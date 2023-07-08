УКР
"На тебе служити, чи що? Вбивати людей за гроші!", - полтавський ухилянт провокував військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест. ВIДЕО

У центрі Полтави несвідомий громадянин хотів спровокувати військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

"Як наші читачі ставляться до чоловіків, які показують подібні жести українським військовим? У центрі Полтави несвідомий громадянин хотів спровокувати військових на конфлікт, не вийшло, у якості останньої спроби вдався до нецензурного жесту. Висловлюємо своє захоплення представникам Полтавського обласного ТЦК та СП, які не піддалися на провокацію та не допустили конфлікту", - йдеться у повідомленні. 

На тебе служити, чи що? Вбивати людей за гроші!, - полтавський ухилянт провокував військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест 01

Згодом у соцмережі поширили відео інциденту.

На зауваження воєнкома, що чоловік ухиляється від призову, той відповідає, що "Не хоче вбивати людей за гроші".

"На тебе служити, чи що?", - додав він. Згодом чоловік показав військовим нецензурний жест.

У соцмережах вже ідентифікували "героя" - це фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока.

+64
А потім питають, чому хлопці з тцк пиз*ять на вулицях ухилянтів. Ось таких уродів і пиз*ять. І правильно роблять.
08.07.2023 12:45 Відповісти
+34
Ну, нахабство мусить бути покарним... Він провокував особу, під час виконання її професійного обов'язку.
08.07.2023 12:48 Відповісти
+32
А потім тцкшників будуть теж піздити. Вони навіть пальцем тебе не мають трогати за законом, на якйи зелена влада поклала болт. Їм ніхто таких повноважень не давав. Нехай викликають поліцію, але робітники ТЦК немають жодного права застосовувати силу.
08.07.2023 12:50 Відповісти
Тоді його азовці або інші зариють якби це було у Львові я б його особисто зламав руки і ноги
08.07.2023 16:50 Відповісти
Не буде, скоріш за все це вже почалося замирення через такі акції
09.07.2023 09:54 Відповісти
Усі ненавидять кондукторів на транспорті й ті ж чами особи здиваванні , а чому транстопорт в такому стані .

Але тут питання не комфорту й всоєчастного прибуття на роботу . Тут питання в існуванні українців як нації . Й багато хто скаржиться на рахунок того , що ТЦК беруть на роботу не академіків й не професорів лінгвістичних наук ...

Ось й таке питання до Вас , хто підпісався під ніком садиста-інквізитора ... Якщо ця шмаркля поводить себе як суцільне бидло , то яких воєнкомів Вам особисто не вистачає ? Ви бажаєте почути від робітника ТЦК щось на кшалт 9ї симфонії Бетховена ?!
08.07.2023 14:54 Відповісти
+5
08.07.2023 14:58 Відповісти
Не нужно мне тут лекции читать, господин озабоченный из Земли Обетованной. Что-то я сомневаюсь, что у вас в Израиле вот таким вот образом в армию рекрутируют.

И не нужно переставлять причину и следствие, дескать бедных ТЦКшников вынуждают так себя вести. Хотя бы по соотношению количества видео поведения одних и других, можно сделать вывод, что это наглая ложь.
08.07.2023 15:02 Відповісти
Ізраіль має право повчати Україну, бо у нього такого бардака з мобілізіцією немає (хіба що с хасидами проблеми)
08.07.2023 15:25 Відповісти
Не має, вони нас не підтримують у цій війні.
08.07.2023 15:27 Відповісти
Коли обирають яників та зельонських, то мають право нас повчати ті хто пройшов важкий шлях незалежності, бо видно свого розуму не вистачає.
30.08.2023 14:40 Відповісти
Так пусть Израиль учит Украину как проводить мобилизационные кампании, как обучать мобилизированных, как не заниматься коррупцией в МО и сажать проворовавшихся.
Вот тогда это будет называться "Израиль учит Украину".

