Тільки на одному цвинтарі ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї РФ за 7 місяців з’явилося 776 нових могил. ФОТО

За останні сім місяців кладовище ПВК "Вагнера" в Краснодарському краї збільшилося на більш як 700 могил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Telegram-канал "Медуза".

Активіст Віталій Вотановський із Краснодарського краю опублікував у своєму телеграм-каналі фотографії кладовища і каплиці ПВК "Вагнера" в районі краснодарської станиці Бакинської.

Це найбільше відоме кладовище, де поховані найманці ПВК. За підрахунками Вотановського, у грудні 2022 року на кладовищі було 48 могил, однак станом на 8 липня - 824 могили.

"За 8 місяців зайнято 50% площі", - написав активіст під фото цвинтаря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин пообіцяв росіянам братські могили. ВIДЕО