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Новини Фото Повстання Пригожина в РФ
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Перуки, кувалда "для переговорів", кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина. ФОТОрепортаж

5 липня низка російських видань оприлюднили кадри, які були зроблені під час обшуків у будинку й офісі власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікували російські пропагандистські ресурси.

З огляду на фото, там виявили цілий арсенал зброї, перуки, пачки валюти, "особисту кімнату для молитов" і медичний кабінет, пише видання.

На фото помітно, що серед речей Пригожина є величезна кувалда з написом "На випадок важливих переговорів". 

Також у його помешканні є картина з відрубаними людськими головами, зроблена ймовірно у Сирії. 

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Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 01
Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 02
Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 03
Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 04

Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 05
Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 06
Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 07
Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 08
Перуки, кувалда для переговорів, кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина 09

Автор: 

обшук (1983) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+25
Це навіть не несмак - це серйозні проблеми з головою і явно дуже важкий (точніше сказати невиліковний) випадок.
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06.07.2023 01:05 Відповісти
+23
А голови шойгу,герасімова,путіна нема на фото?
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06.07.2023 01:01 Відповісти
+22
Шиза повна - "Ікони" та "кртина" х відрубленими/різаними головами у будинку одночасно.....
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06.07.2023 01:05 Відповісти
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А голови шойгу,герасімова,путіна нема на фото?
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06.07.2023 01:01 Відповісти
Новости Мордора

"Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу, и другое оружие, которое нашли при обысках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным изданий, Пригожин лично приехал за оружием в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Ему вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. После получения оружия Пригожин уехал.

Накануне Пригожину вернули 10 млрд руб., также изъятых при обысках, писала «Фонтанка». По данным 78.ru, помимо денег, возвратили и технику, изъятую во время следственных действий в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот»"
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06.07.2023 01:15 Відповісти
Много знает. Но расскажет чуть може

Нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
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06.07.2023 06:17 Відповісти
А дурнуваті рабо-кацапи лізуть воювати щоб їх хозяїва так жили.... й мріють собі накрасти стільки.
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06.07.2023 01:03 Відповісти
Шиза повна - "Ікони" та "кртина" х відрубленими/різаними головами у будинку одночасно.....
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06.07.2023 01:05 Відповісти
я бачу у вас уява про справжніх християн заснована тільки на останніх пару століть людства, де людські закони стали головніші за "закони божі".