А пока я вижу только как рандомный еврей делает крайними простых граждан, не желающих идти на фарш.
08.07.2023 15:31 Відповісти
В Ізраїлі проблеми з пошуком "новобранців" не існує в природі . Бо потік , хто приїзжає з закордону , що служити строкову службу на порядок більший , ніж , хто спеціально виїзжає . Та й причину виїзду як не бажання служити усі приховують -- бо це дуже велика ганьба . 95% громадян проходять строкову службу й ще після (3 років для хлопців й 2 роки для дівчат) десь так 60% проходять резервні збори кожен рік : хто по 4 дня , але більшість : 4 тиждня ...

Й Ізраїлі є дуже чітке діління на бойові підрозділи й на т.з. джобників . Той хто бздить , хто "пОцефіст" є в армії чудову нагоду служити в job . Такий й сама армія не заціквлення тримати "на передку" . Такі служать водіями в логістиці, кладовниками . Миють посуду й драять галюни .

Роботи для "гламурних" фітнес-тренерів в будь якій армії завжди багато . Нікого "вбивати за гроші" не змушують . Там (в бойові підрозділи) й без сопливих черга в кілометр . Й є навіть певна тенденція , коли армія набирають в "МАТАМ" (спецпідрозділ Айті) з усіх шкіл талановитих юнаків-математиків , а вони просятся в бойови підрозділи й їх переводять в десант ...
08.07.2023 15:41 Відповісти
1) Мы же сейчас не про контрактно-призывную армию рассуждаем, а уже очень длительную мобилизацию гражданских, так что эти сравнения немного не к месту.
В Израиле нужно собрать не 1 млн. армию и постоянно её поддерживать, а гораздо меньше. Мобилизации как в Украине в Израиле последний раз была хрен знает когда. А когда была, Израиль свои войны не затягивал на 1-1.5 года как у нас в стиле 1МВ, иначе Израилю настала бы кабзда довольно скоро. А старался воевать блицкригами.

2) У Украины, в отличии от Израиля, есть роскошь в виде протяжённого тыла и мобилизационного ресурса чутка побольше, но не нужно постоянно на эти обстоятельства расчитывать, они исчерпаемы и чреваты подобными эксцессами, а потом возможно и социальным взрывом.

3) Что из себя представляет государство Израиль и государство Украина и какая у людей мотивация защищать одно и второе - думаю, пояснять не нужно.

4) Про очереди в боевые подразделения - посмеялся, спасибо. Ситуаций когда тебя из тыла переводят в пехоту и бросают на позиции - не существует в ВСУ, ну вааааще такого никогда не было, ага.
Можете конечно рассказывать сказки, что "гламурного" тренера поставят в тыл или рыть окопы, управлять дроном и т.д. и т.п., но я уверен, что эти на эти места уже персонал давно набран и он выбывает далеко не так быстро, как те кто действует на линии соприкосновения. Куда требуется постоянное пополнение и куда больше шансов попасть "гламурному" тренеру - думаю, объяснять не нужно. И как расходуется украинская пехота, насколько там "талантливые" командиры - тоже известно.
Разумеется можно продолжать гнилой пиз*еж про "ми цінуємо наших бійців, не те що рашка", но у людей есть глаза, уши, знакомые, родные, интернет в конце концов. Потому тренеры не горят желанием идти туда, где конца края не видно.
08.07.2023 16:11 Відповісти
Наші громадяни мають зрозуміти що вони самі мають йти в армію і воювати чому за ними має хтось бігати чому мої брати вже роками воюють і друзі теж і хочуть щоб їх поміняли а якесь бидло не хоче воювати бо боїться це що нормально?
08.07.2023 16:49 Відповісти
Так иди и воюй. Призывать кого-то другого - так все умеют.
08.07.2023 17:08 Відповісти
А яка буде користь нашій армії від бидла яке не хоче воювати? Державні органи ні)(уя не роблять для навчання цивільних людей військовій справі.
08.07.2023 20:15 Відповісти
Ну цим бидлом можна розміновувати мінні поля їхніми тушками, або використовувати де не шкода
08.07.2023 20:41 Відповісти
Там в армію ідуть майж всі,
08.07.2023 15:49 Відповісти
в Израиле русскоговорящие ребята добровольно идут в боевые части но не всех берут - профиль нужен высокий. но ни кто- повторяю ни кто не прячется за бугром как бравые украинские мужики. Что,они так и будут до конца жизни шхериться? А Родина?
показати весь коментар
Зламати пальця і направити сапером під Бахмут.
показати весь коментар
сапером вслепую
показати весь коментар
Украина обязуется использовать кассетные боеприпасы, придерживаясь пяти принципов, среди которых - невозможность использовать их в городах и на территории России, а также будет вестись учет зон поражений, сообщил министр обороны Алексей Резников.
показати весь коментар
рєзнікофф в АРМІЮ !

