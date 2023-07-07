УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12347 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
745 0

Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстріляли щонайменше 15 населених пунктів Донецької області. У Торецьку загинула людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби окупанти обстріляли  Вугледар і Пречистівку, Авдіївка зазнала ракетного удару. Під ворожим вогнем опинилася  Красногорівка та Костянтинівка Мар'їнської громади. В  Іллінці пошкоджено 3 будинки, у Гірнику - інфраструктурний об'єкт

"Численних обстрілів зазнала Торецька громада. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 11 будинків, дитсадок і 2 крамниці; у Північному поранено 1 людину, пошкоджено 4 будинки й 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка і Роздолівка", - розповів Кириленко.

Окупанти 6 липня 16 разів обстріляли Лиманську громаду. У Колодязях зруйновано 2 будинки й 1 пошкоджено, у Ямполівці зруйновано 1 та 1 пошкоджено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Донеччини: загинула жінка, четверо поранених. ФОТОрепортаж

Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА 01
Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА 02
Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА 03
Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА 04
Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА 05
Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА 06

Автор: 

обстріл (29262) Донецька область (8825) Кириленко Павло (910)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 