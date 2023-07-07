Офіцеру, який побив на полігоні прикордонника Матвіїшина, повідомили про підозру. Він може сісти на 12 років. ФОТО
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні службових повноважень офіцеру, який 24 червня побив на полігоні прикордонника Назара Матвіїшина.
Про це проінформували в ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба - неподалік намету. Так він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Офіцера підозрюють в побитті солдата на полігоні
У солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Він переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.
Офіцеру повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років за ґратами.
ДБР подало клопотання про те, щоб до розгляду справи по суті відправити офіцера під варту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сестра Назара Матвіїшина Марта повідомила, що її брата побив на полігоні офіцер під час ротації. Вона твердить, що Назара побив капітан Іван Зазульчак.
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але, стопудово, рукоприкладство - це кацапський метод, що може "призвести до пострілу у спину у бою"... навіть "моя особиста совєцька армія" не знала таких прикладів від офіцЕрів (може повЕзло, солдати-сержанти, бувало, частенько "розбиралися")... і взагалі - нахуа...
Вiдсутнiсть правосуддя - ще одна причина обходити ТЦК стороною, особливо людям що теоретично можуть стрiляти, але нiяковiють вiд таких ось бичар.
Таких випадків тоді було тисячі в ЗСУ! Але хєнєСрала Армії казьмука та затинайка, це не обходило!! Не їх рівень цих справ!!
От де «надлишкове військове майно» продати, ось тут, як тут, вони були!! Біжан Іван, може підтвердити це відповідними Розпорядженнями КМУ !!!
Затинайко теж ********, частіше особливо взимку, за рахунок Міноборони, літати Ан-26 з Києва у п'ятницю, на «перевірку рівня бойової підготовки» до Львову, запросивши до літака з 6-8 бізнесових друзяків з лижами та їх подругами.
Окремо кучкувалися, 5-6 афвицуцерів з генштабу, для масовки, оті самі суворі, ваЄні перевіряльники тієї ваєнної безпорадності.
Реформатори, однако….
Так і досі, сидять і гадять в усяких ЦНДІ …купивши на халяву корочки вЧоних та кандидатів, отих ваЄнніх неуків!! Ну і +15 % до пенсії…