5 060 58

Жодного дня слабкості. Ми йдемо до перемоги, - Зеленський з приводу 500 доби від початку російського вторгнення. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський випустив мотивувальний ролик з нагоди 500 днів від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

+38
Героїчний народ та сили Оборони боронять Батьківщину!!! А купа зелених істот мародерять, розкрадають та зраджують країну!!!
Зеленский а чому ми не в НАТО?
08.07.2023 17:50
+31
Знову відосіки. ЗЕбіл як той "пєтрушка" на ярмарковому балагані
08.07.2023 17:46
+30
Хоч помовч і не ляпай язиком перемагатель сраний. Краще скажи як смоктав в Омані.
08.07.2023 17:47
Знову відосіки. ЗЕбіл як той "пєтрушка" на ярмарковому балагані
08.07.2023 17:46
Хоч помовч і не ляпай язиком перемагатель сраний. Краще скажи як смоктав в Омані.
08.07.2023 17:47
Лапоть під проксею, чому ти припхався сюди зі своїм новоязом?
08.07.2023 18:13
Я тобі колись пригадаю цей коментар, будь спок.
08.07.2023 18:41
08.07.2023 19:28
Кацап звичайний
08.07.2023 18:25
Героїчний народ та сили Оборони боронять Батьківщину!!! А купа зелених істот мародерять, розкрадають та зраджують країну!!!
Зеленский а чому ми не в НАТО?
08.07.2023 17:50
коли солдати повернуться з війни й надалі будуть чути цей хриплогундосий голос - вони будуть стріляти на слух! й їх вже сьогодні легко зрозуміти. тому що вже, може, й завтра, вони хриплогундосо почують "я вас туда нє пасылал". ця фраза в відосиках- тільки питання часу.
08.07.2023 17:53
https://youtu.be/dAc30QDFyBk
08.07.2023 18:03
жахливо те, що показане в цьому відео, це не минуле. це майбутнє в яке ми сьогодні маємо можливість зазирнути ((
08.07.2023 18:22
‼️500 днів незламності?

А до 24 лютого війни не було?

Росіяни тоді не вбивали, не гвалтували, не анексували?
Тоді не рахується бо володька тоді скетчі для кварталу-95 знімав?😠
09.07.2023 07:45
Голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що потрібно скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом.



09.07.2023 07:19
Не верю... Вот если бы зеледент снял видосик в кукурузе
08.07.2023 17:55
хагашо йде гєзнікав, пздить мільягдами.
08.07.2023 17:56
Ідеологія «рвати тут і зараз, поки є ідеальна нагода» затьмарює розсудок і відсуває на десятий план державницькі й національні інтереси.. а все інше імітація.. Навіть на крові.
08.07.2023 18:07
Жодного дня слабкості, жодної неділі без корупційних сканадалів.
08.07.2023 18:11
Ну, просто блювати хочеться. Безтолковий виродок, який просрав все що тільки можна, завдяки якому маємо стільки жертв, коментує, приписує в тому числі і собі якісь заслуги. Все на що воно заслуговує - кіл.
08.07.2023 18:13
Вася перестань бояру жрать
08.07.2023 18:23
Вас подоляк серед імбіцилів набирає? Чи ти кацап під проксі?
08.07.2023 18:25
Переклад: Жодного дня слабкості товариші, потрібно ще для праправнуків прибарахлятися поки ці західні... гроші в країну кидають. Відпочивати потім будемо. Ми всі президенти.
08.07.2023 18:13
Цьому все ювілеї в голові. "Ура! Кругла дата! Придумовуйте, як попіаритись?". - А давай знімемо тебе на Зміїному, змонтуємо, а потім на "п'ятсотий" викладем. Це буде ульот! Всіх порвеш! Ти наш Герой!""
08.07.2023 18:17
На човні зі Стабулу пливли?
08.07.2023 18:21
...то досить тобі блювоту на Цензорі розводити, вася
08.07.2023 18:24
Баньте це подоляцьке гівно, що тут висирається.
08.07.2023 18:24
Мівіну ще їсть чі вже на дошерак перейшов?
08.07.2023 18:22
Ми йдемо до перемоги, тільки дороги у нас різні !!!
08.07.2023 18:24
"Ми пахали - я і трактор", угу. Юбілей у нього. Дозаглядався в сраку *****?
08.07.2023 18:25
Багато що в країні проісходе
благодаря Зєлєнському Володі. 💚💚💚
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова - це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро - це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти - це *********** нашого здобуток! 💚💚💚
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зєлєнському «спазіба»!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
💚💚💚

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і порохоботи!
08.07.2023 18:25
мотивувальний відос і "гасла ж мої гасла", ще нікому не заважали.
з них користі нуль але і шкоди начебто теж ніякої...
08.07.2023 18:26
Зелений вилупок наштампував відосіків на роки вперед.
08.07.2023 18:29
Праздник то какой. 500 дней войны. Это надо отметить.
08.07.2023 18:29
Ось він і ''намотивував'' чергову хвилю злості на себе. Вова, йди! Не доводь до гріха! Іди вже сам, може Українці тобі й пробачать частину твоїх про***бів.Іди вже, поки не пізно!
08.07.2023 18:46
А можна десь знайти відоски за більше, ніж 1000 днів ДО повномаштабного вторгнення (з червня 2019-го) про розбудову ЗСУ, розробку новітнього озброєння, укріплення лінії фронту (ОЙ! "лінії розмежування"), роботу розвідки з забезпечення безпеки країни ("вагнергейт" не пропонувати!), переозброєння військових підрозділів, формування нових рот/полків/бригад?

Цинічне брехливе ніщо піариться на досягненнях "клятих папєрєднікафф" і "бариг", а подоляківські "корисні ідіоти" на гроші Бєні (і бюджетні) розганяють все те по "єдиному марафєту" і роблять з цієї шобли зрадників та колаборантів "пабєдунофф"...

Амьоби зелені, ще заходить? На "піввареника" маститься? До "борщового набору" від мосєйчучки норм, оскоми та печії немає? Від ржання живота ще не скрутило?

ДБЛ! (С)
08.07.2023 19:08
Ну вы тут и понаписывали! А "та сторона" это все одобрит?
08.07.2023 20:31
ЗЄ ПНХ!!!
08.07.2023 19:24
Є пропозиція до Бутусова.Не публікуйте ці відосіки.Кожен ранок півень галасує,сонце сходить, жаби квакають.Це не новина.На едмарафоні цього повно.Кому цікаво - go to г+г!
08.07.2023 22:05
Я проти!!!!!
Відосики мене не цікавлять, а от читаючи коментарі - я насолоджуюсь!)))
під настій можу і від себе «додати»))))
08.07.2023 22:22
5 копеек, а ты вообще работаешь или воюешь? Ты ,вообще, что то полезное для страны делаешь? Или только обливается помоями правительство своей страны?
Что делает правительство я знаю. А что делаешь ты?
08.07.2023 23:04
Правительство. само себя в помоях полощет ему и помогать - не нужно.
09.07.2023 02:33
А пан президент вкурсі що на передовій в деяких бригадах створюють списки двухсотих і вимагають писати рапорти щоб люди добровільно пішли в піхоту на завдання з якого скоріше за все не повернуться. Щоб потім не платити компенсації. ***** кончені, хтось там казав що ми цінуємо кожного нашого воїна... і не кидаємо на м'ясо як орки.
09.07.2023 11:04
Біда в тому що плебс у все це сліпо вірить і буде й далі голосувати по приколу
09.07.2023 11:36
 
 