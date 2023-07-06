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У Лаврі правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів. Віряни УПЦ МП чинили спротив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів Лаври, до яких УПЦ МП не пускала представників заповідника. Віряни намагалися чинити їм спротив.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Представники заповідника в супроводі поліції увійшли до 70 корпусу Лаври, а також опечатали корпуси 69 та 71.

Їм намагалися чинити спротив віряни УПЦ МП. Вони ставали на коліна, читали молитви. Щонайменше одну людину забрали до відділку.

Читайте: Білоруська православна церква готова прийняти виселених із Лаври ченців УПЦ (МП)

В одному з корпусів Лаври знайшли на стіні портрети останнього російського імператора Миколи Другого та його дружини.

У Лаврі правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів. Віряни УПЦ МП чинили спротив 01
У Лаврі правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів. Віряни УПЦ МП чинили спротив 02
У Лаврі правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів. Віряни УПЦ МП чинили спротив 03
У Лаврі правоохоронці розблокували доступ до кількох корпусів. Віряни УПЦ МП чинили спротив 04

У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра повідомили, що з технічних причин сьогодні територія Нижньої лаври заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00. Верхня територія заповідника працює у звичному режимі.

Також читайте: Епіфаній про перехід Києво-Печерської та Почаївської лаври до ПЦУ: Треба трішки потерпіти

Нагадаємо, 4 липня комісія Мінкульту прибула до Лаври, щоб обпечатати корпуси. Її представників не пустили віряни.

Автор: 

Лавра (294) Нацполіція (15276) УПЦ МП (1213)


