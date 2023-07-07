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СБУ затримала на Кіровоградщині агента РФ, який влаштувався на оборонний завод. ФОТО

Російський агент влаштувався на оборонний завод та збирав там інформацію про ремонт військової техніки ЗСУ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що фігурант кілька тижнів тому влаштувався на посаду завгоспа й почав збирати розвіддані. Але спецслужбовці стежили за кожним його кроком.

"Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії. Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Затримано зрадника, який "зливав" ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом, - СБУ. ФОТО

За даними СБУ, росіяни завербували чоловіка задовго до повномасштабного вторгнення - коли він жив в РФ. Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили в Україну. За роботу обіцяли допомогти переїхати до Росії та отримати громадянство.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення. Вже зараз його відправили за ґрати.

Також дивіться: Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі "Смерчі" та "Урагани" на Харків. ФОТОрепортаж

СБУ затримала на Кіровоградщині агента РФ, який влаштувався на оборонний завод 01
СБУ затримала на Кіровоградщині агента РФ, який влаштувався на оборонний завод 02
СБУ затримала на Кіровоградщині агента РФ, який влаштувався на оборонний завод 03

Автор: 

СБУ (12986) шпигунство (1018) Кіровоградська область (583)


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Топ коментарі
+15
А в верхах стільки агентів -- як Рябка бліх .
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07.07.2023 12:01 Відповісти
+12
З вулиці завгоспом? Та ну. А керівництво перевірити і відділ кадрів?
Доречі, скільки наших агентів на їх оборонних підприємствах? Мабуть нуль.
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07.07.2023 12:04 Відповісти
+10
Не все так просто. Хтось же там регулярно палить на підприємствах в неузгоджених місцях?
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07.07.2023 12:08 Відповісти
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А в верхах стільки агентів -- як Рябка бліх .
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07.07.2023 12:01 Відповісти
на гіляку ...
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07.07.2023 12:01 Відповісти
З вулиці завгоспом? Та ну. А керівництво перевірити і відділ кадрів?
Доречі, скільки наших агентів на їх оборонних підприємствах? Мабуть нуль.
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07.07.2023 12:04 Відповісти
Не все так просто. Хтось же там регулярно палить на підприємствах в неузгоджених місцях?
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07.07.2023 12:08 Відповісти
Малувато якось, і великої шкоди не нанесли (нам, наприклад, агент ледь не зіпсував ті два "Нептуна", які корито втопили). Можна списати на рукожопіє.
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07.07.2023 12:16 Відповісти
Занадто регулярно...
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07.07.2023 12:23 Відповісти
Пам'ятаю дві чи три новини на Цензорі. Двічі порохові заводи, один цех точної оптики. Може ви знаєте більше? Тільки такі, що завдали реальної шкоди саме ВПК, а не згоріла цистерна лакофарбового заводу.
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07.07.2023 12:44 Відповісти
Блін. Хотів ще до війни в майстерню влаштуватися, то з тими перевірками доколупалися аж мало не до прабабусі. То послав їх разом з тією роботою. А тут на оборонний завод так просто шпигун влаштувався. І це під час війни!
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07.07.2023 12:21 Відповісти
Успіх і де СБУ не має права описувати, бо тепер усі знають,що іменно там іде ремонт техніки.
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07.07.2023 12:22 Відповісти
Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи Джерело:

а на фото арештовують на узбіччі. Чи це декорації?
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07.07.2023 12:26 Відповісти
ну валялись там на дорозі ці документи
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07.07.2023 12:39 Відповісти
Можливо зафільмували як фотографував, а потім вели і взяли в безлюдному місті ...
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07.07.2023 12:42 Відповісти
гранату мав при собі на робочому місці?
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07.07.2023 12:49 Відповісти
ХЗ, можливо ))
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07.07.2023 12:53 Відповісти
Патроны к калашу и детонатор к противотанковой мине и символику лугондона.
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07.07.2023 17:17 Відповісти
Завгоспів на тему роботи на фсб,потрібно в першу чергу перевіряти. Президент єрмака не дасть збрехати.
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07.07.2023 12:36 Відповісти
хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!а того ватного ****** в крематорий немедля.............................................вот же сучище.................................
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07.07.2023 12:41 Відповісти
Погано шукають, в ОП зазирніть.
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07.07.2023 12:54 Відповісти
«Влаштувався завгоспом»!? Фігасє у вас під час війни вакансії? Може я десь влаштуюсь завгоспом?
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07.07.2023 12:57 Відповісти
!! стартував сезон вилову завгоспів. З почином, хлопці! Ну що, час їхати на Банкову?
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07.07.2023 12:58 Відповісти
знову завгосп! це нам СБУ так натякає?

ну що ж, чекаємо з нетерпінням!
пожиттєве головному завгоспу та його буратіні!
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07.07.2023 13:09 Відповісти
Завгосп і таємні документи !!!! Прибиральниця яка миє підлогу в надсекретній серверній генштабу вставила флешки у кожен комп .....
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07.07.2023 15:48 Відповісти
 
 