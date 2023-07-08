УКР
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 липня, у Михайлівському Соборі Києва відбулося прощання з Євгеном В’ячеславовичем Бешлягою - нашим Захисником-бойовим медиком, лікарем-кардіохірургом Олександрівської клінічної лікарні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Похоронять героя на Байковому кладовищі.

Як раніше повідомлялося, під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмуту Донецької області в автомобіль, у якому їхав лікар Євген Бешляга, потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Євгена не стало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікар Євген "Аркай" Бешляга загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії. ФОТО

Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 01
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 02
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 03
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 04
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 05
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 06
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 07
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 08
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 09
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 10
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 11
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 12
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 13
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 14
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 15
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 16
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 17
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 18
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 19
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 20
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 21
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 22
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 23
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 24
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 25
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 26
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 27
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 28
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 29
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 30
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 31
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 32
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 33
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 34
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 35
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 36
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 37
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 38
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 39
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 40
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 41
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 42
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 43
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 44
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 45
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 46
Із бойовим медиком Євгеном Бешлягою, який загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії, попрощалися у Києві 47

"Євгеній рятував життя нашим воїнам на передовій, гідно та самовіддано ніс свою нелегку службу. В пам'яті своїх колег і пацієнтів він назавжди залишиться доброю, веселою людиною, доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи. Завжди позитивний – він випромінював енергію. Так кажуть про нього колеги. Світла і незабутня пам’ять Євгену. Честь і слава навіки!", - пише у фейсбуці Людмила Хуртова.

Також читайте: Воїн 3-ї ОШБр Віталій Каленченко загинув під час штурмових дій на околицях Бахмуту. ФОТО

"Він жив заради інших та віддав своє життя заради порятунку життів інших. Під час здійснення евакуаційної місії тяжко поранених із зони бойових дій в районі Бахмуту 21 травня 2023 року в його автомобіль потрапив снаряд, шансів вижити не було. Разом з ним загинули ще 3 медики. Це величезна втрата, яку неможливо усвідомити та прийняти. Він був, по-справжньому, унікальним. Він був і назавжди залишиться втіленням доброти, безкорисливості, саможертовності, вмінням бути справжнім другом, чоловіком, батьком, сином та братом. Женя був щирим, добрим, усміхненим та завжди готовим прийти на поміч. Спочивай з миром, Герой!" - так пишуть про нього друзі.

Євгену було 37. Народився він 24-го травня 1985 року у місті Києві. У нього залишилися батьки, дружина і син.

Також читайте: Захищаючи Україну загинув доброволець з Литви Валеріюс Полковніковас. ФОТО

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Царство Небесне..
Світла пам'ять
показати весь коментар
08.07.2023 14:23 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 14:45 Відповісти
Таких спеціалістів не можна допускати на передову під снаряди. Бо їх загибель чи каліцтво дуже дорого обійдуться країні в майбутньому. В госпіталі максимум тримати. А то відношення до людей поки вони живі в стилі "баби єщьо нарожают", ніби таких спеціалістів можна на конвеєрі за 2-3 тижні випускати, а потім починається траур "як так не вберегли".
показати весь коментар
08.07.2023 15:09 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
показати весь коментар
08.07.2023 19:22 Відповісти
 
 