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Топ коментарі
+36
Це - пць !!! Хіба повинно Українській Лаврі висіти оце лайно що на нижньому фото . ?? Бидло гундяєвське , і у вас ще вистачає совісті огортатись українськими прапорами .?
..
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06.07.2023 09:56 Відповісти
+32
Ну от і починається силове витискання руснявих сатаністів.
Але для такого кроку потрібна довга попередня підготовка: у диявола традиційно дуже сильний юридичний корпус.
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06.07.2023 09:53 Відповісти
+29
бугай з хрестом ще і прапором українським прикривався...перевертні..
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06.07.2023 09:55 Відповісти
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Ну от і починається силове витискання руснявих сатаністів.
Але для такого кроку потрібна довга попередня підготовка: у диявола традиційно дуже сильний юридичний корпус.
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06.07.2023 09:53 Відповісти
часник та срібні кулі не завадять ще для таких перевертнів !
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06.07.2023 09:58 Відповісти
краще звичайні 5.45 з безсметного творіння великого Хуго Шмайсера ...
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06.07.2023 10:01 Відповісти
Чувак зі спини на Пороха ****** . Петро приїхав москальню з Лаври викурювати ?
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06.07.2023 10:19 Відповісти
цей явно молодший за Порошенка років на 10-15 ...
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06.07.2023 11:02 Відповісти
Коли Хуго *лиш консультував розробників стрілецької зброї в срср* (так його змусили згадувати ту добу радянські спецслужби) наприкінці 1940-поч.50-их, то калібр був 7.62 )
А найкращим засобом був би не розстріл всіх тих вірян на території лаври чи біля інших церков по Україні, а спецзасоби. Приміром такі, що призводять до швидкого приступу *ведмежої хвороби* )
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06.07.2023 10:59 Відповісти
яка фіг різниця чим вату лікувати ??? головне щоб допомагало ...
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06.07.2023 11:00 Відповісти
Головне - ефективність загальна. Демонстративний же розстріл зі стрілецької автоматичної зброї купки схиблених на всю голову голову рпц-біомаси з жіночок і бабусь та довбонутих муд*л буде точно не дуже добре сприйнято в світі. А от коли раптом у груп цих *гундяєвських дєдок і бабок* почнеться привселюдний *апофеоз раптовості нетримання по-великому* - то після такої ганьби вони самі будуть як вогню боятись ходити на такі зборища.
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11.07.2023 14:19 Відповісти
Якщо свинособака начепила наш прапор і розмовляє українською мовою, вона все одно залишається свинособакою московського сатанату
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06.07.2023 10:08 Відповісти
Падло рашистське спеціально задля картинки на кремлівських пропагандон-каналах спаплюжило український прапор. Судячи по розміру пики і дупи, ця кацапська потвора непогано харчувалась при Пашиному царюванні у нашій Святій Лаврі. Я людина добра, але б цього гада порвав би на шматки. Молодці поліціянти, я думаю, що друга частина утохомирення агента кремлівського ФСБ (закрита від ЗМІ) була більш дієвою та переконливою. До учорашнього дні я прохав силовиків утримуватись від застосування сили, бо не було судового рішення на аппеляцію московського патріархата. Учора суд відхилив усі прохання фсбешної церкви і залишив у силі рішення суду про виселення рашистської агентури з Святої Лаври. Отже рішення суду набуло законної сили, а далі - "Кримінальна відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачена ст. 382 Кримінального кодексу. Таке умисне діяння карається штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років." Тепер поліція злбов'язана забеспечити виконання рішення суду, навіть застосовуючи силу і спецзасоби. Хлопці, уперед, мочіть ФСБешну агентуру! Слава Україні!
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06.07.2023 11:02 Відповісти
І чого не їдуть на свої болота?
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06.07.2023 09:54 Відповісти
а де їм там буде добре ??? де вони ще знайдуть стільки престарілих "вірян", а по факту совкових, пост-совкових, пост-комуністичних ідіотів що тужать за срср, кацапською імперією, за сталіним, жуковим, леніним, і одночасно колькою2 ???
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06.07.2023 09:59 Відповісти
Наказ №227. Позаді москва.
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06.07.2023 10:00 Відповісти
Русскій на чужій території - це Зброя Росії.
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06.07.2023 10:15 Відповісти
бугай з хрестом ще і прапором українським прикривався...перевертні..
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06.07.2023 09:55 Відповісти
хворий, що зробиш.
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07.07.2023 07:23 Відповісти
На території Лаври не повинно залишитися жодного феесбешного попа, монаха чи служки. Далі потрібно "декацапізувати" Лавру знищивши все що туди впхали кацапи починаючи з 18 століття. Включаючи могілку ката українського народу Столипіна...
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06.07.2023 09:55 Відповісти
Столипіна треба обміняти на Довженка.
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06.07.2023 10:46 Відповісти
Ідея гарна, але Столипін (справжнє прізвище Столипа) манкурт-українець. Кацапам він і досі потрібен тут. Не обміняють. Ще в 2006 році громадськість вимагала перенесення праху Довженко з Новодєвічьєго кладовища в москві в Україну, але "віз і нині там"...
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06.07.2023 12:17 Відповісти
а стісняюсь спрасіть, шо це за "красниє шапочкі", в Украіні знов є бєркут????
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06.07.2023 09:55 Відповісти
( красниє бєрєти ) то на болотах , там орки ними прикрашаються , щоб крові не видно було на песячих писках . В Україні - Крапові Берети ... ! Носіння якиз почесно і носять їх ті бійці які заслужили .
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06.07.2023 10:19 Відповісти
Позвіть Корчинського - він швидко наведе порядок, без оцього от всього.
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06.07.2023 09:56 Відповісти
Це - пць !!! Хіба повинно Українській Лаврі висіти оце лайно що на нижньому фото . ?? Бидло гундяєвське , і у вас ще вистачає совісті огортатись українськими прапорами .?
..
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06.07.2023 09:56 Відповісти
То для маскування.
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06.07.2023 10:01 Відповісти
Ого ого, та не може бути! У нас в країні виявляється є мусара, які пресують не тільки патріотів, а й прорашистських гнід?
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06.07.2023 09:58 Відповісти
"мусор" - сміття. Як ти ще живеш від такого протиріччя ??
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06.07.2023 11:42 Відповісти
А вам коли небудь мусара шили діло? От так, щоб ви собі просто йшли по вулиці додому, зупинився бобік, з нього вилізли оті самі, запакували вас, бо ви підходите по шалено виразним прикметам "1,65-1,80м зріст, чорна куртка, чорна шапка", привезли в дільницю і мордували всю ніч по повній (слонік, мокрі рушники тощо), не даючи ані позвонити, ані в туалет вийти?
А кидали в вас колись світлошумовими гранатами з примотаними скотчем цвяхами, так щоб ви бачили, як у чувака зліва вибиває око?
А чи стріляли гумовими кулями в обличчя, ламаючи кістки черепа?

