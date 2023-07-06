Рашисти обстріляли волонтерів, які везли гуманітарну допомогу до села Садове на Херсонщині. ФОТО
Група міжнародних волонтерів потрапила під обстріл російської армії на деокупованій території Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував український журналіст та волонтер Андрій Цаплієнко.
Міжнародні волонтери доставляли гуманітарну допомогу жителям звільненого села Садове.
За його словами, окупанти вдарили по селу в момент видачі гуманітарної допомоги людям.
На відео, яке волонтери зняли після виїзду з села, видно, як з боку населеного пункту здіймається кілька стовпів чорного диму.
Волонтери також показали отвори від артилерійських осколків, які в кількох місцях пробили кузов їхнього автомобіля.
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Snart
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