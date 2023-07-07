В Україні відкрилися перші п’ять автошкіл, адаптованих до потреб людей з інвалідністю. ФОТО
Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів" реалізує проєкт автошкіл для людей з інвалідністю.
Олена Зеленська взяла участь у презентації таких закладів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Як зазначається, "Автошколи для осіб з інвалідністю" – флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи дружини Президента "Без бар’єрів". Його мета – створити ефективну й комфортну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей і потреб.
П’ять перших таких автошкіл відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.
За інформацією ОП, до навчання запрошують людей з інвалідністю, які прагнуть уперше отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.
"Це та безбар’єрність у дії, яку завжди пропагую і яку зобов’язалася втілювати наша країна ще до російського вторгнення: рівні можливості, комфорт і зручність для всіх українців в усіх сферах. Важко переоцінити цей проект зараз, коли через російські атаки в нас щодня стрімко більшає людей з інвалідністю – молодих, активних, сповнених планів. Але вони обов’язково втілять усе задумане й реалізуються в Україні повноцінно, впевнено керуючи не лише автівкою, а й своїм майбутнім", – зазначила Олена Зеленська.
У автошколах для осіб з інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання в дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку й консультування від досвідчених інструкторів, які пройшли додаткові курси.
Записатися до однієї з п'яти автошкіл можна на сайті МВС.
"Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями", – пояснила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
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Но с памятью у меня отлично!
У меня столько воспоминаний про семью президента
Места в чате не хватит
Один Оман чего стоит
До речі, для звичайного учня автошколи шансів без хабаря здати водіння автомобіля немає жодного - завалять обов'язково.
Оборот ринку автокурсів в Україні складає міліарди гривень кожен рік, з якого харчується і МВС.