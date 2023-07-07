Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках відбулось підтоплення 787 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг у п’яти районах області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Підтоплення зафіксовані:

Коломийський район (с. Мишин, с. В. Вербіж та с. В. Ключів) близько 340 дворогосподарств

Калуський р-н (м. Калуш) підтоплено близько 30 дворогосподарств.

Косівський р-н (смт. Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча) підтоплено близько 80 дворогосподарств.

Надвірняський р-н (с. Стримба, с. Гвізд; смт Делятин, смт. Ланчин) підтоплено близько 150 дворогосподарств.





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Станом на 18 годину силами ДСНС врятовано 14 людей. Серед врятованих двоє дітей. 77 людей, зокрема 28 дітей, були евакуйовані з підтопленої території. Для цього рятувальники використовують плавзасоби та всюдиходи "БОГУН".