УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11109 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
10 761 7

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, "культурное наследие". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Загадкова російська хромосома

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перуки, кувалда "для переговорів", кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина. ФОТОрепортаж

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Тест

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Новини економіки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс російського рубля продовжує падати: долар сягнув 93 рублів, євро – вже понад 102 (оновлено)

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Совпадение? Не думаю...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль заборонив сумніватися у економічній стабільності Росії через падіння курсу рубля

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Суть путінської політики

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Як у "добрі" часи...

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

"Культурное наследие"

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Випадок у бібліотеці

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Звичайний день в Україні

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Чи шо?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, - Буданов

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Скучили?

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні процвітає нелегальний продаж кави, понад 30% ринку займає контрафакт, – Гетманцев

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Шах и мат, атеїсти...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради Головко вийшов на роботу

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

На нову посаду – з чистою совістю!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Бабій, якого звільнили через закупівлю барабанів до укриттів, отримав нову посаду

Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, культурное наследие. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

росіяни на ЗАЕС

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

путін володимир (24129) фотожаба (13982) Шойгу Сергій (629) Бабій Ольга (10) Герасимов Валерій (53)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вкраїнчики напились йоду, дітям подавали, наїлись алюмінію
А треба було в 2019 лоба зеленкою мазати.
показати весь коментар
08.07.2023 09:32 Відповісти
Так 73% ZEленкою не тільки лоба намазали ...
показати весь коментар
08.07.2023 10:05 Відповісти
Вони і зараз "кушают" Zeгівно і кажуть морожино ...
показати весь коментар
08.07.2023 10:07 Відповісти
******* жарти про радіацію. Тупі курки. Як станеться, першими за пігулками побіжуть.
показати весь коментар
08.07.2023 12:19 Відповісти
А я - то думаю - на кого похож наш президент?
Точно - на Паниковского
Дай миллион! Дай миллион!
А всему своему окружению
Пилите,Шура,пилите...
показати весь коментар
08.07.2023 13:15 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 13:16 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 13:18 Відповісти
 
 