Жодного дня слабкості. Ми йдемо до перемоги, - Зеленський з приводу 500 доби від початку російського вторгнення. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський випустив мотивувальний ролик з нагоди 500 днів від початку повномасштабного російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.
Зеленский а чому ми не в НАТО?
А до 24 лютого війни не було?
Росіяни тоді не вбивали, не гвалтували, не анексували?
Тоді не рахується бо володька тоді скетчі для кварталу-95 знімав?😠
благодаря Зєлєнському Володі. 💚💚💚
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова - це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро - це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти - це *********** нашого здобуток! 💚💚💚
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зєлєнському «спазіба»!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
💚💚💚
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і порохоботи!
з них користі нуль але і шкоди начебто теж ніякої...
Цинічне брехливе ніщо піариться на досягненнях "клятих папєрєднікафф" і "бариг", а подоляківські "корисні ідіоти" на гроші Бєні (і бюджетні) розганяють все те по "єдиному марафєту" і роблять з цієї шобли зрадників та колаборантів "пабєдунофф"...
Амьоби зелені, ще заходить? На "піввареника" маститься? До "борщового набору" від мосєйчучки норм, оскоми та печії немає? Від ржання живота ще не скрутило?
ДБЛ! (С)
Відосики мене не цікавлять, а от читаючи коментарі - я насолоджуюсь!)))
під настій можу і від себе «додати»))))
Что делает правительство я знаю. А что делаешь ты?