От коли через таке пройдете, ви теж інакше ставитиметесь до велиминешановних "захисників" української влади.
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06.07.2023 11:48 Відповісти
Визнаю, екстримальних відносин з поліцією не мав. Був тільки один випадок, напередодні Нового року. Чергови був сумний, трохи під градусом. Я відбувся легким переляком і приниженням після шмону.
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06.07.2023 13:15 Відповісти
А які вони "класні" у побуті, я вам не можу передати! У мене квартира вікнами виходить на райвідділ поліції, об'єднаний з відділенням ДСО. То шановані поліціянти:
- міняючись вночі (4 ранку) змінами, на пів-района вмикають музло в салоні, кричать на пів-района, бібікають по 15 хвилин, бо не можуть добудитися діда-сторожа, що відкриває заїзд в дільницю;
- просто весь час голосно кричать, розмовляючи одне з одним;
- блокують своїми тачками заїзд у двір;
- віджали пів-вулиці під паркування своїх неслужбових машин;
- в свята на кшталт Великодня тощо, стабільно бухають прямо у формі на цій якраз парковці, яку віджали. На ній же справляють свої потреби, як маленькі, так і великі.
при цьому:
- в упор не бачать і не чують правопорушень в принципі. Був смішний момент, як якісь три алкаша проходили повз дільницю ввечері, то одного з них клемануло і він почав ломитися в ворота райвідділу з воплями, що мовляв зараз всіх мусорів порве як бик тряпку. Це шоу продовжувалося хвилин 20, за цей час ніхто з доблесних охоронців закіна ясне діло шо носа за ворота не висунув, хоча там є пост і відеонагляд.
- а ще у нас на районі постійно один каліч вже під час війни кидав петардами з вікна і пускав салюти. Ясне діло що всі звернення громадян з цього приводу вельмишановні полуцейські спускали в корзину для сміття. Поки небайдужі громадяни не зібралися разом, не вичислили зловмисника і добряче не дали йому ***** - нічого на краще не мінялося.

Можу продовжувати і далі, але нащо? Візьміть на вулиці 10 українців і попитайте про мусарський бєспрєдєл в Україні, і 7 з 10 вам ще й пострашніше історії розкажуть. Отака рехворма.
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06.07.2023 13:32 Відповісти
І хто туди ідуть ??? Діти народу. Іншого пояснення немає. Тому я доволі стриманий у їх критиці.
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06.07.2023 14:31 Відповісти
Які в сраку віряни? Звичайне промите бидло
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06.07.2023 09:58 Відповісти
віряни УПЦ МП. Вони ставали на коліна Джерело:
**********
Це їхня звична ракоцапська поза.
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06.07.2023 09:59 Відповісти
Не має значення, віряни вони чи ні. Вони чинили злісний опір виконанню рішення судової влади і повинні за це відповідати.
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06.07.2023 09:59 Відповісти
Довбані сектанти. Хай би ракети їх хазяїв на них падали.
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06.07.2023 09:59 Відповісти
як чемно тут сектантів називають: віряни.
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06.07.2023 10:02 Відповісти
На Маскву! "У добру путь"!

