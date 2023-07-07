У Росії судять художницю Скочиленко, яка розклеїла у магазині цінники з інформацією про воєнні злочини РФ. ФОТО

Олександру Скочиленко судять в Санкт-Петербурзі за "антивоєнні цінники", які та розклеїла в одному з магазинів. На одному з них, зокрема, йшлося про бомбардування рашистами Драмтеатру в Маріуполі.

Про це у Facebook повідомив російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсудна звинувачується у жорстокому та небезпечному злочині, її родичі проживають за кордоном, жодних підстав для пом'якшення запобіжного заходу немає", - цитує він прокурора.

Художницю та активістку Олександру Скочиленко звинувачують у тому, що вона в магазині "Перекресток" наклеїла на цінники стікери з інформацією про обстріл маріупольського драмтеатру російськими військовими та загибель мирних жителів. Кримінальну справу порушили після "доносу" петербурзької пенсіонерки. Жінка побачила цінники в магазині і, за її словами, "вкрай обурилася прочитаним наклепом", оскільки "дуже переживає" за російських солдатів в Україні та "дивиться всі новини про це", пише Радио Свобода.

Скочиленко визнала факт розповсюдження стікерів, проте заявила, що інформація на них не є хибною, а тому вона не вважає себе винною.

Скочиленко загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд продовжив до 10 жовтня арешт художниці.

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