УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7883 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
547 0

Минулої доби рашисти вбили 10 цивільних на Донеччині, 13 людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські війська продовжують вбивати мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росія вбиває цивільних! За 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини: 9 в Лимані та 1 в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Минулої доби рашисти вбили 10 цивільних на Донеччині, 13 людей поранено, - ОВА 01

Автор: 

обстріл (30952) жертви (1900) Донецька область (9634)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 