In the Army Now

Пісня, Status Quo

p/s І нехай там подивиться у віччі тим кого обкрадають !!!
08.07.2023 15:18 Відповісти
Сам из Полтавы, да по повестке прошел комиссию. Вопрос какого хрена по 4 человека , военных ходит в патруле с повестками. Их сотня в городе. Это 3 роты обученных военных. Что они делают в Полтаве? Нахера ?
08.07.2023 14:45 Відповісти
Эти патрули показывают полтавчанам, что все очень серьезно, и будет еще серьезнее. Надеюсь, что на следующем этапе вместо таких патрулей будут напрягать милицию, чтобы они ловили ухилянтов. А еще на следующем этапе начнут давать сроки наиболее наглым ухилянтам (возможно, большинство получит не реальные, а условные сроки или высылку на "химию", на строительство укреплений). Очень надеюсь, что именно так и будет, иначе Украине будут кранты
08.07.2023 15:01 Відповісти
..милицию..
і сьогодні для тебе пломбіру немає
08.07.2023 17:46 Відповісти
Ну, если на то пошло, то не три роты, а три взвода. А почему четверо? А вот потому, что был бы один, так этот выродок, "тренер по фитнессу" , не палец бы ему показал, а набросился с кулаками и изувечил.
08.07.2023 18:06 Відповісти
если у вас по 20 тысяч в среднем только в областях
шхерятся и что бы их выловить и этого мало.
02.08.2023 18:56 Відповісти
Пусть едут в войска. Нахрена 200 патрулей по 4 человека? Кстати получающих нормальные деньги из бюджета!
08.07.2023 14:46 Відповісти
не придумуйте, ніяких 200 патрулів там немає
08.07.2023 15:00 Відповісти
Якщо по всій Україні, то їх звісно більше ,чим 200. Їх багато тисяч патрулів..
08.07.2023 15:20 Відповісти
тут про Полтаву, а не про Всесвіт
08.07.2023 17:20 Відповісти
Роман Заволока.тикай с полтавы , а лепше с Украины, в кацапию, найдем накажем гнида.
08.07.2023 15:08 Відповісти
Що заважало "мудрецям" з Верховної ради, за 15 місяців війни розробити й прийняти відповідний закон про мобілізацію? Бо зараз не мобілізаціія, а якись цирк з "облавами", "ловилками", "хваталками" й "ідітьгетьками, бо ви дієте незаконно". Чому працівників ТЦК та СП примушують працювати з порушенням законодавства? Невже так важко надати їм ЗАКОННІ повноваження на час військового стану?
08.07.2023 15:08 Відповісти
Не тільки Верховна Рада винувата. Цим також должни були зайнятися як мінімум РНБО і МО. Але там сидять ідіоти, які не розуміють таких елементарних речей
08.07.2023 15:14 Відповісти
Закони приймає ТІЛЬКИ Верховна рада, а ніякі не РНБО і МО.
08.07.2023 17:55 Відповісти
Саме так. Єдина відповідь, вони у владі свідомо працюють на зрив мобілізації, посилюючи негативний вплив на суспільство, своїми незаконними діями.
08.07.2023 15:22 Відповісти
Суспільство має само розуміти що треба служить воювати і вмирати за Україну я щось не бачу бажаючих змінити тих хто воює вже чому так?
08.07.2023 16:45 Відповісти
Змінити треба не всіх, хто воює, а тих хто помер, або ранений. Як це ти собі уявляєш, людина за 1,5 роки отримала великий досвід і вміння воювати, багато хто навчався у країнах НАТО, на західній техниці, багато хто с 2014 року воює. А ти пропонуєш їх ВСІХ замінити на людей без досвіду і знову з нуля навчати?
08.07.2023 17:56 Відповісти
Людей нужно отводить на отдых. Не на один-два дня, а на один-два месяца, целыми бригадами. Вот это и называется "менять", а не отправлять по домам. Но что бы вывести бригаду в тыл на два месяца нужны те, кто ее заменит - другая бригада. А в ней - никого, бо " не хочу убивать людей за деньги" и " на тебя что ли служить?".
08.07.2023 18:12 Відповісти
Очень смешно это всё слушать от людей с американским флагом на авке) " не хочу убивать людей за деньги" и " на тебя что ли служить?", "буду жить в США",
09.07.2023 15:14 Відповісти
Так їм потрібно відпочивати не день два а місяць мінімум
08.07.2023 19:16 Відповісти
"має само розуміти..." це "балачка" в нікуди. Повинен бути ЗАКОН, а його нема. От ТЦК й "викручуються" як можуть. Звичайно при цьому, вимушено стають схожими на "бандюганів - бєспрєдєльщіків."