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06.07.2023 10:02 Відповісти
отот пидарок. якого жопою по дороге тягали. кричить Слава кресту та смерть зсу.
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06.07.2023 10:04 Відповісти
Сколько не пытался расслышать, что этот фраер вещал, так и не разобрал. Но ЗСУ там точно было.
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06.07.2023 10:24 Відповісти
Вовки, перевдягнені у овечі шкури
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06.07.2023 10:05 Відповісти
Давно надо было показать силу этим выжившим с ума поклонникам попа Гандона... Не, Гвидона или все-таки гундоса или гундяя. Пинки под зад этим убогим - самое лучшее лекарство от московских попов.
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06.07.2023 10:07 Відповісти
напис "До печер з провідником" виглядає особливо прикольно на тлі криків "атпуститечилавека"
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06.07.2023 10:08 Відповісти
За каждый спротив, урезать пайку колбасы Паше Мерседесу.
Как дойдут до металлической штучки, на конце колбасы, протесты стихнут.
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06.07.2023 10:12 Відповісти
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06.07.2023 12:00 Відповісти
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06.07.2023 10:12 Відповісти
Їм серйозно повезло, ліпше так. Бо як прийде НАТО то всіх будуть розстрілювати )))))
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06.07.2023 10:13 Відповісти
НЕ ТРЕБА воювати з кацапками-жінками! Сором за нашу поліцію ! Головний захисник правопорядку КИШЕНЯ та ГАМАНЕЦЬ цих жінок, мАнахів та пАпів-агентів. Штраф, штраф за все. Відчинив рот - 100 грн, заспівав - дві сотні, завадив пересуватись - тисяча, зацепив - дві тисячі. Самі повтікають з Лаври. Ще будемо просити повернутись, щоб заспівали молитви.
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06.07.2023 10:15 Відповісти
А где вы видели, что воюют с сектантками кацапками? Тянули бычка, который орал "Слава Христу, [чего-то там] ЗСУ"
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06.07.2023 10:26 Відповісти
Дивно, чому з тими колаборантами так довго чемно поводяться і дозволяють їм відкрито ганьбити Україну під час війни, кілька зцілюючих кийків та судових вироків враз їх приведуть до тями.
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06.07.2023 10:16 Відповісти
"Нікалай Фтарой" повсюди в УПЦ МП, знайшли "святого"...він такий "святий" як і їх гундяй
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06.07.2023 10:16 Відповісти
давно пора цю комедію закінчувати...
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06.07.2023 10:39 Відповісти
РПЦ - це взагалі не христинська віра. Вони не Христу поклоняються, а Російській Імперії. Її вони називають "Святая Земля". Поклонятися землі, країні, імперії - це страшна єресь по христичнському віровченню. Та й в любій іншій релігії, чи поганстві нема поклоніння країні або імперії. Є поняття святих місць. Але обожнювання цілої країни, тим паче, такої гидомирної імперії, як Російська - це сатанізм і діло Антихриста.
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06.07.2023 10:50 Відповісти
А що це лунає за кацапська мова в найтарішому храмі русів-українців? Володя Боневтік породив оцей спектакль, він його прикриває, бо всього-навсього потрібно винести на розгляд законопроект, який давно подала до Ради опозиція про заборону цієї секти. Але Володя вперто їх захищє, бо це ж його лехторат, не будуть же вони голосувати за проукраїнського президента.
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06.07.2023 10:52 Відповісти
*****, да пустить слух нужно было, что всех кто там тусуется перепишут и лишат пенсии - сами все разбегутся
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06.07.2023 10:58 Відповісти
--Це далеко НЕ промите бидло ( як пишуть деякі дописувачі...) Скажімо я узрів одну .затяту. агентку КДБ. яка там ікру метала. коли спецпризначенці волочили свинюку--актора( який . показово . демонстрував "жертву РУССКОГО вероисповедания на теренах України"). до авто. ( Ось побачите : невдовзі ПАПА із Ватікана --посвариться нам пальчиком ...) Раніше вона організовувала масові поїздки мирян. до м. Одеси .задля молебень по замиренню .ліліПУТІНА.на початку- АТО ... А сьогодні так підло--підступно намагаються підірвати ситуацію в центрі ( матері) городів Руських--Києві !

