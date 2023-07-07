УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12347 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 517 41

У Росії судять художницю Скочиленко, яка розклеїла у магазині цінники з інформацією про воєнні злочини РФ. ФОТО

скочиленко

Олександру Скочиленко судять в Санкт-Петербурзі за "антивоєнні цінники", які та розклеїла в одному з магазинів. На одному з них, зокрема, йшлося про бомбардування рашистами Драмтеатру в Маріуполі.

Про це у Facebook повідомив російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсудна звинувачується у жорстокому та небезпечному злочині, її родичі проживають за кордоном, жодних підстав для пом'якшення запобіжного заходу немає", - цитує він прокурора.

Художницю та активістку Олександру Скочиленко звинувачують у тому, що вона в магазині "Перекресток" наклеїла на цінники стікери з інформацією про обстріл маріупольського драмтеатру російськими військовими та загибель мирних жителів. Кримінальну справу порушили після "доносу" петербурзької пенсіонерки. Жінка побачила цінники в магазині і, за її словами, "вкрай обурилася прочитаним наклепом", оскільки "дуже переживає" за російських солдатів в Україні та "дивиться всі новини про це", пише Радио Свобода.

У Росії судять художницю Скочиленко, яка розклеїла у магазині цінники з інформацією про воєнні злочини РФ 01

Скочиленко визнала факт розповсюдження стікерів, проте заявила, що інформація на них не є хибною, а тому вона не вважає себе винною.

Скочиленко загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд продовжив до 10 жовтня арешт художниці.

Читайте: PepsiCo та Mars отримали в Росії рекордний прибуток

Автор: 

протест (2408) росія (66125) суд (11745)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Художниця. Не знаю, чи гарно малює, чи ні, але креативне мишлення гарно працює. Прізвищє на -ко: може вона себе і росіянкою не вважає, хтозна. Поважний вчинок, хоч і, нажаль, занадто цивільний.
показати весь коментар
07.07.2023 12:56 Відповісти
+15
Гасять останні проблиски на пітьмі.
показати весь коментар
07.07.2023 12:55 Відповісти
+9
у жорстокому та небезпечному злочині
Бомбардування театру зроблено виключно з міркувань чєловєколюбія.
Нехай самі винищать у себе останні паростки людяності.
Це обов'язково повернеться проти них самих.
У вигляді "оправданних прєступлєній", наприклад.
https://censor.net/ua/n3419963
показати весь коментар
07.07.2023 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у жорстокому та небезпечному злочині
Бомбардування театру зроблено виключно з міркувань чєловєколюбія.
Нехай самі винищать у себе останні паростки людяності.
Це обов'язково повернеться проти них самих.
У вигляді "оправданних прєступлєній", наприклад.
https://censor.net/ua/n3419963
показати весь коментар
07.07.2023 12:49 Відповісти
Допоки 140 млн кацапоорків самі себе "розлюднять" надто довго чекати.За крайні більше 100 років вони навіть прогресують і настирливо експортують свою рашистську ідеологію.Африка і Південна Америка тому приклади.Тому-ЗНИЩИТИ,як фізично так і геополітично цю мразоту потрібно зараз,інакше буде новий виток їх ренесансу.
показати весь коментар
07.07.2023 13:06 Відповісти
Маленька проблема: у них ЯЗ.
показати весь коментар
07.07.2023 13:20 Відповісти
Уточнення: вони заявляють, що у них є ЯЗ, яка функціонує. А також вони заявляють, що Україна не є країною українці не є народом, і взагалі вони не вторглися в чужу країну, а захищають свою. Розумієте, до чого я?
показати весь коментар
07.07.2023 13:25 Відповісти
Знов маленьке питання: хто ризикне перевірити функціональність ЯЗ?
показати весь коментар
07.07.2023 13:28 Відповісти
Якщо це питання моральної готовності - я готовий, прошу Байдена надати мені пульт керування томагавками.
показати весь коментар
07.07.2023 13:30 Відповісти
Одна проблема: ЯЗ США нікому не дають, і навіть росія не дає. БРСР чи то отримала, чи то ні, а навіть якщо отримала, контроль все одно з москви. Так що Байден вам тільки кнопку може дати, без пульта і Томагавків.
показати весь коментар
07.07.2023 13:32 Відповісти
Так питання в чому? В "нє дайот" чи у відсутності яєць законтрити блєф гопніка з підєрської підворотні?
показати весь коментар
07.07.2023 13:37 Відповісти
У другому. Днями руснявий блохоліт знову крутив сракою перед "Ріпером". Де відповідь, крім сполоханого цвірінькання? У сильних країн зараз немає сильних лідерів, вони подекуди зустрічаються у маленьких країнах, на кшталт Балтії.
показати весь коментар
07.07.2023 13:40 Відповісти
У ссср також була ядерна зброя,новіша і більш розосереджена ніж зараз у кацапів...
показати весь коментар
07.07.2023 16:41 Відповісти
яки нахер 140!? 60 плюс , минус!
показати весь коментар
09.07.2023 18:32 Відповісти
десяточку отримає.
показати весь коментар
07.07.2023 12:50 Відповісти
Там написано "Остановите боевые действия". Не "Убирайтесь из Украины" или не "Повесьте Ху#ло", а то, чем "не такие русские" подменяют понятие войны, которую развязала их параша против Украины.
показати весь коментар
07.07.2023 12:51 Відповісти
За "Убирайтесь из Украины" или "Повесьте Ху#ло" Скочиленко рашистское стадо забило бы ногами еще в самом магазине.
показати весь коментар
07.07.2023 13:07 Відповісти
Жорстокий та небезпечний злочин тільки у хворій уяві ***** та його бидломаси
показати весь коментар
07.07.2023 12:53 Відповісти
Гасять останні проблиски на пітьмі.
показати весь коментар
07.07.2023 12:55 Відповісти
Художниця. Не знаю, чи гарно малює, чи ні, але креативне мишлення гарно працює. Прізвищє на -ко: може вона себе і росіянкою не вважає, хтозна. Поважний вчинок, хоч і, нажаль, занадто цивільний.
показати весь коментар
07.07.2023 12:56 Відповісти
хоч якийсь, на відміну від більшості біосміття
показати весь коментар
07.07.2023 13:05 Відповісти
Так. Бо вона в тому соціумі фактично схоже "блаженна". Навіть на світлині видно, як вона в суді посміхається. Згадайте рожу навального в усіх судах - як гівна поїв, типовий росіянин. А ця нетипова.
показати весь коментар
07.07.2023 13:11 Відповісти
Навальний - не типовий слов'янізований угрофін. Його батько українець і канікули він проводив в Україні, тому і мову знає.