08.07.2023 18:01 Відповісти
Одне питання, як ви думаєте. Чому Боневтік, маючи безграничну владу і більшість у парламенті, досі не дав ТЦК жодних законних повноважень?? Тим самим, змушуючи ткшників порушувати закони, робити злочини, настраювати суспільство проти них, і зриватии мобілізацію таким чном?
09.07.2023 15:12 Відповісти
А слабо ******* извиниться на камеру. дЫбил в конкретную непонятку влетел. Ветераны у нас - кремень.
08.07.2023 15:11 Відповісти
Це не справа ветеранів. Нехай висипаються, і хоч трошки востановлять нервову систему
08.07.2023 15:17 Відповісти
нецензурный жест! скоро улыбка будет считаться оскорблением!
08.07.2023 15:15 Відповісти
гм, ну как бы во всем мире этот жест действительно считается "показал х.й", так что да, нецензурный.
08.07.2023 18:13 Відповісти
При демократичному строю країни, не існуе призивной армії!!!! ПОЙМІТЬ це. Всі хто счас на війні, залякані тцк, ДОБРОВОЛЬЦІ що підписали відповідний документ своеї згоди на участь у війні, або найманці як оці тцкашники, які погодились вбивати інших людей за гроші, І вони будуть вбивати і кацапів і поляків і німців, будь кого, на кого вкаже їм їх власник. Країна уже тридцять років не належить народові!!! А належить успішним людям, Які називають себе ВЛАСНИКАМИ, Часними властниками, валстниками товарист, філій, фірм, компаній, земель, надр і ресурсів! І ці властники, заощаджуючи свої кошти, на формуваня власної найманої армії, як в інших европейских країнах, Наняли компанію ТЦК, яка обманом і залякуваням здешевлюе їм веденя війни за свою властність!!!!!!!!!!!!!!!!
08.07.2023 15:19 Відповісти
Вбивати людей за гроші? Яке ти паскудне бидло...
08.07.2023 16:12 Відповісти
Убивать людей чтобы самому выжить, так правильнее.
08.07.2023 16:20 Відповісти
На войне как на войне :убей врага или он убьёт тебя .Но этот экземпляр видимо из той же когорты какая разница или уставших от войны 73% и видимо ещё не понял всю серьёзность ситуации в котором оказалось зебыдло и другие нормальные люди по их вине ,голосовавшее за их лидера 4режды уклониста ,который их же теперь и вынужден мобилизировать и гонить на эту самую войну ,чтобы хоть как то прикрыть свои про..,,бы в виде оманских договорняков ,сходняков посередине,разминирования переходов с крымом,снятых с пво клистронов и многих других нехороших вещей ,которые он делал на догоду врагу
08.07.2023 17:55 Відповісти
Если у большинства украинцев будут такие же мысли, то можешь попрощаться и с демоккратией и с Украиной, будешь жить в юго-западном крае казластана. И когда кацап начнет очередную войну, тебе не будут предлагать взять повестку на медосмотр. К тебе придут вооруженные мусора, выволокут на улицу и в назидание другим пристрелят как больного собаку. И тогда твои соседи побегут в военкомат быстрее своего визга, но тебе, тупоголовому дятлу, будет уже все равно.
08.07.2023 18:17 Відповісти
З демокартієй вже попрощалися, скоро допродадуть Україну і все. Якщо вже за Енергоатом взялися, то це все.
09.07.2023 14:53 Відповісти
Покажіть його фотки з інсти справжньому,кваліфікованому психіатру і він скаже,що це типова компенсація.І з піпєткою у задрота проблеми,і в середені воно мале сцикливе чмо.
08.07.2023 15:34 Відповісти
кращий коментар))
08.07.2023 17:57 Відповісти
А де факт ухилення від мобілізації? -Тож і йдуть в зесраку.
08.07.2023 15:39 Відповісти
Зневага до військових - за це кожен зневажаючий має отримати по своєму пиз*аку.
08.07.2023 17:09 Відповісти
Нужно ввести поражение в правах. Кто ходил на референдумы, кто русню ждет, кто уклонялся от призыва, кто свалил за границу. Всем выдать паспорта негражданина. Чтобы не могли на работу устроиться, кредитную карточку в банке оформить. Только так.
08.07.2023 16:06 Відповісти
Так так, а ще по довжинi носа, кольору шкiри, iменi "Николай", та iншим показникам.

