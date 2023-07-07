Офіцеру, який побив на полігоні прикордонника Матвіїшина, повідомили про підозру. Він може сісти на 12 років. ФОТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні службових повноважень офіцеру, який 24 червня побив на полігоні прикордонника Назара Матвіїшина.

Про це проінформували в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба - неподалік намету. Так він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Офіцера підозрюють в побитті солдата на полігоні

У солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Він переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

Офіцеру повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років за ґратами.

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ДБР подало клопотання про те, щоб до розгляду справи по суті відправити офіцера під варту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сестра Назара Матвіїшина Марта повідомила, що її брата побив на полігоні офіцер під час ротації. Вона твердить, що Назара побив капітан Іван Зазульчак.