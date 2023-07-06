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Новини Фото Війна
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Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та "Азовсталі", - ОП. ФОТОрепортаж

Україна повернула з полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо також і гарні новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону", - йдеться у повідомленні.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой. Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу президента Володимира Зеленського - повернути всіх. Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть", - резюмує Єрмак.

Також читайте: Загальний реєстр полонених на обмін оновлюється й передається Росії кожні 7-10 діб - Координаційний штаб

Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та Азовсталі, - ОП 01
Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та Азовсталі, - ОП 02
Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та Азовсталі, - ОП 03
Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та Азовсталі, - ОП 04
Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та Азовсталі, - ОП 05

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військовополонені (988) обмін (1209) полон (1585)


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Слава героям! З поверненням додому сини України!
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06.07.2023 16:01 Відповісти
Які вони худі...
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06.07.2023 16:02 Відповісти
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06.07.2023 16:02 Відповісти
Військовий суд у Ростові розгляне наймасовішу справу 18 учасників нацбатальйону "Айдар". Усі фігуранти справи будуть присутні на суді очно, повідомив ТАРС один із адвокатів обвинувачених Павло Косован. Попередні слухання у справі стартують 7 липня Це до Азову. Де отой крикун?

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06.07.2023 16:13 Відповісти
Ви чи дурні чи тупі. Ну поверніть, спробуйте, може вам вдастся?
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06.07.2023 16:17 Відповісти
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06.07.2023 16:47 Відповісти
это тебя спасёт ЗЕрмак...?
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06.07.2023 16:31 Відповісти
З поверненням, рідні! Ви вдома! Дякую, Хлопці!
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07.07.2023 13:28 Відповісти
 
 