але підіть в будь-яку достатньо древню церкву і там на фресках будуть кістки, відрубані голови, здерта шкіра і купа інших веселих речей.
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06.07.2023 01:53 Відповісти
У якому віці історії Ви застрягли?
Може ще Хрестовий похід згадаємо й Інквізицію ?
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06.07.2023 03:02 Відповісти
Таваріщь Raze, Ви ж продовжуйте, що "Бога нєт! Гагарін іво нє відєл!"
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06.07.2023 03:27 Відповісти
А що не так з законами Божими?останні пару якраз століть показали що в державах де забороняють Бога та його закони люди починають жити у пеклі (СРСР,Китай,Камбоджа....)
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06.07.2023 06:21 Відповісти
Зато сейчас поповники на каждом углу, а люди как собаки, готовы загрызть за любую мелочь. да и молодежь разговаривает матами. Такое в "безбожном" совке и представить было трудно.
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06.07.2023 06:43 Відповісти
Помню совок (родился в 1971), как молодежь массово бухала ОТ БЕЗДЕЛИЯ, особенно на селе все мужики после обеда уже бухие, опять же из-за того, что делать нечего, даже на работе. Сейчас этого намного меньше, поскольку молодежи есть чем заняться... И о наркомании: она массово началась в начале 80-х такими темпами, что Горбачеву пришлось начать с ней уже радикально бороться
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06.07.2023 08:04 Відповісти
Совок це тюрьма народів, і більшість представників тих народів і вели себе як зеки у тюрьмі, якщо Ви жили в ті часи на території західної України, Полтавщини, Чернігівщини чи Черкащини то звичайно матів ви не чули, але якщо взяти лугандонію наприклад то менталітет там дуже не змінився! Якраз совок це один з тих випадків, коли поколінню що зростало у Вільній Україні, доводиться перевиховувати та культурно збагачувати деградоване(здебільшого) покоління, що жило за часів сисисири.
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06.07.2023 08:34 Відповісти
Не всі хто називає себе віруючими є такими насправді як написано в Біблії "по ділам їх пізнаєтє їх"ось наприклад пукєн чи гундяєв....як бачите світ набагато складніший ніж ви собі уявляли матюки від розрухи в голові де нажаль нема Бога або він запрошується туди вкрай рідко....не дякуйте.
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06.07.2023 11:04 Відповісти
А кто знает, есть у них в голове этот бог или нет? Я лично сталкиваюсь с существом, которое по праздникам ходит в поповник, является близким родственником попа, то есть входит в поповское кодло, а говорит и творит такое, что мне, атеисту, воспитанному в семье рабочего и учительницы, и в голову не пришло б. И речь не о том, кто во что верит, а в том , что поповников насовали в каждом углу, попы лезут практически во все сферы жизни, в том числе и в политику, хотя должны заниматься только своими поповскими сказками, должны внедрять якобы хорошие и правильные идеи, "заповеди", а на деле получается, что население оскотинивается, обозляется. Так зачем нам столько попов-паразитов и поповников?
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06.07.2023 11:20 Відповісти
А для чого нам приміром судді чи депутати?там набагато гірше "кодло".піп може бути взагалі невіруючим (попи ФСБ).або просто виконувати "роботу".Коли я приходжу до церкви мене хтось.щось примушує давати?це добровільне діло.хочеш давай хочеш ні.казки вам розповідають дарвіністи.не могло життя виникнути випадково.на те щоб отримати всі необхідні для життя амінокислоти вченим знадобилось більше 80-ти років при створенні необхідних умов ключове слово СТВОРЕННЯ.

Не збираюсь вам нічого доказувати чи нав'язувати більше того вважаю що всі ті хто цим займається є біснуватими дурнями.а не віруючими .тому що віруючий означає розумний той хто знає те чого не знають інші.хочете вірити що вашими предками були мавпи і життя зародилося випадково будь-ласка.і ше одне в чому сенс життя з точки зору атеїста?
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06.07.2023 12:07 Відповісти
Судя по вашим высказываниям, неверующий значит неразумный. То есть, если я больше верю своим учителям, которые меня учили в одной из школ города-миллионника и на то время школа имела высокую репутацию в районе, а не чуваку в платье с крестом и коптилкой, рассказывающему сказки о порхающих раввинах и исцелении путем лизания раскрашенной доски и рук попа, значит, я без ума. У меня на этот счет мнение прямо противоположное, но я веду речь не о самой "вере", а о тех особях, которые этот бред проталкивают. И если вдруг я случайно стукнусь антресолькой так сильно, что начну и сам верить в поповские сказки, то есть "никогда не говори "никогда", то в чем я уверен, что не пойду к так называемым "православным" попам, в моих глазах и исходя из моего жизненного опыта эти попы такая мразь, что если их создал тот же "бог", то честь ему и слава. А верить - верьте, кто вам не дает, только не лезьте со своей "верой" к остальным людям.
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06.07.2023 12:47 Відповісти
Ніхто до вас і не лізе,це ви влізли в мою розмову з людиною яка агресивно налаштована проти християнства. скажу вам ще дещо Бог дав людині голову для того щоб нею думати.ви ж не збираєтеся до кінця життя думати "вчительською" головою справжній розум полягає не в кількості отриманих знань які вложили вам вчителі під виглядом абсолютної істини а у вмінні аналізувати отримане та робити висновки.поясніть будь-ласка що ваші вчителі розповідали що таке явище як сон,мені не потрібні стандартні фрази про сукупність переживань своїми словами з точки зору атеїста?
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06.07.2023 14:43 Відповісти
Про дійсно побожного Івана Грозного і опричників чули? Нічо ся не змінило Це жарт, бо Іван Грозний дійсно був віруючим садистом вдареним на усю голову, а Прігожін просто піариться і розважається.
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06.07.2023 02:40 Відповісти
Кривославие хрюсское, оно такое
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06.07.2023 07:46 Відповісти
Це навіть не несмак - це серйозні проблеми з головою і явно дуже важкий (точніше сказати невиліковний) випадок.
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06.07.2023 01:05 Відповісти
А все почему... Бо гайморит не лечил.
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06.07.2023 01:15 Відповісти
А я пам'ятаю маєтки пшонки, азіріва та, звісно, проФФесора часів Революції Гідності - отже це ж саме "донецьке бикокко", як його тоді назвали українськи культурологи. Та ж хвороба - "русский мир".
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06.07.2023 01:25 Відповісти
Там не було картини з головами.... трохи різні речі.
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06.07.2023 03:03 Відповісти
Аве, Пшонка! )

