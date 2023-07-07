СБУ затримала на Кіровоградщині агента РФ, який влаштувався на оборонний завод. ФОТО

Російський агент влаштувався на оборонний завод та збирав там інформацію про ремонт військової техніки ЗСУ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що фігурант кілька тижнів тому влаштувався на посаду завгоспа й почав збирати розвіддані. Але спецслужбовці стежили за кожним його кроком.

"Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії. Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, росіяни завербували чоловіка задовго до повномасштабного вторгнення - коли він жив в РФ. Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили в Україну. За роботу обіцяли допомогти переїхати до Росії та отримати громадянство.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення. Вже зараз його відправили за ґрати.

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