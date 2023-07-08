Загадкова російська хромосома, суть путінської політики, "культурное наследие". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Загадкова російська хромосома
Читайте на "Цензор.НЕТ": Перуки, кувалда "для переговорів", кімната для молитов та картина з відрубаними головами, - ЗМІ оприлюднили кадри з будинку Пригожина. ФОТОрепортаж
Тест
Новини економіки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс російського рубля продовжує падати: долар сягнув 93 рублів, євро – вже понад 102 (оновлено)
Совпадение? Не думаю...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль заборонив сумніватися у економічній стабільності Росії через падіння курсу рубля
Суть путінської політики
Як у "добрі" часи...
"Культурное наследие"
Випадок у бібліотеці
Звичайний день в Україні
Чи шо?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, - Буданов
Скучили?
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні процвітає нелегальний продаж кави, понад 30% ринку займає контрафакт, – Гетманцев
Шах и мат, атеїсти...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради Головко вийшов на роботу
На нову посаду – з чистою совістю!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Бабій, якого звільнили через закупівлю барабанів до укриттів, отримав нову посаду
росіяни на ЗАЕС
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А треба було в 2019 лоба зеленкою мазати.
Точно - на Паниковского
Дай миллион! Дай миллион!
А всему своему окружению
Пилите,Шура,пилите...