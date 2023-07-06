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Рашисти обстріляли волонтерів, які везли гуманітарну допомогу до села Садове на Херсонщині. ФОТО

Група міжнародних волонтерів потрапила під обстріл російської армії на деокупованій території Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував український журналіст та волонтер Андрій Цаплієнко.

Міжнародні волонтери доставляли гуманітарну допомогу жителям звільненого села Садове.

За його словами, окупанти вдарили по селу в момент видачі гуманітарної допомоги людям.

На відео, яке волонтери зняли після виїзду з села, видно, як з боку населеного пункту здіймається кілька стовпів чорного диму.

Волонтери також показали отвори від артилерійських осколків, які в кількох місцях пробили кузов їхнього автомобіля.

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Рашисти обстріляли волонтерів, які везли гуманітарну допомогу до села Садове на Херсонщині 01

Автор: 

обстріл (29206) волонтери (1340) Херсонська область (5884)


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Де відео, де фото ?
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06.07.2023 14:24 Відповісти
Тицьніть на слово «опублікував» потрапите на тг канал Цаплієнка з фото і відео.
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06.07.2023 14:30 Відповісти
Це я розумію, але конкретно зараз в інеті з чужого ноута і телегу свою встановлювати не хочеться, тому якщо вважаю, що якщо передруковується стаття і згадуються конкретні відео і фото, то є сенс їх продублювати ...
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06.07.2023 14:47 Відповісти
 
 