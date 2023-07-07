Колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості на 7,5 млн, - прокуратура. ФОТО
Колишньому директору аеропорту "Ужгород" повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила державі 7,5 мільйонів гривень збитків.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.
Слідство встановило, що аеропорт уклав з підрядником договір про ремонт системи електропостачання аеродрому на 79 млн грн. Підрядник купив спецобладнання за завищеною ціною - до того ж, воно не відповідало вимогам. А до акту вартості вніс недостовірні дані. Керівник летовища погодив цей підроблений документ, твердять у прокуратурі.
Колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості
Тепер колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості, а керівника підрядного товариства - у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами.
Ексдиректору аеропорту призначили заставу в 51 тис. грн. Підрядника відправили під домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
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над Ужгородом проблема у розворотах , т к це вже землі Словаччіни , бо Ужгород на кордоні
Літаки і так літають повітряними коридорами тому для них заліт у іншу країну при посадці це ніщо.
на міжнародні рейси і так всі їдуть або в будупешт або Львів, великі аеропорти в кожній області недоцільні з економічної точки зору.
Якщо би ви знали західну Україну , то ось цю ферню би не писали
Жіноча логіка це щось.
- у Італію на заробітки
- село Мукачево
🤣🤣🤣
напишу третій і останній раз, на холери у Мукачові аеропорт якщо за 50 км є Ужгородський міжнародний ? дайте аргументовану відповідь як особа яка займається будівельним бізнесом, ну бо якщо треба то мають бути вагомі причини.
А не хотелки якогось довбойоба який хоче на черговому великому дерибані пару млн урвати, як о цей во фивник
Там площадка НЕ ЦЕПЛЯЕ КОРДОНИ . Що Вам не зрозуміло ? А в Ужгороді цепляе
пс. не потрібен закарпаттю новий аеропорт, якщо будемо в ЄС то простіше буде в Буду поїхати чи Львів. У населення банально немає грошей щоб забити нішу регіональних рейсів на які і розрахований той же самий Ужгородський у який до війни скільки рейсів було ? ото ж бо.
з Ужгорода до Києва літак летів десь 1 годину. З Братислави до Києва -1.5 години. ( на авто 1500 км плюс кордон)
треба робити аеропорт у Мукачево з невеликими літаками ( типаАН 24 ) і економити громадянам час. Закарпаття- перспективний регион . Там багато вирощують на українські ринки ( кольрабі, порей, молода капуста, клубника, черешня) ( і усе в Вашем Хустськом районі) - будуть возити літаками городину по Україні .
Доброї Вам ночі, я все зрозумів, більше питань немає.
Тут на місці і логістика що треба, і надійне ППО від сил НАТО.
А корумпованого директора і його команду наразі є привід звільнити без вихідної допомоги.
Хочешь-открывай уголовное дело на любого, всюду криминал.