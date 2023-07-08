"На тебе служити, чи що? Вбивати людей за гроші!", - полтавський ухилянт провокував військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест. ВIДЕО

У центрі Полтави несвідомий громадянин хотів спровокувати військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест.

"Як наші читачі ставляться до чоловіків, які показують подібні жести українським військовим? У центрі Полтави несвідомий громадянин хотів спровокувати військових на конфлікт, не вийшло, у якості останньої спроби вдався до нецензурного жесту. Висловлюємо своє захоплення представникам Полтавського обласного ТЦК та СП, які не піддалися на провокацію та не допустили конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Згодом у соцмережі поширили відео інциденту.

На зауваження воєнкома, що чоловік ухиляється від призову, той відповідає, що "Не хоче вбивати людей за гроші".

"На тебе служити, чи що?", - додав він. Згодом чоловік показав військовим нецензурний жест.

У соцмережах вже ідентифікували "героя" - це фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока.