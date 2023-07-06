Перуки, кувалда "для переговорів", кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина. ФОТОрепортаж

5 липня низка російських видань оприлюднили кадри, які були зроблені під час обшуків у будинку й офісі власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікували російські пропагандистські ресурси.

З огляду на фото, там виявили цілий арсенал зброї, перуки, пачки валюти, "особисту кімнату для молитов" і медичний кабінет, пише видання.



На фото помітно, що серед речей Пригожина є величезна кувалда з написом "На випадок важливих переговорів".

Також у його помешканні є картина з відрубаними людськими головами, зроблена ймовірно у Сирії.

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