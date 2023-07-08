УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7883 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 238 26

Тільки на одному цвинтарі ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї РФ за 7 місяців з’явилося 776 нових могил. ФОТО

За останні сім місяців кладовище ПВК "Вагнера" в Краснодарському краї збільшилося на більш як 700 могил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Telegram-канал "Медуза".

Активіст Віталій Вотановський із Краснодарського краю опублікував у своєму телеграм-каналі фотографії кладовища і каплиці ПВК "Вагнера" в районі краснодарської станиці Бакинської.

Це найбільше відоме кладовище, де поховані найманці ПВК. За підрахунками Вотановського, у грудні 2022 року на кладовищі було 48 могил, однак станом на 8 липня - 824 могили.

"За 8 місяців зайнято 50% площі", - написав активіст під фото цвинтаря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин пообіцяв росіянам братські могили. ВIДЕО

Тільки на одному цвинтарі ПВК Вагнер у Краснодарському краї РФ за 7 місяців з’явилося 776 нових могил 01

Автор: 

кладовище (205) труп (103) ПВК Вагнер (1547)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
08.07.2023 18:59 Відповісти
+15
Могли б заощадити території і поховати всіх у спільному скотомогильнику.
показати весь коментар
08.07.2023 18:58 Відповісти
+9
Расія страна бальшая. Всім оркам місця вистачить.
показати весь коментар
08.07.2023 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Могли б заощадити території і поховати всіх у спільному скотомогильнику.
показати весь коментар
08.07.2023 18:58 Відповісти
Скотомогитльник для цих півників... Та Ви гуманіст... Достатньо просто самоскидами на якийсь сміттєвий полігон вигрузити, так перегниють.
показати весь коментар
08.07.2023 19:09 Відповісти
ЗСУ знищили за допомогою високоточної артилерії «HIMARS» військовий ешелон із сорока вагонами, який прибув із «братської» московії на українську станцію Брилівка, Херсонської області.
Літерний потяг доставив «визволителям» міністра нападу та руйнування Сергія Куй жутовича Шойгу» бойову броньовану техніку, **********, цистерни з дизельним паливом для танків та автотехніки, а також підкріплення з-поміж амністованих в'язнів сибірських виправних установ. Тієї темної ночі перестали дихати вісімдесят військових із шевронами на рукаві червоно - блакитного - білого кольору. На концерт Кобзона вирушили також машиністи тепловозів РЗД та службовці станції з російськими паспортами. Понад двісті поранених орок доправили до лікарень тимчасово окупованого Крима та Джанкоя.
показати весь коментар
10.07.2023 16:44 Відповісти
Патєрь ***** нєт!
показати весь коментар
08.07.2023 18:59 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 18:59 Відповісти
Расія страна бальшая. Всім оркам місця вистачить.
показати весь коментар
08.07.2023 19:02 Відповісти
700 -це мало!!!
показати весь коментар
08.07.2023 19:02 Відповісти
В Аслана на твіті фотки де трупи вагнерівців напресовані брикетами на европалетах як морожена риба
показати весь коментар
08.07.2023 19:04 Відповісти
та хоч 700 тисяч
нам не шкода, хай плюсуються на кладовищі
показати весь коментар
08.07.2023 19:06 Відповісти
ашибочка вийшла )) партвєшку "три семёрки" из прошлого прийшла на зміну "776 бояров" ))
показати весь коментар
08.07.2023 19:11 Відповісти
Это только кого забрали. А сколько гниют по нашим полям и лесам. А когда в танке боекомплект загорается, то там и кости выгорят, вообще ничего не останется
показати весь коментар
08.07.2023 19:18 Відповісти
а вдоль дороги мертвие вагнери на бутилках сидя!!- и тишина
показати весь коментар
08.07.2023 19:21 Відповісти
Самая большая амнистия на тот свет с времен штафбатов второй мировой войны.
показати весь коментар
08.07.2023 19:38 Відповісти
пращайте баби, папіроси
кацап прийняв смертельну дозу ковбаси...
показати весь коментар
08.07.2023 19:40 Відповісти
Там ті зеки,що без рідні.
показати весь коментар
08.07.2023 19:41 Відповісти
здохнути вам УСІМ!!!--свинособаки ******!((,
показати весь коментар
08.07.2023 19:41 Відповісти
***** на дохлих кацапів та як їх закопують
показати весь коментар
08.07.2023 19:41 Відповісти
желаем всем 140млн стать хорошими русскими
показати весь коментар
08.07.2023 19:41 Відповісти
Якось малувато...
показати весь коментар
08.07.2023 19:41 Відповісти
"Ща вагнера подъедут" в катафалке 🤣
показати весь коментар
08.07.2023 19:57 Відповісти
Биомусор спит спокойно.
показати весь коментар
08.07.2023 20:01 Відповісти
Перед вторжением на снимках со спутников так выглядели у наших границ орковские танки.
показати весь коментар
08.07.2023 20:10 Відповісти
Там виключно їх "кадрові" безсімейні бомжі.
показати весь коментар
08.07.2023 20:25 Відповісти
Не зря вагнероские сыкуны сбежали в белорусь
показати весь коментар
08.07.2023 20:48 Відповісти
А таких цвинтарів більше 50!
показати весь коментар
08.07.2023 22:12 Відповісти
Это те кого удалось вывезти и кого не забрали родственники.А сколько их ещё валяется по пасадкам.
показати весь коментар
09.07.2023 10:58 Відповісти
 
 