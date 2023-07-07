У Росії судять художницю Скочиленко, яка розклеїла у магазині цінники з інформацією про воєнні злочини РФ. ФОТО
Олександру Скочиленко судять в Санкт-Петербурзі за "антивоєнні цінники", які та розклеїла в одному з магазинів. На одному з них, зокрема, йшлося про бомбардування рашистами Драмтеатру в Маріуполі.
Про це у Facebook повідомив російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.
"Підсудна звинувачується у жорстокому та небезпечному злочині, її родичі проживають за кордоном, жодних підстав для пом'якшення запобіжного заходу немає", - цитує він прокурора.
Художницю та активістку Олександру Скочиленко звинувачують у тому, що вона в магазині "Перекресток" наклеїла на цінники стікери з інформацією про обстріл маріупольського драмтеатру російськими військовими та загибель мирних жителів. Кримінальну справу порушили після "доносу" петербурзької пенсіонерки. Жінка побачила цінники в магазині і, за її словами, "вкрай обурилася прочитаним наклепом", оскільки "дуже переживає" за російських солдатів в Україні та "дивиться всі новини про це", пише Радио Свобода.
Скочиленко визнала факт розповсюдження стікерів, проте заявила, що інформація на них не є хибною, а тому вона не вважає себе винною.
Скочиленко загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд продовжив до 10 жовтня арешт художниці.
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Бомбардування театру зроблено виключно з міркувань чєловєколюбія.
Нехай самі винищать у себе останні паростки людяності.
Це обов'язково повернеться проти них самих.
У вигляді "оправданних прєступлєній", наприклад.
https://censor.net/ua/n3419963
А те, що багато хохлів є більшими "русскімі", аніж самі московити - відомо. Ой доклались хохли до розбудови Російської імперії, як мало хто.
багнюки , бо їх або знищать фізично , або кинуть за грати надовго 😠
тримайтеся, люди світла, незабаром ті сатани , хто вас зараз судить, самі потраплять у в'язницю, якщо виживуть
Адже цьому кацапському бидлові все одно нічого не хочеться знати.
А молода людина сидітиме в буцегарні. Ліпше б просто приїхала в Україну.