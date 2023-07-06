Під ворожим вогнем минулої доби опинилися 14 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО
За минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів 14 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіаційний удар прийшовся по Новодарівці, атаки БПЛА по Левадному та Ольгівському, 5 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному, 68 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Новодарівці, Малинівці, Преображенці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Білогір'ю та інших прифронтових селам", - йдеться в повідомленні.
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