УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7303 відвідувача онлайн
Новини Фото
35 306 166

У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони "Азовсталі", які разом із Зеленським прибули до міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 8 липня визволені з полону українські офіцери, яки захищали "Азовсталь", а згодом були інтерновані у Туреччину, прибули до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Зазначається, що Президент Володимир Зеленський прибув разом із визволеними сьогодні командирами "Азова" до Львова.

На проспекті Свободи сьогодні спорудили сцену та встановили й металодетектори навколо. Площу оточила поліція, зібрався величезний натовп людей, прибув мер міста Андрій Садовий.

На місці представники місцевої влади та духовенства. Серед них Митрополит Епіфаній.

У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони Азовсталі, які разом із Зеленським прибули до міста 01

У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони Азовсталі, які разом із Зеленським прибули до міста 02
У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони Азовсталі, які разом із Зеленським прибули до міста 03
У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони Азовсталі, які разом із Зеленським прибули до міста 04

У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони Азовсталі, які разом із Зеленським прибули до міста 05

Зазначається, що перед виступом на центральній вулиці Львова Зеленський і визволені провели невеличкий брифінг для преси:

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) Львів (3148) Азов (819) Азовсталь (448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+64
выборы на носу , понты дороже всего.
показати весь коментар
08.07.2023 22:27 Відповісти
+59
Найвеличніший понад усе любить купатися в променях слави.
От тільки ціна його слави занадто висока для країни.
показати весь коментар
08.07.2023 22:28 Відповісти
+52
На фоні наших Героїв-Азовців, які тримали до останнього Маріуполь, тепер, пад бурниє прадалжитєльниє аплодісмєнти, буде піаритись гнусава офісна щурятина, яка здала і Азовців і Маріуполь і південь і, якби не Армія, то здала б і всю Україну своїм оманським подільникам з кремля ...
показати весь коментар
08.07.2023 22:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ні. Тому що це Львів.
показати весь коментар
09.07.2023 08:38 Відповісти
Міністр оборони говорить, що місто без прикриття, а зе збирає стадіон. Що за....під час війни? Ну повернулися з Туреччини азовці, ситі. Ви недавню групу з полону бачили? Худі, одні кості і шкіра. Вони також Герої,тільки про них щось тихо і по містах доя піару не возили. Стидоба. Знову розділили захисників України на категорії.
показати весь коментар
08.07.2023 23:54 Відповісти
Так категории - это и есть Совок поганый. То есть - зеленский.
показати весь коментар
09.07.2023 11:39 Відповісти
я надеюсь они не прочитают цензор. Иначе они ужаснутся, кого они защищали и куда они вернулись.
показати весь коментар
08.07.2023 23:59 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
09.07.2023 00:56 Відповісти
Сподіваюся що вони іще пам'ятають свої обіцянки з оточеного Маріуполя , якщо забули , тоді нехай,Цензор перечитають.
показати весь коментар
09.07.2023 01:25 Відповісти
Вони стільки зробили для країни, ще з початку війни в 14му, шо ти стільки і не напишеш, потвора. Звідки ви такі беретесь?
показати весь коментар
09.07.2023 08:13 Відповісти
Чмоня , я в Україні беруся , а ти від переляку у США забігло .
показати весь коментар
09.07.2023 11:25 Відповісти
Дебіл, я в Штатах більш ніж 20 років.) А ти СВОЇХ ГЕРОЇВ лайном поливаєш, замість того, щоб пишатися. Ними весь світ пишається, а тут українці... крім таких, як ти!!! Так хто з нас насправді про Україну дбає? Виходить шо ти малорос або кацапський бот!

