У Лаврі правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів. Віряни УПЦ МП чинили спротив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів Лаври, до яких УПЦ МП не пускала представників заповідника. Віряни намагалися чинити їм спротив.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Представники заповідника в супроводі поліції увійшли до 70 корпусу Лаври, а також опечатали корпуси 69 та 71.

Їм намагалися чинити спротив віряни УПЦ МП. Вони ставали на коліна, читали молитви. Щонайменше одну людину забрали до відділку.

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В одному з корпусів Лаври знайшли на стіні портрети останнього російського імператора Миколи Другого та його дружини.









У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра повідомили, що з технічних причин сьогодні територія Нижньої лаври заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00. Верхня територія заповідника працює у звичному режимі.

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Нагадаємо, 4 липня комісія Мінкульту прибула до Лаври, щоб обпечатати корпуси. Її представників не пустили віряни.