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06.07.2023 08:16 Відповісти
Ну и безвкусица кацапская в интерьере. Если не общий фон с тяжелым гобеленом, цвета лайна , то стены в стиле совкопанели у общественного туалета, да еще и с шахматной доской, посреди этого парашного зрелища.
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06.07.2023 01:10 Відповісти
комната с иконами, неизменный атрибут серийного маньяка
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06.07.2023 01:16 Відповісти
Кімната в будинку Пшонки. )

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06.07.2023 08:30 Відповісти
Молитовна кімната з іконами у маніяка прігожина виглядає так же сюрреалістично, як тренажерний зал у потязі дегенерата куйла.
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06.07.2023 01:17 Відповісти
заради справедливості християнство достатньо жорстока релігія і закликає до дуже кривавих вбивств за абсолютно дріб'язкові "провини". Тому прігожін тут типовий християнин. Не той, який попам гроші носить за хрестик в автомобіль, а той, який біблію читав і виконує.
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06.07.2023 01:49 Відповісти
Брехня. Жодна релігія не закликає до вбивств.
Ісус казав: - "Возлюби ближнього як самого себе".
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06.07.2023 03:05 Відповісти
Поцікався, що на ті часи означав релігійний термін "ближній"
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06.07.2023 03:24 Відповісти
А для чого нам лізти в ті часи?ближній -це в першу чергу наші батьки,діти інші родичі якщо ми їх не любимо не можемо любити й інших людей наприклад колег по роботі.
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06.07.2023 06:29 Відповісти
Відповідь неправильна. 2!
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06.07.2023 07:24 Відповісти
Обгрунтуй.
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06.07.2023 08:05 Відповісти
Притчею про Милосердного самарянина Ісус руйнує поняття "ближній", бо для Бога всі люди є однаковими. А ось для ********** Ісуса таке розуміння "ближнього" було викликом, оскільки тоді під "ближніми" малися на увазі виключно євреї.
Тобто, "Не свідчи неправдиво на ближнього твого" відносилось виключно до своїх, а чужих можна і обмовити.
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06.07.2023 09:50 Відповісти
Я дав ******* пояснення а ти поставив мені двійку.за що?
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06.07.2023 10:26 Відповісти
*******? В канонах релігій тисячі років нічого не міняється. Ну, хіба що католики вибачилися за "Молот відьом".
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06.07.2023 12:32 Відповісти
А ви збираєтеся вибачатися за злочини атеїстів-комуністів?думаю ні.бо єта другоє.у мене теж немає бажання вибачатися за злочини путлера чи прігожина тільки тому що у них в кімнатах стоять іконки та вони називають себе православними.тільки підстав невибачатися в мене більше тому що я дотримуюсь 10 заповідей.а які заповіді є у атеїста?
Що стосується вибачень католиків це сильний хід але дурний.

