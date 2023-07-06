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У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - "стала більш підлаштована під жіночу будову тіла". ФОТОрепортаж

В Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу. Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони. 

Як зазначається, серед особливостей форми:

- Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині
- Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань
- Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини
- Завищена лінія талії в штанах з "тунельним" поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60 тисяч жінок захищають Україну, - Міноборони

У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 01
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 02
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 03
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 04
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 05
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 06
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 07
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 08
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 09
У Міноборони презентували нову літню форму для жінок - стала більш підлаштована під жіночу будову тіла 10

"Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму", - розповіли військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця травня буде завершено наступний етап випробування жіночої військової форми українських виробників, - Міноборони

Заступник Міністра оборони України Денис Шарапов відзначив важливість проробленої роботи відповідальними фахівцями оборонного відомства, виробниками та волонтерськими організаціями, які винесли на загал дану проблематику.

"Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання - забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу - це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня", - прокоментував Шарапов.

Також читайте: У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, - Маляр

Автор: 

жінки (632) Міноборони (7479) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+26
Бабы это у вас на паРаше, холоп...
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06.07.2023 11:32 Відповісти
+16
це у вас в рашці все одно - чи людина, чи таракан
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06.07.2023 11:38 Відповісти
+14
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06.07.2023 11:33 Відповісти
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Бабы это у вас на паРаше, холоп...
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06.07.2023 11:32 Відповісти
главное шоб костюмчик сидел - сидел в смысле сидел
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06.07.2023 11:38 Відповісти
це у вас в рашці все одно - чи людина, чи таракан
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06.07.2023 11:38 Відповісти
Згоден з Вами повністю. В Україні навіть є слово, святе для кожного козака - Берегиня. Також завжди будуть святими для чоловіків слова - "Бабуся", "Мати", "Сестра", "Донька" та "Дружина", бо вони і є наша Батьківщина.
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07.07.2023 07:44 Відповісти
Тю,дурень. Чого ви кацапи всі якісь повернуті на тому хто кого їбе?🤦‍♂️
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06.07.2023 12:33 Відповісти
Начальству треба такий стрій шоб цицьки да сідниці гарно підкреслювали.
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06.07.2023 11:25 Відповісти
А тобі не треба? Тобі й кобила нєвєста?
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06.07.2023 11:28 Відповісти
О, виліз підгавкувач. Ану згадай що ти накарябав про мене.
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06.07.2023 11:33 Відповісти
Що ти передаст.
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06.07.2023 12:10 Відповісти
Так ти відмовляєшся згадати що накарябав?
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06.07.2023 12:13 Відповісти
нормальным цицьки подобаються - а куйлу борода на босий череп
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06.07.2023 11:40 Відповісти
Мені теж було б приємніше бачати гарну жінку, а не чоловічий одяг, спотворюючий людину. В усіх арміях світу є затверджені стандарти жіночого військового однострою, навіть зразки озброєння. Навіть у Ізраїлі, де усі жінки проходять військову службу, форма та екіпірування для жінок виготовляються окремо. Що у цьому поганого?
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07.07.2023 07:51 Відповісти
Брешеш, ватніку! В Європі якраз не все рівно.
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06.07.2023 11:27 Відповісти
Саме цікаве:
Скільки все це коштувало?
Мабуть, як у Луіс Віттон?
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06.07.2023 11:27 Відповісти
окуляри луИсА витоннА - дешевше в сырии
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06.07.2023 11:43 Відповісти
Жінки краще виглядають у цьому -
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06.07.2023 11:28 Відповісти
Подивився б я як жінки медики в купальнику накладають турнікети і замотують кроваві дірки під обстрілами. Жінки в ЗСУ на рівні з хлопцями пахають
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06.07.2023 11:31 Відповісти
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06.07.2023 11:33 Відповісти
Наче кадр з фільма жахів про зомбі.
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06.07.2023 13:13 Відповісти
100%
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06.07.2023 18:42 Відповісти
Хіба хтось проти...
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06.07.2023 12:14 Відповісти
Кавалеры приглашайте дамов
Там где брошка там перёд...
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06.07.2023 11:28 Відповісти
в Україні є пани та пані, а не дами і валєти
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06.07.2023 11:47 Відповісти
Ти чув таке що з пісні слів не викинеш?
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06.07.2023 11:54 Відповісти
згоден, але краще цитувати наше, рідне!