Тебе не в ЕС, а в Северную Корею !
08.07.2023 17:32 Відповісти
Иди в своей рашке рассказывай про права человека.
09.07.2023 10:21 Відповісти
Яка рашка, невiгласе ?)
Ти знову забув похмiлитися ?
09.07.2023 10:39 Відповісти
Как шашлыки на майские, демократ?
09.07.2023 13:02 Відповісти
ця фітнессбаба звісно перегнув палку - правду потрібно говорити,але тикати дулі військовим сьогодні западло - це неповага.а на рахунок краденої гуманітарки - то де його відео з факами нашій продажній владі ? з переляку на кацапську перейшов - Полтава село селом,пацан не так торохтить - бо в 80 - х за кацапську мову в Полтаві їбало били хто бикував.
08.07.2023 16:54 Відповісти
Воно дурне, з такою бидлячою поведінкою, може випадково нарватись на військового з ПТСР. І йому зовсім ненавмисно, не думаючи про наслідки можуть "відбити голову".
08.07.2023 18:14 Відповісти
Он конечно мудак, но так как выдают повестки у нас - это жесть. Мне дали вчера в Виннице, я один с двумя детьми, жена в прифронтовом городе, больше никого нет. Но повестку выписали, пойду ли я - нет, куда мне деть детей, отправить в Донецкую область к маме?
08.07.2023 17:06 Відповісти
А почему жена осталась дом сторожить, а ты сбежал с детьми, а не наоборот? Многоходовочка?)
08.07.2023 17:11 Відповісти
В 99 % случаях при разводе дети остаются с матерью. А тут как-то подозрительно при военном положении дети с отцом.
08.07.2023 17:42 Відповісти
Олег, у моего деда пятеро было и он пошёл защищать свою Родину и погиб. А ты скулишь . Твоя Родина в опасности.
02.08.2023 19:02 Відповісти
ТЦК це майбутня армія влади яка буде боротись з захисниками з ЗСУ
08.07.2023 17:09 Відповісти
Що ти несеш? Ти хоч знаєш яка чисельність усіх ЗСУ і окремо тцк? Хто з ким буде боротися? Чи ти кацапський провокатор?
08.07.2023 17:16 Відповісти
Копняка в дупу і на службу
08.07.2023 17:19 Відповісти
Як мінімум на *********** він заробив .Образа ЗСУ при виконанні службових обов'язків і під час війни тільки поглиблює відповідальність . А згадавши про гуманітарку зразу видно що хлопець любитель шари ...на яку він точно не заслужив
08.07.2023 17:46 Відповісти
Украиноязычный украинец, в Полтаве, просто шлет наюх и свой гражданский долг и ВСУ и всю Украину. А потом здесь находятся кретины, которые требуют выселить всех рускаязычных бамбасян, а то и вообще сделать там пустыню.
