У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - "стала більш підлаштована під жіночу будову тіла". ФОТОрепортаж

В Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу. Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, серед особливостей форми:

- Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині

- Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань

- Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини

- Завищена лінія талії в штанах з "тунельним" поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

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"Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму", - розповіли військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

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Заступник Міністра оборони України Денис Шарапов відзначив важливість проробленої роботи відповідальними фахівцями оборонного відомства, виробниками та волонтерськими організаціями, які винесли на загал дану проблематику.

"Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання - забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу - це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня", - прокоментував Шарапов.

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