У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони "Азовсталі", які разом із Зеленським прибули до міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 8 липня визволені з полону українські офіцери, яки захищали "Азовсталь", а згодом були інтерновані у Туреччину, прибули до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що Президент Володимир Зеленський прибув разом із визволеними сьогодні командирами "Азова" до Львова.

На проспекті Свободи сьогодні спорудили сцену та встановили й металодетектори навколо. Площу оточила поліція, зібрався величезний натовп людей, прибув мер міста Андрій Садовий.

На місці представники місцевої влади та духовенства. Серед них Митрополит Епіфаній.







Зазначається, що перед виступом на центральній вулиці Львова Зеленський і визволені провели невеличкий брифінг для преси: