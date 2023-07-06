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Доба на Донеччині: Пречистівку та Вугледар обстріляно з артилерії, Авдіївка під масованим вогнем, по Костянтинівці ударили ракетою. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледарська ТГ: у Максимівці пошкоджено 5 будинків, з артилерії обстріляні Пречистівка і Вугледар. 1 людина поранена у Великій Новосілці, пошкоджено 13 будинків у Шахтарському.

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Доба на Донеччині: Пречистівку та Вугледар обстріляно з артилерії, Авдіївка під масованим вогнем, по Костянтинівці ударили ракетою 01
Доба на Донеччині: Пречистівку та Вугледар обстріляно з артилерії, Авдіївка під масованим вогнем, по Костянтинівці ударили ракетою 02
Доба на Донеччині: Пречистівку та Вугледар обстріляно з артилерії, Авдіївка під масованим вогнем, по Костянтинівці ударили ракетою 03
Доба на Донеччині: Пречистівку та Вугледар обстріляно з артилерії, Авдіївка під масованим вогнем, по Костянтинівці ударили ракетою 04
Доба на Донеччині: Пречистівку та Вугледар обстріляно з артилерії, Авдіївка під масованим вогнем, по Костянтинівці ударили ракетою 05
Доба на Донеччині: Пречистівку та Вугледар обстріляно з артилерії, Авдіївка під масованим вогнем, по Костянтинівці ударили ракетою 06

"На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, обстрілів з танків і "Градів" - пошкоджено будинки на вісьмох вулицях. У Кураховому пошкоджено 2 будинки, зайнялася пожежа на сільгоспугіддях. Зафіксовано обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської ТГ, Орлівки Очеретинської ТГ", - йдеться у повідомленні.

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На Горлівському напрямку у Торецьку 1 поранений, пошкоджено 10 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти; у Північному пошкоджено будинок. У Костянтинівці ракетою пошкоджено 10 будинків. 1 будинок пошкоджено у Часовоярській ТГ, ще один - у Клебан-Бику Іллінівської ТГ.

На Лисичанському напрямку під вогнем Лиманська ТГ: у Тернах 2 будинки зруйновано і 2 пошкоджено, в Іванівці 2 будинки пошкоджено. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

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Автор: 

обстріл (29206) Донецька область (8816)


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