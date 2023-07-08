Тільки на одному цвинтарі ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї РФ за 7 місяців з’явилося 776 нових могил. ФОТО
За останні сім місяців кладовище ПВК "Вагнера" в Краснодарському краї збільшилося на більш як 700 могил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Telegram-канал "Медуза".
Активіст Віталій Вотановський із Краснодарського краю опублікував у своєму телеграм-каналі фотографії кладовища і каплиці ПВК "Вагнера" в районі краснодарської станиці Бакинської.
Це найбільше відоме кладовище, де поховані найманці ПВК. За підрахунками Вотановського, у грудні 2022 року на кладовищі було 48 могил, однак станом на 8 липня - 824 могили.
"За 8 місяців зайнято 50% площі", - написав активіст під фото цвинтаря.
