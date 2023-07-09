У Дніпровському районі Києва горить АЗС, відомо про 3 постраждалих, - Кличко (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бензовоз вибухнув на трасі в Броварському районі. Є загиблий, вирувала велика пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих внаслідок пожежі.

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - зазначив Кличко.