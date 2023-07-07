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Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках відбулось підтоплення 787 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг у п’яти районах області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС 01

Підтоплення зафіксовані:

  • Коломийський район (с. Мишин, с. В. Вербіж та с. В. Ключів) близько 340 дворогосподарств
  • Калуський р-н (м. Калуш) підтоплено близько 30 дворогосподарств.
  • Косівський р-н (смт. Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча) підтоплено близько 80 дворогосподарств.
  • Надвірняський р-н (с. Стримба, с. Гвізд; смт Делятин, смт. Ланчин) підтоплено близько 150 дворогосподарств.

Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС 02
Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС 03

Також дивіться: Через негоду затопило селище Східниця на Львівщині, - МВС. ВIДЕО

Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС 04
Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС 05
Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС 06
Через негоду на Прикарпатті підтоплено 787 дворогосподарств, - ДСНС 07

Станом на 18 годину силами ДСНС врятовано 14 людей. Серед врятованих двоє дітей. 77 людей, зокрема 28 дітей, були евакуйовані з підтопленої території. Для цього рятувальники використовують плавзасоби та всюдиходи "БОГУН".

Автор: 

повінь (172) ДСНС (5167) Івано-Франківська область (959)


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Топ коментарі
+3
Що ліси вирубують,то зле,але ж в 60ті і т.д.також топило,коли пару діб лиє як з відра...,пам*ятаєте пару років назад в німців,а з лісами в них порядок.
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07.07.2023 19:16 Відповісти
+3
Що ви взагалі верзете?
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07.07.2023 19:26 Відповісти
+2
Ліси в Карпатах вирубали і продовжують... Це тільки початок.
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07.07.2023 18:57 Відповісти
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Ліси в Карпатах вирубали і продовжують... Це тільки початок.
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07.07.2023 18:57 Відповісти
лікуйся бовдуре, бажано жирним капсом.
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07.07.2023 19:15 Відповісти
Він правду пише, я з франківської області і підтверджую його слова "бовдуре "))))
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07.07.2023 19:45 Відповісти
Якщо в Італії є Івано-Франківська область, то вкажи кількість опадів за ці дні від місячної норми?
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07.07.2023 19:50 Відповісти
Ти не тикай мені, я тобі кажу, колєгі сміялися з гір цих сіл з мене, що я роблю на землі, а вони пішли в ліс і все взяли бесплатно і дуже цим замучилися ,розумієш придурку
А в Італії я вже 15 років без виїзду в Україну і знаю більше про Україну як ти в Україні, баране)))
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08.07.2023 18:49 Відповісти
перехвилювався кугут, попий водички бо кіндрат вхопить та не зможеш безграмотністю хизуватись.
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08.07.2023 23:09 Відповісти
Що ліси вирубують,то зле,але ж в 60ті і т.д.також топило,коли пару діб лиє як з відра...,пам*ятаєте пару років назад в німців,а з лісами в них порядок.
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07.07.2023 19:16 Відповісти
Це не початок, а тільки наростаючий ефект...
"Баби єщьо наражают .... Хоч от нігерів чи латіносів.
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07.07.2023 19:17 Відповісти
Що ви взагалі верзете?
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07.07.2023 19:26 Відповісти
Він сам не знає що, сидить в палаті)))
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07.07.2023 19:46 Відповісти
№95
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07.07.2023 20:29 Відповісти
 
 