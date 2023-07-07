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Україна та Чехія підписали Меморандум щодо співпраці в оборонній галузі. ФОТО

Україна та Чехія підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Чеської Республіки щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Підпис під документом поставили український міністр Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони ЧР Франтішек Шульц.

Підписання відбулося в присутності Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра ЧР Петра Фіали.

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Україна та Чехія підписали Меморандум щодо співпраці в оборонній галузі 01

Автор: 

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Тільки нічого не показуйте зелені, бо в той же день про це знатиме кремлівський фюрер.
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07.07.2023 11:28 Відповісти
У пункті першому меморандуму має бути розстріл Резнікова яйцямі з наступним смаженням у олії. Інакше ця фура нікуди не поїде.
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07.07.2023 11:39 Відповісти
Фото викликало асоціацію зелених з дітьми лейтенанта Шмідта
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07.07.2023 11:42 Відповісти
Це дуже корисно,хоч не всі й зрозуміють.Просто дуже корисно для захисту України,зараз.
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07.07.2023 13:45 Відповісти
Чехи вміють робити зброю.
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07.07.2023 13:46 Відповісти
а можно було б,просто скласти договір,угоду,,чи хоча б принаймні контракт,,а то від мЄмарандума,вже відразу якось воротить,,,),,
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07.07.2023 14:11 Відповісти
 
 