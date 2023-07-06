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Новини Фото Війна
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Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України ліквідувала 4 канали нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ 01

До організації оборудок причетні 15 осіб із різних регіонів України. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі нашої держави на підставі фіктивних документів. Вартість підробок становила до 8 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і складності "маршруту".

Так, у Києві затримано 4 мешканців столиці, які виготовляли фальшиві меддовідки для уникнення мобілізації нібито за станом здоров’я. Ухилянти планували використати підробку для втечі за кордон.

У Чернігові викрито депутата міськради, який разом з 3 місцевими комерсантами розробив механізм нелегального переправлення потенційних призовників до Євросоюзу. Зловмисники оформлювали своїх "клієнтів" як водіїв-волонтерів міської громадської організації, яку очолював депутат. Потім їх персональні дані вносили до електронної системи "Шлях", що давало підстави для виїзду за межі України.

Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ 02

Наразі сам депутат переховується від правосуддя за кордоном. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо оголошення у розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічника нардепа викрито на отриманні коштів за внесення даних в систему "Шлях", - НАБУ. ФОТО

На Рівненщині нейтралізовано злочинне угруповання, що спеціалізувалося на нелегальній міграції. Серед основних учасників групи – адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів. Зловмисники оформляли своїх "замовників" як водіїв і готували їх виїзд на декількох автівках до ЄС.

Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ 03

На Львівщині затримано 53-річного місцевого жителя, який хотів продати фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.

Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ 04

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На підставі зібраних доказів всім ключовим організаторам оборудок повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ 05 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ 05 ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12980) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+15
Які вони ухилянти? Який закон вони порушили? Ніякого! Навпаки ЗЕскот порушив права людини на вільне пересування , перетворивши Україну на гетто!
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06.07.2023 19:04 Відповісти
+14
В яку "слугу урода" не плюнеш, попадеш або в зрадника, або в колоборанта, або в злодія. Понавибирали дегроти...
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06.07.2023 18:51 Відповісти
+11
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
У Тернополі НАБУ затримали нардепку від «Слуги народу»Людмилу Марченко і її помічницю
Попередьно, депутатку схопили у неї вдома під час отримання хабаря у 3 тисячі доларів
Ділові жіночки оформляли дозволи чоловікам на виїзд за кордон через систему "Шлях" (@smolii_ukraine)
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06.07.2023 18:49 Відповісти
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нехай платять гроші в армію за виїзд .. толку з них все рівно ніякого на війні
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06.07.2023 18:44 Відповісти
А ви впевнені що ті гроші підуть на ЗСУ , а не в зелені офшори?...
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06.07.2023 18:51 Відповісти
вони б залюбки так робили
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06.07.2023 18:52 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
У Тернополі НАБУ затримали нардепку від «Слуги народу»Людмилу Марченко і її помічницю
Попередьно, депутатку схопили у неї вдома під час отримання хабаря у 3 тисячі доларів
Ділові жіночки оформляли дозволи чоловікам на виїзд за кордон через систему "Шлях" (@smolii_ukraine)
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06.07.2023 18:49 Відповісти
В яку "слугу урода" не плюнеш, попадеш або в зрадника, або в колоборанта, або в злодія. Понавибирали дегроти...
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06.07.2023 18:51 Відповісти
Ого, аж чотирьох мешканців затримано. І це після того як випустили кілька ''елітних батальйонів''.
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06.07.2023 18:49 Відповісти
Мама мія, ото бізнес, а чого так чоловікі бажають виїхати, у чому секрет?
Хто залишиться грати на барабанах???!!
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06.07.2023 18:59 Відповісти
Дотепно.
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06.07.2023 19:17 Відповісти
Зайдіть до міністерських кабінетів та до депутатів,і побачите скільки там 30річнлої ,хворої молоді.
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06.07.2023 18:59 Відповісти
Які вони ухилянти? Який закон вони порушили? Ніякого! Навпаки ЗЕскот порушив права людини на вільне пересування , перетворивши Україну на гетто!
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06.07.2023 19:04 Відповісти
На східному напрямку більше 1000 км кордону. Можеш виїжджати скільки завгодно. Сєніна стіна не дуже перешкоджає тим, хто хоче виїхати на родіну.
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06.07.2023 19:07 Відповісти
ЗЕбіл це ти тут "умнічаєшь" інкогніто?
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06.07.2023 19:10 Відповісти
Клаяті виродки, зовсім не сплачували данину в зелений общак тому їх і накрили. Інша справа буданов - той продає індульгенції на виїзд тільки своїм.
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06.07.2023 19:06 Відповісти
Фуйней займаються на повному серйозі !
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06.07.2023 19:06 Відповісти
А вони точно "ухилянти" ? Є якісь докази того, що їм належним чином були вручені повістки? Чи що вони розшукуються на підставі судового рішення?
Якщо ні, то це, швидше за все "вільні люди вільної країни", яким, можливо, просто треба годувати свої сім'ї.
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06.07.2023 19:14 Відповісти
Формально вони порушники правил порушення перетину кордону. Адмінка. Хоча з великою ймовірністю частина з них вже отримали повістки і не зявились. Але журналісти про це не знають. Дофантазовують.
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06.07.2023 19:25 Відповісти
"Хвантазьор! Ти міня назива-а-ала..." (с)

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06.07.2023 21:08 Відповісти
офіс простих рішень. на більше вони не спроможні. самі так своїх хлопців повивозили, ******.
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06.07.2023 20:18 Відповісти
Є чим гордитися. А скільки робочих місць зявилося нещодавно?
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07.07.2023 16:06 Відповісти
 
 