З одного боку вибачення робить людину сильнішою і організацію також з іншого люди які вчиняли злочини були невіруючими,бо якби були то боялися гніву Божого за порушення хоча б першої заповіді "не убий".вважаю що просити вибачення за злочини невіруючих сильний хід але дурний.Першими жертвами інквізиції були катари та вальденси -люди які своїми ділами були взірцем для наслідування віруючих.таким чином робимо висновок- невіруючі вбили віруючих.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
В часи зародження християнства "ближніми" іменувалися не кровна рідня, а "брати по вірі" Про це і в Євангелії говориться - щоб люди зрікалися тих родичів, хто не прийняв "учення Христове"!
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06.07.2023 08:24 Відповісти
Але ж йому, в тому ж Єваенгелії, приписують і слова "Не мир я принёс вам- но меч!" Так що Євангелієм можна "крутить, як циган - Сонцем" Кому що треба - він це і візьме на озброєння!
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06.07.2023 07:17 Відповісти
Хитрі євреї, коли закладали цю релігію, залишали шпарини для виправдання будь чого. )
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06.07.2023 08:21 Відповісти
Що таке Новий Заповіт не чули?і ще одне, якщо ви атеїст розкажіть будь-ласка мені,віруючому християнину теорію первісного бульону,своїми словами як ви розумієте або скажіть хоча б що виникло раніше курка чи яйце?
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06.07.2023 06:25 Відповісти
Зародки у яйцеклітині курки та людини, на перших порах розвитку, не відрізняються один від одного Тому можна сказать, що "людина" - подальший розвиток курки Так само як перша жива клітина, що стала нащадком багатоклітинних організмів, була "нащадком" розвтку суміші амінокислот, які почали взаємодіять та самовідтворюваться
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06.07.2023 07:22 Відповісти
Шановний атеїст ще у 19 ст Луї Пастер довів що життя походить від уже існуючого життя.і сама по собі (без стороннього впливу) амінокислота не може породити нової форми життя.це лише дуже складний будівельний матеріал.звичайно людина набагато складніша за курку це розуміє навіть дитина так що ж виникло раніше курка чи яйце? Спробую вам допомогти є така річ як інкубатор....
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06.07.2023 08:15 Відповісти
Шановний "вірун"! Колись люди вірили, що земля пласка .... "Безсмертні" (академіки французської академії наук) піддавали остракізму людей, які стверджували, що з неба падає каміння (метеорити) (це було у 18 ст).... Ще на початку ХХ ст вчені доводили, що атом - неподільна часточка матерії.... То чому ми не можемо, опираючись на ******* науку, піддать сумніву ствердження Луї Пастера?
А тепер тобі питання чисто єзуїтське: а що таке "інкубатор"? "Боже творіння"? Так його люди придумали! Тоді виходить, що людина - "творець, рівний Богу"? Так може і Бога ми придумали? І вклали в його уста ті норми моралі, які нам вигідні на тому чи іншому етапі розвитку? Бо "первинні" "божі заповіді" лише частково нагадують ті заповіді, які проповідує ******* церква!....
Ти, чоловіче добрий, поліз у "схоластику" (розвинуту в часи Середньовіччя "науку релігійних суперечок" Вона виникла ще в часи античності та іменувалася "логіка") Але для цього треба буть "підкованим" А у тебе з цим - ПРОБЛЕМА....
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06.07.2023 08:40 Відповісти
Скільки тексту, а сенсу менше чим лапок.
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06.07.2023 09:29 Відповісти
Розумієш у чому справа: до "ділячого на нуль" це "не дійде" - інтелект занизький
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06.07.2023 10:09 Відповісти
Діду, або таблетки не забувай пити, або спробуй українську мову підучити.
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06.07.2023 15:47 Відповісти
Ну-ну! Повчи мене українській мові!
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06.07.2023 15:55 Відповісти
