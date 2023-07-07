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Офіцеру, який побив на полігоні прикордонника Матвіїшина, повідомили про підозру. Він може сісти на 12 років. ФОТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні службових повноважень офіцеру, який 24 червня побив на полігоні прикордонника Назара Матвіїшина.

Про це проінформували в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба - неподалік намету. Так він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Прикордонника на полігоні Львівщини побив капітан. ДБР проводить розслідування. ФОТО

Офіцеру, який побив на полігоні прикордонника Матвіїшина, повідомили про підозру. Він може сісти на 12 років 01

Офіцера підозрюють в побитті солдата на полігоні

У солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Він переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

Офіцеру повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років за ґратами.

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ДБР подало клопотання про те, щоб до розгляду справи по суті відправити офіцера під варту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сестра Назара Матвіїшина Марта повідомила, що її брата побив на полігоні офіцер під час ротації. Вона твердить, що Назара побив капітан Іван Зазульчак.

Автор: 

побиття (958) ЗСУ (7676) ДБР (3562) Львівська область (2465)


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Топ коментарі
+14
Про побиття офіцерами "за для профілактики" я навіть у совку не чув, знав що це кацапи так роблять з 90-х.
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07.07.2023 15:14 Відповісти
+14
Розумний офіцер може покарати та навчити з допомогою наказу в рамках статуту.
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07.07.2023 15:45 Відповісти
+9
Жесть какая-то. Ну дал подзатыльник и разбежались, за что так человека бить чтобы его покалечить?!
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07.07.2023 15:11 Відповісти
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Жесть какая-то. Ну дал подзатыльник и разбежались, за что так человека бить чтобы его покалечить?!
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07.07.2023 15:11 Відповісти
Розумний офіцер може покарати та навчити з допомогою наказу в рамках статуту.
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07.07.2023 15:45 Відповісти
Про побиття офіцерами "за для профілактики" я навіть у совку не чув, знав що це кацапи так роблять з 90-х.
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07.07.2023 15:14 Відповісти
" Однако образованные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 студенты , усердные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA чиновники или умеющие хорошо чистить винтовку, метко стрелять и лихо https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 козырять при виде начальства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдаты и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80 унтера , как выяснилось, далеко не всегда обладали главной способностью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицера - навыком управлять людьми и вести за собой. Не умея заслужить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 авторитет у солдатской массы, многие из этих «эрзац-офицеров» начинали применять кулаки в качестве основного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 аргумента в общении с подчиненными.

- https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1 Юрий Бахурин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA историк , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Полковник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Романов : К вопросу о военном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC профессионализме Николая II» "
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07.07.2023 15:22 Відповісти
не всі "змінні" в наявності для аналізу задачки, аби робити висновки, хто правий...
але, стопудово, рукоприкладство - це кацапський метод, що може "призвести до пострілу у спину у бою"... навіть "моя особиста совєцька армія" не знала таких прикладів від офіцЕрів (може повЕзло, солдати-сержанти, бувало, частенько "розбиралися")... і взагалі - нахуа...
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07.07.2023 15:56 Відповісти
Саме головне на що потрiбно звернути увагу - це на слово "може" - тобто може, а може й не може.

Вiдсутнiсть правосуддя - ще одна причина обходити ТЦК стороною, особливо людям що теоретично можуть стрiляти, але нiяковiють вiд таких ось бичар.
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07.07.2023 16:17 Відповісти
пусть лучше селезёнка лопнет чем мочевой пузырь
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07.07.2023 16:17 Відповісти
Бити підлеглого то є службова повновага? А побити до реанімації то є перевищення службових повноважень? То нам в НАТО пішки по морю.
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07.07.2023 16:31 Відповісти
повесить ****** на полигоне
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07.07.2023 16:59 Відповісти
Скорее всяго это тяжкие телесные. Это срок
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07.07.2023 17:47 Відповісти
Так і шо, це привід, щоб застосовувати жорстокий підхід? Може йому треба було ще й зброю застосувати у виховних цілях?
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07.07.2023 20:35 Відповісти
Важко добратися до істини.Адже навіть якщо ви розчавите таракана-то обов*язково з*явиться коментар якоїсь Грети Тумберг,яка пояснить,що це живе створіння і доповнює красу Землі.Прикордонник проявив повну неповагу і до офіцерів і до своїх побратимів.Повів себе як ті,яких він нищив на війні.Офіцер "перестарався",но і його можна зрозуміти...
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09.07.2023 23:56 Відповісти
О, с таким мировоззрением тебе прямая дорога в Рашу, братишка.
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07.07.2023 22:08 Відповісти
Мабуть, за звичкою ще з часів кучми-кузьмука, гроші вимагали у солдата!!! То за звання, то за посаду, то за відпустку….. Таке ж творили і мусорські!!
Таких випадків тоді було тисячі в ЗСУ! Але хєнєСрала Армії казьмука та затинайка, це не обходило!! Не їх рівень цих справ!!
От де «надлишкове військове майно» продати, ось тут, як тут, вони були!! Біжан Іван, може підтвердити це відповідними Розпорядженнями КМУ !!!

Затинайко теж ********, частіше особливо взимку, за рахунок Міноборони, літати Ан-26 з Києва у п'ятницю, на «перевірку рівня бойової підготовки» до Львову, запросивши до літака з 6-8 бізнесових друзяків з лижами та їх подругами.
Окремо кучкувалися, 5-6 афвицуцерів з генштабу, для масовки, оті самі суворі, ваЄні перевіряльники тієї ваєнної безпорадності.
Реформатори, однако….
Так і досі, сидять і гадять в усяких ЦНДІ …купивши на халяву корочки вЧоних та кандидатів, отих ваЄнніх неуків!! Ну і +15 % до пенсії…
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07.07.2023 19:32 Відповісти
Я НЕ оправдываю офицера , НО понимаю его бешенство от совершенного СКОТСТВА украинцем- европейцем .
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07.07.2023 22:20 Відповісти
Рузге свиня...ступай за паребрик
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08.07.2023 12:00 Відповісти
12 років... це ж не 9млрд вкрасти
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09.07.2023 10:48 Відповісти
Він людину скалічів. Для вас це - так, фігня?
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10.07.2023 01:05 Відповісти
Ні, мене "дивує" вибірковість правосуддя
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10.07.2023 08:26 Відповісти
 
 