Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі: обговорили українську Формулу миру та депортацію дітей. ВІДЕО+ФОТО

У межах візиту до Турецької Республіки президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Як зазначається, глава держави поінформував Вселенського Патріарха про ситуацію на фронті й нещодавні злочини агресора проти цивільних українців.

Президент висловив подяку Його Всесвятості за непохитну підтримку нашої країни, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

"Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день - наша боротьба триває вже 500 днів - із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що під час зустрічі було обговорено українську Формулу миру й повернення незаконно депортованих з України дітей.

Зі свого боку Його Всесвятість Патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні.

"Вселенський Патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці", - наголосив Його Всесвятість.

"Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", - додав Патріарх Варфоломій.