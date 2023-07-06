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Новини Фото Війна
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Ворог обстріляв станцію "Одноробівка" на Харківщині. Повністю знищено вокзал, сталася масштабна пожежа, - Офіс генпрокурора. ФОТО

6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію "Одноробівка" Богодухівського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, обстріл вівся із артилерії.

Ворог обстріляв станцію Одноробівка на Харківщині. Повністю знищено вокзал, сталася масштабна пожежа, - Офіс генпрокурора 01
Ворог обстріляв станцію Одноробівка на Харківщині. Повністю знищено вокзал, сталася масштабна пожежа, - Офіс генпрокурора 02

"Повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа. Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

обстріл (29206) Харківщина (6054)


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Смерть кацапії! смерть раша-фашистам!!!
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06.07.2023 13:34 Відповісти
Чому досі немає адекватної відповіді ??? Знищують УКРАЇНУ і всі мовчать ???
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06.07.2023 13:39 Відповісти
не на часі..солнцелікий сказав...
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06.07.2023 15:00 Відповісти
Лобода вам в харків
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06.07.2023 13:43 Відповісти
Пока С-400 и С-300 не уничтожить в Белгородской области, прилетать будет регулярно!
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06.07.2023 14:32 Відповісти
Написали ж - артилерия.
Там до границы меньше 2 км..
Правда северо-западней за 14 км. ГРАЙВОРОН, где якобы оперирует РДК и Легион.
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06.07.2023 15:05 Відповісти
"Обстріляли із артилерії..." Цікаво, а щоб насипати у відповідь теж треба "ракети великої дальності", про які з кожної праски кажуть, що вони кардинально змінять хід війни?
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06.07.2023 14:42 Відповісти
А це тому, що треба синхронно лупити по їх території по формулі вокзал на вокзал.
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06.07.2023 15:44 Відповісти
 
 