Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстріляли щонайменше 15 населених пунктів Донецької області. У Торецьку загинула людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби окупанти обстріляли Вугледар і Пречистівку, Авдіївка зазнала ракетного удару. Під ворожим вогнем опинилася Красногорівка та Костянтинівка Мар'їнської громади. В Іллінці пошкоджено 3 будинки, у Гірнику - інфраструктурний об'єкт

"Численних обстрілів зазнала Торецька громада. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 11 будинків, дитсадок і 2 крамниці; у Північному поранено 1 людину, пошкоджено 4 будинки й 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка і Роздолівка", - розповів Кириленко.

Окупанти 6 липня 16 разів обстріляли Лиманську громаду. У Колодязях зруйновано 2 будинки й 1 пошкоджено, у Ямполівці зруйновано 1 та 1 пошкоджено.

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