"На тебе служити, чи що? Вбивати людей за гроші!", - полтавський ухилянт провокував військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест. ВIДЕО
У центрі Полтави несвідомий громадянин хотів спровокувати військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.
"Як наші читачі ставляться до чоловіків, які показують подібні жести українським військовим? У центрі Полтави несвідомий громадянин хотів спровокувати військових на конфлікт, не вийшло, у якості останньої спроби вдався до нецензурного жесту. Висловлюємо своє захоплення представникам Полтавського обласного ТЦК та СП, які не піддалися на провокацію та не допустили конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Згодом у соцмережі поширили відео інциденту.
На зауваження воєнкома, що чоловік ухиляється від призову, той відповідає, що "Не хоче вбивати людей за гроші".
"На тебе служити, чи що?", - додав він. Згодом чоловік показав військовим нецензурний жест.
У соцмережах вже ідентифікували "героя" - це фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока.
Але тут питання не комфорту й всоєчастного прибуття на роботу . Тут питання в існуванні українців як нації . Й багато хто скаржиться на рахунок того , що ТЦК беруть на роботу не академіків й не професорів лінгвістичних наук ...
Ось й таке питання до Вас , хто підпісався під ніком садиста-інквізитора ... Якщо ця шмаркля поводить себе як суцільне бидло , то яких воєнкомів Вам особисто не вистачає ? Ви бажаєте почути від робітника ТЦК щось на кшалт 9ї симфонії Бетховена ?!
И не нужно переставлять причину и следствие, дескать бедных ТЦКшников вынуждают так себя вести. Хотя бы по соотношению количества видео поведения одних и других, можно сделать вывод, что это наглая ложь.
Вот тогда это будет называться "Израиль учит Украину".
А пока я вижу только как рандомный еврей делает крайними простых граждан, не желающих идти на фарш.
Й Ізраїлі є дуже чітке діління на бойові підрозділи й на т.з. джобників . Той хто бздить , хто "пОцефіст" є в армії чудову нагоду служити в job . Такий й сама армія не заціквлення тримати "на передку" . Такі служать водіями в логістиці, кладовниками . Миють посуду й драять галюни .
Роботи для "гламурних" фітнес-тренерів в будь якій армії завжди багато . Нікого "вбивати за гроші" не змушують . Там (в бойові підрозділи) й без сопливих черга в кілометр . Й є навіть певна тенденція , коли армія набирають в "МАТАМ" (спецпідрозділ Айті) з усіх шкіл талановитих юнаків-математиків , а вони просятся в бойови підрозділи й їх переводять в десант ...
В Израиле нужно собрать не 1 млн. армию и постоянно её поддерживать, а гораздо меньше. Мобилизации как в Украине в Израиле последний раз была хрен знает когда. А когда была, Израиль свои войны не затягивал на 1-1.5 года как у нас в стиле 1МВ, иначе Израилю настала бы кабзда довольно скоро. А старался воевать блицкригами.
2) У Украины, в отличии от Израиля, есть роскошь в виде протяжённого тыла и мобилизационного ресурса чутка побольше, но не нужно постоянно на эти обстоятельства расчитывать, они исчерпаемы и чреваты подобными эксцессами, а потом возможно и социальным взрывом.
3) Что из себя представляет государство Израиль и государство Украина и какая у людей мотивация защищать одно и второе - думаю, пояснять не нужно.
4) Про очереди в боевые подразделения - посмеялся, спасибо. Ситуаций когда тебя из тыла переводят в пехоту и бросают на позиции - не существует в ВСУ, ну вааааще такого никогда не было, ага.
Можете конечно рассказывать сказки, что "гламурного" тренера поставят в тыл или рыть окопы, управлять дроном и т.д. и т.п., но я уверен, что эти на эти места уже персонал давно набран и он выбывает далеко не так быстро, как те кто действует на линии соприкосновения. Куда требуется постоянное пополнение и куда больше шансов попасть "гламурному" тренеру - думаю, объяснять не нужно. И как расходуется украинская пехота, насколько там "талантливые" командиры - тоже известно.
Разумеется можно продолжать гнилой пиз*еж про "ми цінуємо наших бійців, не те що рашка", но у людей есть глаза, уши, знакомые, родные, интернет в конце концов. Потому тренеры не горят желанием идти туда, где конца края не видно.
In the Army Now
Пісня, Status Quo
p/s І нехай там подивиться у віччі тим кого обкрадають !!!
і сьогодні для тебе пломбіру немає
шхерятся и что бы их выловить и этого мало.
Тебе не в ЕС, а в Северную Корею !
Ти знову забув похмiлитися ?
тлму і дали його вбити і пвтікали
але це не докажеш нажаль)