08.07.2023 18:04 Відповісти
Він кацапською мичав так як і ти.
08.07.2023 20:24 Відповісти
чому військові не викликали поліцію?
08.07.2023 18:04 Відповісти
Бо там дивилсь повне фідео, а не оцей обрізок.
09.07.2023 14:54 Відповісти
Стоят слушают как лохи...
08.07.2023 19:18 Відповісти
...та хiба не можливостi нi у кого привести до тями цього ******...
08.07.2023 20:23 Відповісти
Я ось думаю. Я завжди думаю. Навіть уві сні думаю. І коли їм, то теж думаю. Я завжди постійно думаю. І ось таке питання мене мучить постійно. А навіщо Українцям така Україна, де не буде Українців? Може й цей несвідомий Полтавський ухилист теж так думає як і я?
08.07.2023 23:31 Відповісти
Якби подумав трошки краще, то зрозумів би, що вибір, який нам залишили кацапи дуже простий - воювати або вмерти. Є ще один варіант - стати перед ними раком. Правда, останній варіант життя все ж таки не гарантує.
09.07.2023 18:10 Відповісти
А, можна я, як і вісім мільйонів (і +1 Полтавець) поки що живих моїх співвітчизників, ще поживу, без драматизму та емоційного височіння, якщо Бог мені дасть таку можливість?
09.07.2023 22:32 Відповісти
То питання до Бога, а не до мене. Але пам'ятай, що таку можливість тобі дає не тільки Бог, а ще й ті хлопці та дівчата з ЗСУ, за чиїми спинами ти мирно живеш.
09.07.2023 23:34 Відповісти
А учні Бога, пророки, були військовими?
09.07.2023 23:56 Відповісти
Нажаль ні

тлму і дали його вбити і пвтікали
10.07.2023 00:51 Відповісти
Так у цьому ж і полягала його місія на землі, втратити тіло, але зберегти праведну душу, очистити людство від їхніх гріхів, гордині, заздрощів, гніву, зневіри, жадібності. Це ж він для перемоги над смертю, для життя вічного, вчив підставляти ліву щоку, коли вдарили у праву.
10.07.2023 05:56 Відповісти
Існування свинособак показує що ця місія не пішля як треба
10.07.2023 14:00 Відповісти
Уяви собі таку картину, дощовий черв'як говорить про те, що процес конструювання токарного верстата пішов не так, як треба.
10.07.2023 18:20 Відповісти
думаю десь там в космосі є червяки які вже можуть будувати варп двигуни)

але це не докажеш нажаль)
11.07.2023 19:24 Відповісти
А якби цього 26-річного мудака скрутили і ще й на емоціях ляща дали - був би крик та шмарклі на всі соцмережі.
11.07.2023 16:41 Відповісти
Одразу видно прихильника "патріота" Шарія, на виправні, рочки з три його.
показати весь коментар
