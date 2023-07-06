Затримано зрадника, який "зливав" ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Отримані відомості фігурант надсилав у Телеграм-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ.

Також читайте: Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі "Смерчі" та "Урагани" на Харків. ФОТОрепортаж







Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

Також читайте: 10 років тюрми отримав російський інформатор, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою, - СБУ. ФОТО

У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Також читайте: Зірвано вже 2 спроби російських спецслужб розвідати оборону Південноукраїнської АЕС, - СБУ. ФОТО

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.