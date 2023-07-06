У Лаврі правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів. Віряни УПЦ МП чинили спротив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів Лаври, до яких УПЦ МП не пускала представників заповідника. Віряни намагалися чинити їм спротив.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Представники заповідника в супроводі поліції увійшли до 70 корпусу Лаври, а також опечатали корпуси 69 та 71.
Їм намагалися чинити спротив віряни УПЦ МП. Вони ставали на коліна, читали молитви. Щонайменше одну людину забрали до відділку.
В одному з корпусів Лаври знайшли на стіні портрети останнього російського імператора Миколи Другого та його дружини.
У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра повідомили, що з технічних причин сьогодні територія Нижньої лаври заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00. Верхня територія заповідника працює у звичному режимі.
Нагадаємо, 4 липня комісія Мінкульту прибула до Лаври, щоб обпечатати корпуси. Її представників не пустили віряни.
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Але для такого кроку потрібна довга попередня підготовка: у диявола традиційно дуже сильний юридичний корпус.
А найкращим засобом був би не розстріл всіх тих вірян на території лаври чи біля інших церков по Україні, а спецзасоби. Приміром такі, що призводять до швидкого приступу *ведмежої хвороби* )
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А кидали в вас колись світлошумовими гранатами з примотаними скотчем цвяхами, так щоб ви бачили, як у чувака зліва вибиває око?
А чи стріляли гумовими кулями в обличчя, ламаючи кістки черепа?
От коли через таке пройдете, ви теж інакше ставитиметесь до велиминешановних "захисників" української влади.
- міняючись вночі (4 ранку) змінами, на пів-района вмикають музло в салоні, кричать на пів-района, бібікають по 15 хвилин, бо не можуть добудитися діда-сторожа, що відкриває заїзд в дільницю;
- просто весь час голосно кричать, розмовляючи одне з одним;
- блокують своїми тачками заїзд у двір;
- віджали пів-вулиці під паркування своїх неслужбових машин;
- в свята на кшталт Великодня тощо, стабільно бухають прямо у формі на цій якраз парковці, яку віджали. На ній же справляють свої потреби, як маленькі, так і великі.
при цьому:
- в упор не бачать і не чують правопорушень в принципі. Був смішний момент, як якісь три алкаша проходили повз дільницю ввечері, то одного з них клемануло і він почав ломитися в ворота райвідділу з воплями, що мовляв зараз всіх мусорів порве як бик тряпку. Це шоу продовжувалося хвилин 20, за цей час ніхто з доблесних охоронців закіна ясне діло шо носа за ворота не висунув, хоча там є пост і відеонагляд.
- а ще у нас на районі постійно один каліч вже під час війни кидав петардами з вікна і пускав салюти. Ясне діло що всі звернення громадян з цього приводу вельмишановні полуцейські спускали в корзину для сміття. Поки небайдужі громадяни не зібралися разом, не вичислили зловмисника і добряче не дали йому ***** - нічого на краще не мінялося.
Можу продовжувати і далі, але нащо? Візьміть на вулиці 10 українців і попитайте про мусарський бєспрєдєл в Україні, і 7 з 10 вам ще й пострашніше історії розкажуть. Отака рехворма.
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Це їхня звична ракоцапська поза.
Как дойдут до металлической штучки, на конце колбасы, протесты стихнут.
Держимордівські МРАКОБІСИ ! (Злодюги. які викрали і привласнили від герба Візантії/ з двоголовим орлом/. до першоджерел ХРИСТИЯНСТВА. наших святинь Лаври та Софії )
КРОВАВІ КЛЕШНІ СВОЇ---ГЕТЬ ВІД СВЯТИНЬ УКРАЇНИ--РУСИ !!!
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному підкуплених престарілих та недоумкуватих - примітивних бабусь, які наївно і за криваві кремлівські срібняки віруючих в криваву кацапську - бандитську церкву МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем, кривавим )(уйлом і КГБшним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка і зараз наполегливо підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святої суверенної української землі Криму, Донбасу та Півдня України проклятими кремлівськими окупантами фашистами кривавого маніяка )(уйла.