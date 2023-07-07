Україна та Чехія підписали Меморандум щодо співпраці в оборонній галузі. ФОТО
Україна та Чехія підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Чеської Республіки щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Підпис під документом поставили український міністр Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони ЧР Франтішек Шульц.
Підписання відбулося в присутності Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра ЧР Петра Фіали.
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