P.S. Хочу тобі сказати, якби ти тут в Штатах таке сказав про солдатів, тебе б на деталі розібрали люди. Прощавай, йолопе.
показати весь коментар
09.07.2023 12:10 Відповісти
Нажаль, не тільки ти, багато тут таких, огидно читати коментарі.
показати весь коментар
09.07.2023 12:13 Відповісти
На жаль , паскудників зрідні тобі теж вистачає , а саме гидке що все оце лайно , на тебе схоже , втікши з України , намагається українців вчити як їм жити .Здохни вже , падло, та не смерди кацапськими наративами .
показати весь коментар
09.07.2023 18:08 Відповісти
Ну то сиди там і не варнякай!
показати весь коментар
09.07.2023 19:51 Відповісти
Аaa так ти будеш жити за мoî коштy, а я буду сидіти і не варнякати? Це тобі зе-шобла методічку написала? Давайте гроші і не лізьте до нас? Це їх наративи.) Ну так, х@й ти вгадав.
показати весь коментар
09.07.2023 23:10 Відповісти
адміни цензора отбирають та культивують аптипрезидентські настрої.
показати весь коментар
10.07.2023 12:34 Відповісти
Президент тут ні до чого, як і Цензор. Вибішує, коли на військових накидають!
показати весь коментар
10.07.2023 13:06 Відповісти
Ідіоте ! Утік двадцять років тому , то сиди і не верещи , чмоня емігрантська , розповідатиме мені воно про вшанування героїв (( Герої у полоні і досі , або виконавши наказ тих про кого ти зараз триндиш , у Оленівці закатовані або під судом зараз у кацапстані , а ось ці про кого ми говоримо , медійні особи , які минулого року розповідали що вони зроблять повернувшись додому , тепер про свої обіцянки забули і стали найвеличнішого лідора прославляти , від вигляду якого і ти , емігранте , у штани сцишся на радощах (( Ти від совка здриснув , але совком залишився , герой недороблений !
показати весь коментар
09.07.2023 18:05 Відповісти
вавка,не твой д.р.
показати весь коментар
09.07.2023 00:00 Відповісти
Пінгвін вирішив підняти власний рейтинг навіть ціною інших хто зараз в полоні. І от цим останнім з сьогоднішнього дня стане ще важче, і знаходитись і вийти. Москалі того не забувають.
Але пінгвіну шо? Головне клепання руками і репліки: як ми на@бали москалів!!!
показати весь коментар
09.07.2023 00:07 Відповісти
Развели кацапов как маленьких детей.
показати весь коментар
09.07.2023 00:14 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 00:45 Відповісти
Чтобы сбить информационный поток, связанный с поздравлениями Залужного Шалычник именно сегодня замутил поездку на Змеиный и пиар на защитниках Азовстали.
Зеленожопый карнавал очень ссыт популярности Залужного, потому если поставить Залужного и шалычника рядом в избирательном бюллетене, то Шашлычник пролетает со всем своим шапито, марфоном, плюсами и прочим пиаром
показати весь коментар
09.07.2023 01:26 Відповісти
Да плевать ему на Залужного, его популярность еще есть, пока мы контрнаступление не слили, а шанс судя по всему не маленький =(
показати весь коментар
09.07.2023 03:34 Відповісти
кацап
показати весь коментар
09.07.2023 07:45 Відповісти
ему популярность губошлеп разумков рисует! помнится на выборах мэра Киева андрюшка пальчевский тоже побеждал в первом туре! итог известен всем.
показати весь коментар
09.07.2023 08:14 Відповісти
А вот и все просралщики подъехали с регистрацией 10.22. Как связано контрнаступление и Зелья? Только у трололо мнение о Ze зависит от успеха на фронте. Сколько можно вроде ездит и просит вооружение, что еще он может для помощи в наступление зделать? Посоветуйте пожалуйста.
показати весь коментар
09.07.2023 09:54 Відповісти
Так чего же тогда Зеленский, ещё в июле 2021 года, назначил Залужного главнокомандующим ВСУ, и до сих пор не назначил другого? Ведь при главнокомандующем Залужном был утрачен юго-восток - чем не повод обвинить его в этом и снять с должности?
Залужный что - всё делает по-своем и не подчиняется главнокомандующему-президенту? Да, такого быть не может! Уже бы принял решение о кадровых перестановках. А если нет, тогда всё устраивает и идёт по плану.
показати весь коментар
09.07.2023 07:35 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
09.07.2023 16:32 Відповісти
Повідомлю тобі бубочкін-бубочка шо Залужний призначений завдяки і під тиском США а не Зеполєона і довоєнний план захисту України приховали від зелоха.Суку хомчака і тарана призначив звичайно він і яйцекрада і різних сосєн з чим тебе і поздоровляю.
показати весь коментар
10.07.2023 12:54 Відповісти
Здається все лягає в логічну лінію.
За два дні приїзджає хеерал, вставляє фітіля ПВОшникам, "чтоб лучше сматрелі в оба", кацапи щось пронюхали і ввалили калібрами по місту, ПВОшники задрочені перевіркою про.....и ракети.
А 8 числа приїзджає харант.
версія?
Одному піар, а декому не повезло
показати весь коментар
09.07.2023 01:29 Відповісти
одне питання чому лідор зеленский повіз Азовців у Львів а не у Херсон ,Миколайв.
показати весь коментар
09.07.2023 02:47 Відповісти
за рік вибори....весь тамтешній електорат жінки, дівчата, молодиці тут...
ще може по польшах німеччинах возитиме, бо трохи їх і там є...в закордонних виборчих округах
показати весь коментар
09.07.2023 06:16 Відповісти
Жінки і дівчата - це зрозуміло, а от хто такі «молодиці», що ви їх окремо називаєте?
показати весь коментар
10.07.2023 09:05 Відповісти
саме термін молодиці не мав би викликати запитань...це молоді жінки, заміжні дівчата, як пишуть зараз...
а от вжитий термін жінки включають і зрілих жінок і жінок більш поважного віку...
і тоді - дівчата, молодиці, жінки зрілого і поважного віку - десь так...
показати весь коментар
10.07.2023 13:04 Відповісти
на відео добре видно,що ФСБшний щур Єрмак почуває себе не в своїй тарілці)
показати весь коментар
09.07.2023 03:14 Відповісти
Народ прийшов зустріти українських героїв з "Азову". Замість цього їм підсунули гундосе зелене куйло, яке здало Південь разом з "Азовом"
показати весь коментар
09.07.2023 07:34 Відповісти
откуда вылезло полоумное существо!? бегом яшу казакова слушать!
показати весь коментар
09.07.2023 08:16 Відповісти
Кацапе, а не твої орки розбили Маріуполь в щебінь, при цьому вбивши сотні тисяч маріупольців?
По-твоєму ***** зі своєю бандою вбиває і руйнує,а винні в цьому захисники?
Рідкісна ти мерзото даже орківські пропагандони вже почали правду говорити про те хто руйнує нашіміста і села, типу калашнікова.
показати весь коментар
09.07.2023 08:43 Відповісти
Серега с регистрацией 09.06.23 точно трололо ватное,
показати весь коментар
09.07.2023 09:56 Відповісти
І яке дивне співпадіння: усюди, куди прийздить воно, припиняються обстріли. Про це добрий аналіз у Т. Чорновола.
показати весь коментар
09.07.2023 08:14 Відповісти
Цей фільм буде багатосерійний.
В головних ролях Зелепух і Єрмак.
Головний режисер : ?
показати весь коментар
09.07.2023 08:21 Відповісти
Господи,прошу не допусти оленівки для наших полонених від мстивих росіян.Амінь.
показати весь коментар
09.07.2023 08:30 Відповісти
Гвалтівник робить селфі зі своєю жертвою, а його поплічники в захваті: Який він хоробрий та шляхетний, бо не втік з місця злочину, та ще й сукню на ній поправив.
показати весь коментар
09.07.2023 09:09 Відповісти
гавкайте, гавкайте ущербненні..
показати весь коментар
09.07.2023 09:19 Відповісти
Повернення додому героїв-азовців - це головне !
показати весь коментар
09.07.2023 09:30 Відповісти
Вы вдумайтесь в уровень Пи...ца, Оманский бенин Нарик сдавший Украину и смотрящий над ним ставленник патрушева Елдак пиарятся с тем, кто по их вине оказался в плену к стати зелеДрочеры а что там с бакановым и т.д????
показати весь коментар
09.07.2023 10:02 Відповісти
нАглые смешные и убогие гупики
показати весь коментар
09.07.2023 10:15 Відповісти
100%
показати весь коментар
09.07.2023 10:20 Відповісти
@Во Львове собрались тысячи людей встречать героев обороны "Азовстали", которые вместе с Зеленским@ Это потому , что - как пишет Ютюб - зеля появился во Львове внезапно.
И на всех фотках видна "внезапность" появления....

