у Сирії.
Топ коментарі
+25 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар06.07.2023 01:05 Відповісти Посилання
+23 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар06.07.2023 01:01 Відповісти Посилання
+22 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар06.07.2023 01:05 Відповісти Посилання
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"Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу, и другое оружие, которое нашли при обысках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным изданий, Пригожин лично приехал за оружием в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Ему вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения оружия Пригожин уехал.
Накануне Пригожину вернули 10 млрд руб., также изъятых при обысках, писала «Фонтанка». По данным 78.ru, помимо денег, возвратили и технику, изъятую во время следственных действий в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот»"
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
але підіть в будь-яку достатньо древню церкву і там на фресках будуть кістки, відрубані голови, здерта шкіра і купа інших веселих речей.
Може ще Хрестовий похід згадаємо й Інквізицію ?
Не збираюсь вам нічого доказувати чи нав'язувати більше того вважаю що всі ті хто цим займається є біснуватими дурнями.а не віруючими .тому що віруючий означає розумний той хто знає те чого не знають інші.хочете вірити що вашими предками були мавпи і життя зародилося випадково будь-ласка.і ше одне в чому сенс життя з точки зору атеїста?
Ісус казав: - "Возлюби ближнього як самого себе".
Тобто, "Не свідчи неправдиво на ближнього твого" відносилось виключно до своїх, а чужих можна і обмовити.
Що стосується вибачень католиків це сильний хід але дурний.
З одного боку вибачення робить людину сильнішою і організацію також з іншого люди які вчиняли злочини були невіруючими,бо якби були то боялися гніву Божого за порушення хоча б першої заповіді "не убий".вважаю що просити вибачення за злочини невіруючих сильний хід але дурний.Першими жертвами інквізиції були катари та вальденси -люди які своїми ділами були взірцем для наслідування віруючих.таким чином робимо висновок- невіруючі вбили віруючих.
А тепер тобі питання чисто єзуїтське: а що таке "інкубатор"? "Боже творіння"? Так його люди придумали! Тоді виходить, що людина - "творець, рівний Богу"? Так може і Бога ми придумали? І вклали в його уста ті норми моралі, які нам вигідні на тому чи іншому етапі розвитку? Бо "первинні" "божі заповіді" лише частково нагадують ті заповіді, які проповідує ******* церква!....
Ти, чоловіче добрий, поліз у "схоластику" (розвинуту в часи Середньовіччя "науку релігійних суперечок" Вона виникла ще в часи античності та іменувалася "логіка") Але для цього треба буть "підкованим" А у тебе з цим - ПРОБЛЕМА....
А як же "каждому воздастся по делам его"?
І взагалі, люди таку масу херні нагородили з цими всіма релігіями, що в голові не вкладається. І до Бога воно не має жодного відношення. Бог в душі, а не в церкві.
- Конечно курица!
- А откуда тогда взялась курица?
- Как откуда? Из ребра петуха - это же очевидно!
- Эм-м-м...
- Ну, у людей же такая история прокатила...
Так хто ж "шарлатани"?!!!
Йди в сраку!
Операція "Мятєж" - класична гебістська провокація.
Пригожина з фронту забрали, з дезертира зробили "мятєжніка",
плебеям показали, що де їхнє місце.