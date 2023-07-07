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Колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості на 7,5 млн, - прокуратура. ФОТО

Колишньому директору аеропорту "Ужгород" повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила державі 7,5 мільйонів гривень збитків.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що аеропорт уклав з підрядником договір про ремонт системи електропостачання аеродрому на 79 млн грн. Підрядник купив спецобладнання за завищеною ціною - до того ж, воно не відповідало вимогам. А до акту вартості вніс недостовірні дані. Керівник летовища погодив цей підроблений документ, твердять у прокуратурі.

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Колишнього директора аеропорту Ужгород підозрюють у службовій недбалості на 7,5 млн, - прокуратура 01

Колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості

Тепер колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості, а керівника підрядного товариства - у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами.

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Ексдиректору аеропорту призначили заставу в 51 тис. грн. Підрядника відправили під домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.

Автор: 

аеропорт (1855) прокуратура (3705) Ужгород (345) недбалість (54)


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Топ коментарі
+2
Закарпаття досі без аеропорту . А СКІЛЬКІ би проблем можно було решити. Но закарпатську мафію увигляді прокурорів і головних лікарів треба пересадити
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07.07.2023 13:37 Відповісти
+1
Був добрий проект аеропорту у Мукачево . Над цім аеропортом літаки можуть розвертатися над територіею України.

над Ужгородом проблема у розворотах , т к це вже землі Словаччіни , бо Ужгород на кордоні
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07.07.2023 13:35 Відповісти
+1
Нічого собі така недбалість, на 7.5 мільйонів гривень збитків!
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07.07.2023 13:46 Відповісти
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Ніщеброд.
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07.07.2023 13:34 Відповісти
Був добрий проект аеропорту у Мукачево . Над цім аеропортом літаки можуть розвертатися над територіею України.

над Ужгородом проблема у розворотах , т к це вже землі Словаччіни , бо Ужгород на кордоні
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07.07.2023 13:35 Відповісти
Закарпаття досі без аеропорту . А СКІЛЬКІ би проблем можно було решити. Но закарпатську мафію увигляді прокурорів і головних лікарів треба пересадити
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07.07.2023 13:37 Відповісти
які проблеми решити ? щоб Ви з мукачево до словаччина літаком летіли а не в Ужгород на авто перлись ?
Літаки і так літають повітряними коридорами тому для них заліт у іншу країну при посадці це ніщо.
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07.07.2023 13:56 Відповісти
Не ПИШИТЬ бред. У Мукачево нет аеропорту , бо закарпатська мафія проти
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07.07.2023 14:30 Відповісти
на холери у Мукачеві аеропорт?, там до Ужгорода 50 км. може краще в Хусті чи Тячеві... а ще краще в кожній громаді по летовищу забабахати....подайте таку ідею вашому великому будівничому Зе
на міжнародні рейси і так всі їдуть або в будупешт або Львів, великі аеропорти в кожній області недоцільні з економічної точки зору.
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07.07.2023 14:44 Відповісти
Ви зовсім не знаете заходу України , т к що не лізьте з порадами
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07.07.2023 15:33 Відповісти
Паніко ви ж не знаєте звідки я родом, тому перестаньте писати херню про Ужгородський та такий потрібний вам Мукачівський аеропорт.
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07.07.2023 15:42 Відповісти
»може краще в Хусті чи Тячев»
Якщо би ви знали західну Україну , то ось цю ферню би не писали
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07.07.2023 16:17 Відповісти
Херню ? паніко у Хусті був аеропорт за совка, і ще раз напишу навіщо у Мукачеві аеропорт якщо на відстані 50 км є Ужгородський. Ніхто не буде вам у кожному містечку летовище будувати щоб Ви могли на лоукостері(який ніколи не полетить у село(мукачево)) у Італію на заробітки полетіти.
Жіноча логіка це щось.
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07.07.2023 16:34 Відповісти
У вас москальські тези
- у Італію на заробітки
- село Мукачево
🤣🤣🤣
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07.07.2023 23:29 Відповісти
тобто по суті відповісти немає чого
напишу третій і останній раз, на холери у Мукачові аеропорт якщо за 50 км є Ужгородський міжнародний ? дайте аргументовану відповідь як особа яка займається будівельним бізнесом, ну бо якщо треба то мають бути вагомі причини.
А не хотелки якогось довбойоба який хоче на черговому великому дерибані пару млн урвати, як о цей во фивник
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07.07.2023 23:46 Відповісти
Про аеропорт у Мукачево вже говорять 10 років.- зелені слуги тут ні до чого
Там площадка НЕ ЦЕПЛЯЕ КОРДОНИ . Що Вам не зрозуміло ? А в Ужгороді цепляе
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07.07.2023 23:53 Відповісти
а Ви в курсі що то немає ніякого значення ? ну чіпляє то хай чіпляє. Просто хтось дуже хоче гроші "заробити" на будівництві. Такі ж самі пропонували кинути трасу по пралісас Карпат, теж більше 10 років мова йде, але....
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07.07.2023 23:58 Відповісти
А СКІЛЬКІ стоить побудувати аеропорт? Це невелика будівля . А взлетна полоса там е.
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08.07.2023 00:05 Відповісти
з нуля сотні млн, а по нашому може бути і млрди гривень. Полоса це не шмат асфальту а будівля не просто будівля.
пс. не потрібен закарпаттю новий аеропорт, якщо будемо в ЄС то простіше буде в Буду поїхати чи Львів. У населення банально немає грошей щоб забити нішу регіональних рейсів на які і розрахований той же самий Ужгородський у який до війни скільки рейсів було ? ото ж бо.
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08.07.2023 00:14 Відповісти
Ось не сперечайтеся- ******* життя це шаідеість пересування. Щоб добратись до Львова з Мукачева - 2-3 години, до Будапешта теж 3 години ( плюс чергі на кордоні)
з Ужгорода до Києва літак летів десь 1 годину. З Братислави до Києва -1.5 години. ( на авто 1500 км плюс кордон)