А , на самом, деле видно позорное дежавю поганого Совка. Так выглядела и встреча Гагарина, и встреча Чаушеску ... да-да... и Чаушеску....
показати весь коментар
09.07.2023 10:05 Відповісти
Самі бачите, яки кислі рожи у Буданова і Зеленського, щось не дуже вони радіють поверненю азовців. 👈
показати весь коментар
09.07.2023 10:05 Відповісти
Шановні панове! Зупиніться поширювати всяку гадость в своїх проплачених тролях.У нас іде війна ! І все це роблять ті ,які проти закінчення війни.
показати весь коментар
09.07.2023 10:15 Відповісти
Какая несправедливость!!!))) на его месте должен был быть сладкий петрушка с бабой йулей, ахмЭтов и реформы еханурова))
показати весь коментар
09.07.2023 10:19 Відповісти
Хлопці, дорогі, поверніться назад в Туреччину від цих моральних виродків і покидьків, яких ви захищали.

Стільки вилити бруду і помиїв на людей, які пройшли пекло !

Господи, змилуйся, очисти Україну від такої погані !
показати весь коментар
09.07.2023 12:06 Відповісти
+++ І мені соромно.
показати весь коментар
09.07.2023 12:15 Відповісти
зебіл, який справжній забанений (або деактивований) логін в тебе?
показати весь коментар
09.07.2023 12:58 Відповісти
Так щоб памятали як це було хронологічно -
показати весь коментар
10.07.2023 10:48 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 10:49 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 10:53 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 10:56 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 10:58 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 11:02 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 11:03 Відповісти
ДО ЧОГО Я ВЕДУ - ТРЕБА БУЛО ОБОРОНЯТИ МАРІУПІЛЬ ТАКИМИ ЖЕРТВАМИ ЧИ НІ

100 тис громадян Маріуполя загинуло у нелюдських умовах
Місто Маріуполь стерте з лиця землі
гарнізон Маріуполя все одно здався у полон до кацапів

Риторичні питання -
ХТО НАДАВ НАКАЗ ЗАЛИШАТИСЯ ВІЙСЬКОВИМ У МАРІУПОЛІ ?,
бо частина військ відійшла до Запоріжжя без проблем.
Як що РНБО знало що Маріуполь оточують кацапи з трьох боків, то навіщо вони зміцнили охорону Маріуполя і не дали наказу на відхід з міста при його оточенні ?
показати весь коментар
10.07.2023 20:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 