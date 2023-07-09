Минулої доби рашисти вбили 10 цивільних на Донеччині, 13 людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські війська продовжують вбивати мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росія вбиває цивільних! За 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини: 9 в Лимані та 1 в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

