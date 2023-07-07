Колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості на 7,5 млн, - прокуратура. ФОТО

Колишньому директору аеропорту "Ужгород" повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила державі 7,5 мільйонів гривень збитків.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що аеропорт уклав з підрядником договір про ремонт системи електропостачання аеродрому на 79 млн грн. Підрядник купив спецобладнання за завищеною ціною - до того ж, воно не відповідало вимогам. А до акту вартості вніс недостовірні дані. Керівник летовища погодив цей підроблений документ, твердять у прокуратурі.

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Колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості

Тепер колишнього директора аеропорту "Ужгород" підозрюють у службовій недбалості, а керівника підрядного товариства - у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами.

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Ексдиректору аеропорту призначили заставу в 51 тис. грн. Підрядника відправили під домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.