Я не вірун,я -віруючий.віруни це атеїсти які часто не знають теорій які захищають.ми можемо піддати сумніву дослідження Пастера але ніхто до цього часу не зміг іх спростувати.так людина теж творець тому що створена "по образу та подобію".Людина можливо колись зможе створити нову форму життя (напр.зараз навчились створювати клітини) і тим самим доведе що життя створене не випадково.спростувавши тим самим теорію первісного бульйону.я побачив що ви не можете дати відповіді на моє питання.що стосується схоластики поясніть будь-ласка в чому полягає сенс життя людини з точки зору атеїста?
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06.07.2023 09:39 Відповісти
Не бачу необхідності в подібному релігійому диспуті Тим більше на цій темі обговорення Він вимагає підготовки та години дві спілкування на основоположні теми філософії Тут тобі і Бердяєв з Розановим не справилися -б
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06.07.2023 09:53 Відповісти
Це ж хтось колись придумав, якщо сповідатись і покаятись, то Бог простить гріхи.
А як же "каждому воздастся по делам его"?
І взагалі, люди таку масу херні нагородили з цими всіма релігіями, що в голові не вкладається. І до Бога воно не має жодного відношення. Бог в душі, а не в церкві.
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06.07.2023 01:17 Відповісти
боги взагалі вигадка шарлатанів, які хочуть влади і бабла. І християнський бог конкретно це взагалі піратська копія єврейського.
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06.07.2023 01:51 Відповісти
Я це "православним християнам" вже давно кажу (тільки іншими словами - з лексикону наукового релігієзнавства: "Християнська релігія - єретичне вчення, яке походить з юдаїзму, поборники якого обожествили одного з своїх проповідників (Ісуса Христа)...") Так вони лізуть мені очі видряпувать!
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06.07.2023 07:12 Відповісти
Бог - це совість суспільства. І якщо в гарних людей совість спонукає їх до світлого, то в людей поганих совість - це незручний, непотрібний придаток.
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06.07.2023 09:33 Відповісти
Та ясно. "Бога нєт!" А таку надскладну математичну штуку як ДНК, придумала первісна амеба 300 мільйонів років тому. Курнула косячок, отримала натхнення і придумала ...
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06.07.2023 12:39 Відповісти
А ще був бізнес на гріхах - купив індульгенцію і тобі пробачається будь який гріх. Питання було лише в ціні. )
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06.07.2023 08:27 Відповісти
Єдина "відносно чесна" релігія - зороастризм (вогнепоклонство середньоазіатсько-кавказьке) Його сповідували в доісламські часи предки таджиків, афганців, персів та азербайджанців Там передбачається існування "двобожжя": Бога світла і добра - "Ахурамазди" ("Зороастра") та бога зла і темряви - "Айхро-Майнью" ("Арімана") Між ними йде безкінечна війна І люди та їх душі в ній - воїни - з того чи іншого боку І у них є свобода волі - вони вибирають самі , на який бік стать: добра чи зла! Вчиняючи благі діяння, займають бік добра - стають воїнами Ахурамазди Вчиняють гріхи - стають воїнами Арімана Прощення гріхів там не існує - лише ваги, на яких зважуються благо та гріховність вчиненого людиною за життя В Середній Азії збереглися відголоски цього: в кожної людини на плечах сидять два ангели І вони ведуть облік добрих діл та гріхів Від того залежить - чи зможе душа пройти по мосту до раю - чи впаде у вогняну прірву Але іслам виявився "хитрішим" та "зручнішим" - у ньому життя людини визначається ще до її народження та її доля від її волі не залежить! Тому зороастризм, як релігія, занепав - виявилося, що "хитрожопих вірунів" набагато більше, ніж "праведників"
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06.07.2023 09:22 Відповісти
Цікаво, я про таке й не чула. Дякую
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06.07.2023 09:37 Відповісти
Будь ласка!
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06.07.2023 09:47 Відповісти
Атеїзм-це сліпа віра в дурниці різних шарлатанів.
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06.07.2023 09:43 Відповісти
- Что же появилось раньше курица или яйцо?

