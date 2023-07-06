Затримано зрадника, який "зливав" ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.
Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.
Отримані відомості фігурант надсилав у Телеграм-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ.
Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.
У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.
Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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а де баканов, кращий друг приЗедента?
Нічого не допомагає.....
Тому так і написав - мова не про Богдана - навіть не про Річ Посполиту , не про Велике князівство Литовське та Руське.....
.....
Мова про саму ментальність українців, які фактично сформувались в окрему націю тоді.