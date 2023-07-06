Росіяни скинули вибухівку біля пункту видачі гумдопомоги на Херсонщині: є поранена. ФОТОрепортаж

Російські військові скинули з безпілотника вибухівку поруч із пунктом видачі гуманітарної допомоги в Новоолександрівській громаді на Херсонщині, через що поранення отримала жінка.

Про це в телеграмі повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 липня окупанти вчергове обстріляли Херсонщину.

Внаслідок обстрілів населених пунктів у Херсонському районі постраждало щонайменше шість осіб.

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Також у одному з сіл Новоолександрівської громади, поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги, російські військові скинули вибухівку з безпілотника, поранення отримала місцева жителька.

Надвечір ворожі війська атакували село в Бериславському районі, травмовано місцевого жителя. За попередніми даними, обстріл мирного поселення здійснювався керованими авіабомбами.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Наслідки збройної агресії рф документують прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.





