В Україні відкрилися перші п’ять автошкіл, адаптованих до потреб людей з інвалідністю. ФОТО

Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів" реалізує проєкт автошкіл для людей з інвалідністю.

Олена Зеленська взяла участь у презентації таких закладів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як зазначається, "Автошколи для осіб з інвалідністю" – флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи дружини Президента "Без бар’єрів". Його мета – створити ефективну й комфортну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей і потреб.

П’ять перших таких автошкіл відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

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За інформацією ОП, до навчання запрошують людей з інвалідністю, які прагнуть уперше отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

"Це та безбар’єрність у дії, яку завжди пропагую і яку зобов’язалася втілювати наша країна ще до російського вторгнення: рівні можливості, комфорт і зручність для всіх українців в усіх сферах. Важко переоцінити цей проект зараз, коли через російські атаки в нас щодня стрімко більшає людей з інвалідністю – молодих, активних, сповнених планів. Але вони обов’язково втілять усе задумане й реалізуються в Україні повноцінно, впевнено керуючи не лише автівкою, а й своїм майбутнім", – зазначила Олена Зеленська.

У автошколах для осіб з інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання в дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку й консультування від досвідчених інструкторів, які пройшли додаткові курси.

Записатися до однієї з п'яти автошкіл можна на сайті МВС.

"Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями", – пояснила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

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