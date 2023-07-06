Ворог обстріляв станцію "Одноробівка" на Харківщині. Повністю знищено вокзал, сталася масштабна пожежа, - Офіс генпрокурора. ФОТО
6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію "Одноробівка" Богодухівського району на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За попередніми даними, обстріл вівся із артилерії.
"Повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа. Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Там до границы меньше 2 км..
Правда северо-западней за 14 км. ГРАЙВОРОН, где якобы оперирует РДК и Легион.