- Конечно курица!

- А откуда тогда взялась курица?

- Как откуда? Из ребра петуха - это же очевидно!

- Эм-м-м...

- Ну, у людей же такая история прокатила...

Так хто ж "шарлатани"?!!!
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06.07.2023 09:56 Відповісти
"Ніколенко"! Мій прапрадід воював і загинув у Холодному Яру Якщо вже говорить про "краснодупого бабуїна" - то це про тебе Бо за відсутності аргументів ти перейшов на особисті образи та зачепив пам"ять людини яка віддала життя за те щоб ми взагалі українською мовою могли говорить
Йди в сраку!
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06.07.2023 10:43 Відповісти
Добре я видалю свій пост.вибачте. але суті це не міняє.
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06.07.2023 10:57 Відповісти
...!
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06.07.2023 10:59 Відповісти
Шарлатани це ті які розводять лохів байками про первісний бульйон.нічого в житті не буває випадково.
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06.07.2023 10:59 Відповісти
отрубленные головы, оружие , доллары и иконы... Во что верует этот человек?
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06.07.2023 01:24 Відповісти
в долар, "брудну зелену бомажку" (с) жирик
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06.07.2023 02:18 Відповісти
интересно, что у Хйла в хате. скорее всего - нечто подобное. вспоминается "пшонка-стиль" у всей верхушки. тут наверняка нечто подобное с уклоном в полную шизу.
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06.07.2023 02:31 Відповісти
Такі "цінності" мрія кожного москаля
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06.07.2023 05:17 Відповісти
******** ближнего, но не забудь о дальнем, ибо он приблизится и ********* тебя.
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06.07.2023 06:10 Відповісти
В наших " слуг" можна і не таке знайти.
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06.07.2023 06:12 Відповісти
Фото інтер'єра дома все сказали про хАзяїна. Більше і не треба.
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06.07.2023 06:30 Відповісти
Берлога маніяка.
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06.07.2023 06:59 Відповісти
скрєпно
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06.07.2023 07:01 Відповісти
" Русский мужик богобоязненный: перед тем как тебя топором зарубить - обязательно перекрестится!" (Фёдор Достоевский)
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06.07.2023 07:05 Відповісти
Тричі герой параши?
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06.07.2023 07:15 Відповісти
Ничего особенного,стандартный набор человечка с низкой самооценкой попытавшегося поднять значимость самого себя при помощи всяких побрекушек.
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06.07.2023 07:45 Відповісти
Нормальний майбутній президент расії. Тим більше народ його підтримує..для рабів і холопів те що треба... Рішучий, матушку расєю любить, чи бабки? Ну і за ціною не постоїть... Голови ліберастов ( так в расії називають лібералів, а винні вони в усьому ) рубать, кувалдить буде гарно... А руцькім це ох як подобається...
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06.07.2023 07:45 Відповісти
Перуки є-а шафи з сукнями та жіночою білізною чому не показали...
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06.07.2023 07:48 Відповісти
от він який русскій мір і харошіє русскіє
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06.07.2023 07:51 Відповісти
Влада провела обшук і не виявила нічого незвичайного. усе як і має бути.
Операція "Мятєж" - класична гебістська провокація.
Пригожина з фронту забрали, з дезертира зробили "мятєжніка",
плебеям показали, що де їхнє місце.
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06.07.2023 08:28 Відповісти
Барлога людоїда.
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06.07.2023 08:33 Відповісти
Єврей приносив жерти своємо богу відрізаючи голови маскалям-все закономірно.
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06.07.2023 09:36 Відповісти
Есть головы, иконы, стволы и баксы. Рублей нигде не вижу, не ценятся наверное в россии
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06.07.2023 11:46 Відповісти
абсолютна клініка і концентрований сатанізм!
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06.07.2023 22:13 Відповісти
 
 