треба робити аеропорт у Мукачево з невеликими літаками ( типаАН 24 ) і економити громадянам час. Закарпаття- перспективний регион . Там багато вирощують на українські ринки ( кольрабі, порей, молода капуста, клубника, черешня) ( і усе в Вашем Хустськом районі) - будуть возити літаками городину по Україні .
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08.07.2023 00:23 Відповісти
Ви точно будете мати підряд на будові того Мукачівського аеропорта, бо для вас велика відстань виявляється 50км, щоб добратись до Ужгорода в який також літають Ани.
Доброї Вам ночі, я все зрозумів, більше питань немає.
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08.07.2023 00:30 Відповісти
Так для них війна, це як у прикупі дві сімки на мізері.
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07.07.2023 13:59 Відповісти
А шо там? Криво спроектовані ВПС? Чи "роза вітрів" специфічна?
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07.07.2023 14:05 Відповісти
З одного боку кордон з ЕС ( Словаччіна Угорщина Польща), а з другого - гори. Літаки тому і не літають, т к надо розвертатися над ЕС.
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07.07.2023 14:29 Відповісти
для того щоб літати над словаччиною не потрібно візу отримувати, бо літак літає по повітряних коридорах які узгоджені всіма країнами.
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07.07.2023 14:47 Відповісти
Недбало хотів відмінусувати в держави 7.5 млн.
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07.07.2023 13:36 Відповісти
Всіх не переловити, на цей шмат вже наступний корупціонер вже рота роззявив.
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07.07.2023 13:41 Відповісти
Дав півтори тисячі баксів і відпустили додому. Оце так застава.
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07.07.2023 13:43 Відповісти
Нічого собі така недбалість, на 7.5 мільйонів гривень збитків!
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07.07.2023 13:46 Відповісти
ну шо ви такі мєлочні..
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07.07.2023 13:53 Відповісти
Службова недбалість під час війни на таку купу грошів має кваліфікуватися прокуратурою як "держ. зрада".
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07.07.2023 13:55 Відповісти
А 36 мільярдів недбадості МО зелених не ''тисне''?!!! Чи ''ета другоє''?
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07.07.2023 13:56 Відповісти
Аеропорт "Ужгород", злітна смуга якого розміщена впритул до кордону із Словаччиною, ще вчора слід було перепрофілювати на авіабазу для багатоцільових літаків-платформ F-16.
Тут на місці і логістика що треба, і надійне ППО від сил НАТО.
А корумпованого директора і його команду наразі є привід звільнити без вихідної допомоги.
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07.07.2023 13:57 Відповісти
це цивільний а не військовий аеропорт
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07.07.2023 14:02 Відповісти
У військових аеродром а не аеропорт
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07.07.2023 14:36 Відповісти
там де велике крадівництво там по замовчуванню розкрадання та недбалість.
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07.07.2023 13:59 Відповісти
7,5 млн это называется халатность. Осталось только пожурить и простить.
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07.07.2023 14:07 Відповісти
Ни один господряд в Украине не происходит без завышения цены и взяток.
Хочешь-открывай уголовное дело на любого, всюду криминал.
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07.07.2023 14:42 Відповісти
Недбалість - це кілька десятків гривень, а 7,5 мільйонв - вже фінансові махінації, зловживання і корупція.
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07.07.2023 14:45 Відповісти
Эта статья также подошла бы к Зе и его шобле. Там кандидатов на посадку немеряно, садить не пересадить.
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07.07.2023 14:49 Відповісти
Службова недбалість- чудова стаття для всіх хто повʼязаний з зелькою + сам клоу
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07.07.2023 15:42 Відповісти
 
 