Україна та Чехія підписали Меморандум щодо співпраці в оборонній галузі. ФОТО

Україна та Чехія підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Чеської Республіки щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Підпис під документом поставили український міністр Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони ЧР Франтішек Шульц.

Підписання відбулося в присутності Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра ЧР Петра Фіали.

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