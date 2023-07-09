УКР
У Дніпровському районі Києва горить АЗС, відомо про 3 постраждалих, - Кличко (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Дніпровському районі Києва горить АЗС, відомо про 3 постраждалих, - Кличко (оновлено) 01
У Дніпровському районі Києва горить АЗС, відомо про 3 постраждалих, - Кличко (оновлено) 02

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих внаслідок пожежі. 

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - зазначив Кличко.

АЗС (1906) Київ (20187) пожежа (4425) ДСНС (5282)
заправка не витримала нові ціни на бензину
09.07.2023 16:10 Відповісти
Диверсія однозначно.
09.07.2023 17:23 Відповісти
Водій кабріолета прямо в'їхав в заправку і кабріолет загорівся. Шансів вижити мало.
09.07.2023 19:11 Відповісти
Так, дякую, вже знаю. На жаль, водій вижив, але з опіками. "На жаль" - тому, що мені цих 21-річних *********-водіїв зовсім не жалко. Від них вже стільки безвинних людей постраждало. Зараз працівник заправки. Чим він завинив, щоб йому таке лихо. Опіки дуже довго заживають, там така імунна реакція йде.
09.07.2023 19:40 Відповісти
эти длббы выжили, к сожалению.
09.07.2023 20:18 Відповісти
https://t.me/nexta_live/56596 Машина на швидкості влетіла у заправку - відео.
09.07.2023 18:05 Відповісти
На третем видео малыш тоже хотел посмотреть что мама снимает на телефон.
09.07.2023 18:10 Відповісти
Десь чув, ні в якому разі не знімайте на відео роботу ППО і прильоти, а тут усі знімають, мабуть впевнені вже булищо то довпойоб у АЗС влетів.
09.07.2023 20:45 Відповісти
 
 