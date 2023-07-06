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Затримано зрадника, який "зливав" ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Отримані відомості фігурант надсилав у Телеграм-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ.

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Затримано зрадника, який зливав ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом, - СБУ 01
Затримано зрадника, який зливав ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом, - СБУ 02
Затримано зрадника, який зливав ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом, - СБУ 03

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

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У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12980) шпигунство (1015) Донецька область (8816) Торецьк (507)


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Топ коментарі
+11
І знов бамбасянин.
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06.07.2023 10:19 Відповісти
+10
15 років кормити того бугая, краще б ліквідовували під час затримання, або вже ввести для зрадників смертну кару
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06.07.2023 10:19 Відповісти
+8
І... , дадуть гниді 7-10 років і воно вийде і буде гадити далі !!!
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06.07.2023 10:20 Відповісти
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15 років кормити того бугая, краще б ліквідовували під час затримання, або вже ввести для зрадників смертну кару
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06.07.2023 10:19 Відповісти
Та ні, рік.. два умовно, він же не критикував шапіто, він же не захісник Червінський
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06.07.2023 10:40 Відповісти
І знов бамбасянин.
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06.07.2023 10:19 Відповісти
Хочу відкрити тобі велику таємницю: навіть серед львів'яни таких гнид не одна і не дві сотні.
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06.07.2023 10:34 Відповісти
... на чолі з Садовим...
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06.07.2023 10:53 Відповісти
так они и приперлись во Львов с 2014 года
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06.07.2023 11:19 Відповісти
І... , дадуть гниді 7-10 років і воно вийде і буде гадити далі !!!
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06.07.2023 10:20 Відповісти
тварюка паскудна!!!! Власноруч би вбивала цих паскуд!
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06.07.2023 10:20 Відповісти
От є гниди і ім не йметься.
а де баканов, кращий друг приЗедента?
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06.07.2023 10:20 Відповісти
слуга народу?
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06.07.2023 10:22 Відповісти
Так і було. Це тебе тільки зараз збентежило?
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06.07.2023 10:33 Відповісти
ощущение?!!! в последние?!!!
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06.07.2023 10:35 Відповісти
Щоб подібних випадків було менше потрібно, щоб такий агент-колаборант знав, що не тільки він, але всі його найближчі родичі будуть страчені.👈
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06.07.2023 10:27 Відповісти
Не треба нам цих рашистських та фашистських ідей які розповсюджують Мордани, Коци, Красовські й інші нелюді що закликають вбивати усіх незгодних й родичів незалежно від наявності чи відсутності в них зброї, віку та статі. Чи ти теж нацист "stanis nasvaiko" як Мільчаков. А може ти засланий козачок завдання якого виставляти українців "кровожерливими" як це роблять кремлядські пропагандони???!!! Я ТЕБЕ ЗАПАМ'ЯТАВ!!!
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06.07.2023 10:33 Відповісти
Виталий Танчик - ти і є засланим агентом фсб , або близьким родичем рузьких терористів, якщо переживаешь за близьких родичей колаборантів
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06.07.2023 10:40 Відповісти
Треба розуміти, що коли піде процес визволення територій України котрі перебували під окупацією з 2014-го таких помічників рашистів буде набагато більше, бо там вплив роСсійської пропаганди був набагато довшим й потужнішим, не кажучи вже про настрої молоді яка весь цей час вчилася під впливом відвертого маніпулювання історією та ********* подіями, а діти вбирають пропаганду набагато швидше та сильніше ніж дорослі. Тож фактично це буде перебуванням на ворожій території, де СБУ треба буде працювати набагато активніше та пильніше!!! А що вже казати про те, що там будуть роССіяни котрі переїхали туди із впевненістю що ці окуповані території будуть належати Московії (т.з. "роССії") "назавжди"?!
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06.07.2023 10:27 Відповісти
Таких зрадників в Україні тисячі і тисячі. Щоб усіх передовити потрібні десятки років.
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06.07.2023 10:30 Відповісти
про кількість згоден, а час це фактор який залежить від темпів та якості роботи....
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06.07.2023 10:36 Відповісти
УСІХ ловити не треба, бо НЕ УСІ з них наважуються щось робити через страх покарання, це по перше. А по друге - після перемоги можна, і я на цьому наполягаю, провести для усіх громадян України екзамен для підтвердження громадянства з іспитами по знанням українській мові, історії, політичного устрою і Конституції. Тим хто не пройде, або відмовиться їх проходити за прикладом Естонії надати паспорти НЕГРОМАДЯНИНА, які дозволять перебувати в Україні, працювати, отримувати соціальні гарантії, але позбавлять права приймати участь у виборах і як виборцям і як обранцям!!! Таким чином подібні особи не зможуть впливати на державну політику та просувати свої колабораційні ідеї!!! А якщо так не подобається - то вихід вільний!!!
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06.07.2023 10:41 Відповісти
Сотні років вже пройшло десь приблизно з 1500 року.
Нічого не допомагає.....
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06.07.2023 10:43 Відповісти
Взагалі то Україна у складі РоССійської імперії не ПРИБЛИЗНО, а ТОЧНО з другої половини 17-го сторіччя, що відбулось обманом московитами після підписання Переяславької угоди у 1659 році, котра було порушенням домовленостей із Богданом Хмельницьким самою Москвою і поступово, зрадницькими домовленостями із поляками (котрих врешті решт московити теж обманули) перетворена на фактичне захоплення України!!!
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06.07.2023 10:53 Відповісти
Додам, що у всього що має початок існує й кінець. І у 1991 році прийшов КІНЕЦЬ співіснуванню українців із московитами в єдиній країні. Ми за цілісність СВОЄЇ країни у МІЖНАРОДНО визнаних кордонах боремось і виборемо, а от чи зможуть московити зберегти власну країну у існуючих міжнародно визнаних кордонах то ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ, і НЕ НАШІ проблеми, а ЇХ. Не лізли би до нас, то й сумніватися ніхто не став, але, як то кажуть, ЖАДІБНІСТЬ ФРАЄРА ЗГУБИЛА!
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06.07.2023 10:59 Відповісти
Я історію знаю, вибач, - може краще...
Тому так і написав - мова не про Богдана - навіть не про Річ Посполиту , не про Велике князівство Литовське та Руське.....
.....
Мова про саму ментальність українців, які фактично сформувались в окрему націю тоді.
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06.07.2023 17:33 Відповісти
Підозру,йому підозру !! І під цілодобовий домашній арешт, щоб знав негідник що так робити не можна!!!
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06.07.2023 10:36 Відповісти
Не переймайся, ТАКИМ, на щастя, вже домашній арешт під якийсь там залог не надають - одразу у СІЗО до вироку у суді, а далі - тюрма!
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06.07.2023 10:44 Відповісти
За спротив під час затримання він мав загинути
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06.07.2023 10:51 Відповісти
Не мав а МІГ, але не загинув, тож буде ГНІТИ у тюрмі, та ще й поплічників здасть!
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06.07.2023 11:01 Відповісти
Сподіваюсь із жОПи вже поступила малява суддям відпустити опариша під заставу, а потім обміняти на наших полонених. ПС. Подаючи таким чином сигнал тисячам інших колаборантів гельменоїдів....
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06.07.2023 11:50 Відповісти
 
 