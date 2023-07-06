Україна повернула з полону 45 воїнів, серед них - оборонці Маріуполя та "Азовсталі", - ОП. ФОТОрепортаж

Україна повернула з полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо також і гарні новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону", - йдеться у повідомленні.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой. Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу президента Володимира Зеленського - повернути всіх. Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть", - резюмує Єрмак.

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