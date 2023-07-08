Ворог обстріляв 5 районів Харківщини. По Вовчанську били із артилерії, пошкоджено багатоповерхівки, поранено чоловіка, - ОВА
Протягом доби по Харківській області окупанти завдавали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів у Куп’янському, Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, о 13.40 із території РФ ворог здійснив 7 мінометних обстрілів по с. Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
"Також артилерією окупанти обстріляли село Івашки. Біля 10 ударів - на території цивільних сільськогосподарських підприємств. Без постраждалих.
Близько 17:00 в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3га. О 19:50 пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.
О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 років. Отримав осколкове поранення, госпіталізований.
О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок. О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС за добу обстежили 14,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.