Держимордівські МРАКОБІСИ ! (Злодюги. які викрали і привласнили від герба Візантії/ з двоголовим орлом/. до першоджерел ХРИСТИЯНСТВА. наших святинь Лаври та Софії )
КРОВАВІ КЛЕШНІ СВОЇ---ГЕТЬ ВІД СВЯТИНЬ УКРАЇНИ--РУСИ !!!
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06.07.2023 10:59 Відповісти
Папа нам не вказівка і не хай валить за крейсером москва...
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06.07.2023 11:02 Відповісти
що не піп упц рпц - то пе де раст чи збоченець з хтивістями до дівчоток
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06.07.2023 11:00 Відповісти
Коли ракети рашистів вбивають та руйнують Україну пора цих сектантів Сатани притиснути та розігнати а ще краще колоною відправити на болота андрофагів.
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06.07.2023 11:00 Відповісти
Ворожа Україні кацапська церква РПЦ сильно шкодувала про те, що її маріонетка УПЦ (МП) не послала на смерть своїх прихожан, щоб знищити Євро - Майдан в 2014 році. Про це заявив протоієрей нібито Руської? (московсько-кацапською) православної церкви (РПЦ) Всеволод Чаплін. Він заявив, що Московському патріархату "треба було масово вивести людей на вулиці, навіть послати їх на смерть, аби придушити ту маніпулятивну прозахідну хвилю, яка змила нібито законну а по суті продажну про-кацапську і бандитську владу ЗЕКА і зґвалтувала вибір значною? (а по суті мізерною) Частини суспільства ", - заявив він.
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному підкуплених престарілих та недоумкуватих - примітивних бабусь, які наївно і за криваві кремлівські срібняки віруючих в криваву кацапську - бандитську церкву МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем, кривавим )(уйлом і КГБшним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка і зараз наполегливо підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святої суверенної української землі Криму, Донбасу та Півдня України проклятими кремлівськими окупантами фашистами кривавого маніяка )(уйла.
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06.07.2023 11:03 Відповісти
А Никалашка 2 ПРЕДАЛ и ОТРЁКСЯ от своей Империи, чем спровоцировал гражданскую войну.
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06.07.2023 11:19 Відповісти
Я вижу на видео, что человек еле держится на ногах. Видимо, ему нездоровится под палящими лучами летнего солнца. Полиция помогает ему подняться. Какие-то люди пытаются прорваться к нему, чтобы очевидно нанести ему вред, но полиция оттесняет их. Никакой крамолы в видео нет.
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06.07.2023 11:20 Відповісти
Как у них в одной голове умещается поклонение Николашке и совку?
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06.07.2023 11:24 Відповісти
темні вони, неосвідчені, забиті ... Крім того, це ж плебс. А попи там усе розуміють, але за бородами ховають.
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06.07.2023 12:05 Відповісти
ЧЕЛАвека в трусиках на медкомиссию срочно...
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06.07.2023 11:34 Відповісти
Сатанисты гундяевские визжат , как недорезанные. Скот.
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06.07.2023 12:05 Відповісти
Хех ... картина маслом. 10 поліцейських, три "вірянина" і 5 "журналістів".
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06.07.2023 12:06 Відповісти
кийки де? пидітьз ту рашапархату наволоч.
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06.07.2023 12:26 Відповісти
Вначале девочку в трусиках решило распять, но потом передумали и покатали на иномарке.
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06.07.2023 13:20 Відповісти
я не здивувався, якщо би там знайшли "ікони" плешивого... мпц це підрозділ кгб(фсб). а мізкі людей там знатно промивали(промивають)... "віряни" мпц - це хворі люди. з викривленим світосприйняттям їх фактично знищили як окремих особистостей. Це фактично ідеальні смертники.
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06.07.2023 13:41 Відповісти
Лавра - божа. Але яке відношення московського сатанату до бога.
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06.07.2023 14:15 Відповісти
До псих лікарні всіх біснуватих сектантів!
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06.07.2023 15:21 Відповісти
На картині з царицею, щось на плечі і руки їй наліпили, що враження потужних плечей і рук у цариці. Атлет.
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06.07.2023 15:40 Відповісти
Малохольные специально работают на картинку кремлёвской пропаганды. Ими должно заниматься СБУ.
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06.07.2023 16:36 Відповісти
ХАХАХА!! Особливо мило звучало: Атпустітє дьяка! А сам дьяк в шортах і грайливій кофтині...Може це кубло кацапських сектантів-відьмаків і **********,накінець,ліквідують уже....
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06.07.2023 20:21 Відповісти
В 95-му мєнти розганяли канонічних вірян. Як же приємно бачити,що майже через 30 років все змінилось і це мерзенне москальске кубло у центрі Києва потроху вичищають.
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06.07.2023 20:32 Відповісти
 
 