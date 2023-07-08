Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 липня, у Михайлівському Соборі Києва відбулося прощання з Євгеном В’ячеславовичем Бешлягою - нашим Захисником-бойовим медиком, лікарем-кардіохірургом Олександрівської клінічної лікарні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Похоронять героя на Байковому кладовищі.
Як раніше повідомлялося, під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмуту Донецької області в автомобіль, у якому їхав лікар Євген Бешляга, потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Євгена не стало.
"Євгеній рятував життя нашим воїнам на передовій, гідно та самовіддано ніс свою нелегку службу. В пам'яті своїх колег і пацієнтів він назавжди залишиться доброю, веселою людиною, доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи. Завжди позитивний – він випромінював енергію. Так кажуть про нього колеги. Світла і незабутня пам’ять Євгену. Честь і слава навіки!", - пише у фейсбуці Людмила Хуртова.
"Він жив заради інших та віддав своє життя заради порятунку життів інших. Під час здійснення евакуаційної місії тяжко поранених із зони бойових дій в районі Бахмуту 21 травня 2023 року в його автомобіль потрапив снаряд, шансів вижити не було. Разом з ним загинули ще 3 медики. Це величезна втрата, яку неможливо усвідомити та прийняти. Він був, по-справжньому, унікальним. Він був і назавжди залишиться втіленням доброти, безкорисливості, саможертовності, вмінням бути справжнім другом, чоловіком, батьком, сином та братом. Женя був щирим, добрим, усміхненим та завжди готовим прийти на поміч. Спочивай з миром, Герой!" - так пишуть про нього друзі.
Євгену було 37. Народився він 24-го травня 1985 року у місті Києві. У нього залишилися батьки, дружина і син.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Світла пам'ять