- Ой чого ти не танцюєш,
Галю, Галю?
- Бо не маю хустиночки,
Кавалєру!
- А я тобі хустиночку,
Галю, справлю!
- А я тобі затанцюю,
Ще й до того подякую,
Кавалєру!
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06.07.2023 12:11 Відповісти
А шо там з яйцями? Хтось розкаже, чи дівчатами очі замилювати будуть?
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06.07.2023 11:29 Відповісти
Ой-вей. Фешон-шоу.
"Що там, МО винно понад 36млрд? Нічо, на формі також хтось заробить, хтось з наших." (с)майтер по надою світового ґатунку, державний герой країни Зе, Резніков.
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06.07.2023 11:31 Відповісти
Дайте краплину часу і жінки самі підженуть свою форму як їм зручно.
Про білизну соромно навіть говорити - просто платіть гроші.
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06.07.2023 11:32 Відповісти
Чому досі не забезпечили наших військовослужбинь бронєліфчиками?
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06.07.2023 11:41 Відповісти
Самі? - Нє положено. Совок з нашої армії ще довго не вивітриться. Думка добра. А наші "креативщики" з МО та їх посібники на чому завгодно, хоч на яйцях, хоч на спідній білизні, а свою "вигоду" відіб'ють.
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06.07.2023 11:47 Відповісти
При Льоні Ілічу, дорогому, міністр МВД (що над мєнтами) замітив що в армійських офіцерів "шлагбаум" на фуражках витий золотистого кольору, а в мєнтів звичайний дермантиновий. Дав задачу порахувати в що вильється заміна всіх звичайних шнурків на виті, тиловики порахували, міністр побачив цифру і відмовився від цієї ідеї. Це було ще до афгану, ще гроші в СССР були-і то їх рахували... А зараз....
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06.07.2023 11:40 Відповісти
таке враження, що пригожиньське інформ-лайно вже знайшло нового господаря і взялося до роботи
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06.07.2023 11:40 Відповісти
Якщо жінкам зручно, то вже добре.

Зебіли, пишаєтесь своїм лідором? Дебіторська заборгованість Міноборони становить понад 36 млрд грн, Джерело:
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06.07.2023 11:42 Відповісти
В слові лідор допущена помилка.
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06.07.2023 11:48 Відповісти
Цю помилку зробили ще у 1977-му році.
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06.07.2023 12:47 Відповісти
Війна справа не жіноча (нехай ззідять мене феміністки). Та коли таки війна, то глибоко не всі займаються своєю справою.
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06.07.2023 11:42 Відповісти
Наших дівчат ніяка форма не споганить
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06.07.2023 11:55 Відповісти
"Куліска" на кітелі - звучить єротично!
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06.07.2023 11:57 Відповісти
Оце діло. Тепер на залишкові гроші можна ще застелити асфальту на 300км.
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06.07.2023 12:31 Відповісти
сидить купа.дбойобів на фото, які проїдають наші податки!
форму вони вдосконалили! ви перестаньте яйця по 17 та дизель по 80 купляти
налагодьте виробництво снарядів та ракет

ах...важко! а пиляти на формі залюбки!
що там з зимовими комплектами?
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06.07.2023 12:38 Відповісти
Де там літня форма ??? То ж не купальник був ??
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06.07.2023 13:03 Відповісти
Чудово. У січні зимову презентують.
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06.07.2023 21:06 Відповісти
Де патрони, де ракети, де дрони...?
Стала краще підлаштована..., через рік..., то через 10 дістанеться жінок, а поки давайте асфальт, барабани, пательні... Шапіто...
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05.08.2023 20:43 Відповісти
 
 