А те, що багато хохлів є більшими "русскімі", аніж самі московити - відомо. Ой доклались хохли до розбудови Російської імперії, як мало хто.
показати весь коментар
09.07.2023 01:18 Відповісти
пєнсіонерки на кацапії пильні.
показати весь коментар
07.07.2023 13:05 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2023 14:18 Відповісти
Вважаю, що таким людям, а вони на росії є, потрібна підтримка світової спільноти.
показати весь коментар
07.07.2023 13:09 Відповісти
Оце справжній "Луч света в темном царстве", а не те, про що писав Добролюбов...
показати весь коментар
07.07.2023 13:14 Відповісти
Таким людям , як ця художниця , потрібно тікати і негайно із кацапськоі
багнюки , бо їх або знищать фізично , або кинуть за грати надовго 😠
показати весь коментар
07.07.2023 13:15 Відповісти
Вони вже морально знищені своїми співгромадянами.
показати весь коментар
07.07.2023 13:19 Відповісти
творча дівчина 👍
тримайтеся, люди світла, незабаром ті сатани , хто вас зараз судить, самі потраплять у в'язницю, якщо виживуть
показати весь коментар
07.07.2023 13:23 Відповісти
Прізвище українське. Напевно, є родичі в Україні.
показати весь коментар
07.07.2023 13:27 Відповісти
Та чхати якось відверто кажучи, нам треба на власній країні зконцентруватись, а події в параші то таке.
показати весь коментар
07.07.2023 13:44 Відповісти
Статистична похибка.
показати весь коментар
07.07.2023 13:50 Відповісти
порочить кремлёвского деда и его банду рабам не позволено
показати весь коментар
07.07.2023 13:53 Відповісти
Не варто було так ризикувати. Для кого?

Адже цьому кацапському бидлові все одно нічого не хочеться знати.

А молода людина сидітиме в буцегарні. Ліпше б просто приїхала в Україну.
показати весь коментар
07.07.2023 15:50 Відповісти
Художниця, та ще й романтик. Не очікувала що за дії які і на статтю "***********" не дотягують рашогебня відправить у неволю на роки.
показати весь коментар
09.07.2023 00:13 Відповісти
Дуже радий за московію - іх пенсіонерки,це і їхнє майбутнє. Пенсіонери і павлік морозов - сила рашки!
показати весь коментар
07.07.2023 15:54 Відповісти
Поміняти на якогось сепарюгу...
показати весь коментар
07.07.2023 16:37 Відповісти
к персіонер скажу цій пенсінерці,як була паскудою при совке,так паскудою і зосталась.
показати весь коментар
07.07.2023 16:43 Відповісти
Хвала таким людям
показати весь коментар
08.07.2023 00:38 Відповісти
Гідно але марно. Краще б тікала з тої помийки. Там вже нема кого рятувати просвітництвом.
показати весь коментар
09.07.2023 18:26 Відповісти
рабы-кацапы не понимают и боятся не таких как они
показати весь коментар
09.07.2023 19:48 Відповісти
Я поражаюсь неужели там в росии есть такие люди...
показати весь коментар
09.07.2023 22:38 Відповісти
 
 