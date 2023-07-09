Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний. ФОТОрепортаж
У Національному військово-історичному музеї Міністерства оборони відбувся показ-презентація для членів Київської асоціації військових аташе та дипломатів країн-партнерів англомовної версії документального фільму "Битва за острів Зміїний. Море" з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
"Сьогодні, 7 липня, у Національному військово-історичному музеї Міністерства оборони України відбувся показ-презентація для членів Київської асоціації військових аташе та дипломатів країн-партнерів англомовної версії документального фільму "Битва за острів Зміїний. Море" з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" створеного за підтримки Міністерства культури та інформполітики спільно з Головним управлінням розвідки міністерства оборони України. Захід було присвячено першій річниці з дня встановлення українських національних прапорів на о.Зміїний, який було звільнено від російських агресорів після тривалої операції Сил оборони та безпеки України", - ідеться в повідомленні.
Заступник міністра оборони України з євроінтеграції Андрій Шевченко подякував дипломатам країн-партнерів за постійну підтримку України у протистоянні з російськими агресорами і підкреслив стратегічну важливість встановлення контролю над о.Зміїний для часткового розблокування українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи започаткованої невдовзі після звільнення острова.
"Символічно, що цей захід ми проводимо напередодні Саміту НАТО у Вільнюсі, після якого підтримка країн-партнерів у боротьбі з ворогом тільки міцнішатиме. Україна звільнить своє море, небо і землю від агресорів", - сказав він.
Автор фільму "Битва за острів Зміїний. Море" і всього проєкту трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" колишній журналіст, а нині майор ЗСУ Артем Шевченко подякував за підтримку проєкту Міністерство культури та інформполітики та ГУР МО.
"Цей фільм про нашу першу, але вірю не останню перемогу над ворогом на морі", розповів він, презентуючи документальний проект. Один з героїв фільму пілот-вертолітник підполковник Євген Соловйов, Герой України, розповів про один з найдраматичніших епізодів битви за Зміїний - десантування груп спецпризначення ГУР МО та СБУ на острів 8 травня 2022 року: "Операція польоту і висадки була надзвичайно ризикованою. Щонайменше п`ять новітніх російських винищувачів перебували у тому районі у небі. Наші застарілі бойові літаки не могли створити для наших гелікоптерів повітряної переваги, а самі вертольоти не були обладнані системами попередження про повітряні атаки. Але ми всі розуміли, що острів стратегічно важливий бо дозволяє контролювати надводну і повітряну обстановку у цьому секторі Чорного моря і на півдні України загалом. Розуміючи ризик, ми знали і знаємо, що це наша земля і ми будемо битися за неї за нашу свободу, наше майбутнє і майбутнє наших дітей. За міжнародної підтримки це робити легше".
Президент Київської асоціації військових аташе, аташе з питань оборони Латвійської Республіки полковник Александрс Холмановс подякував за організацію заходу і висловив впевненість, що Україна обов`язково переможе у війні. Гостям окрім документального фільму продемонстрували і артефакти пов`язані із битвою з острів: реальний рятівний круг із сигнальним буєм із затопленого російського флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва", хвостове оперення однієї з ракет Нептун, яким було уражено вороже судно, моделі острова Зміїний і крейсера, а також стенд із особистими речами Героя України (посмертно) полковника Ігоря Бедзая, тодішнього заступника командувача ВМС ЗС з авіації, який загинув під час битви за острів.
Зазначається, що невдовзі англомовні версії документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" будуть доступні для перегляду міжнародною аудиторією на одній з провідних українських стрімінгових платформ.
Україномовні версії розміщено на ютуб-каналі ГУР МО України
Буде нове кіно про 28 панфіловців урядового кварталу і про свято 23 фєвраля коли Дибенко з матросами отримали від Кайзера на горіхи і тікали від більшовиків аж до Пітера а там відзвітували про велику перемогу пролєтаріяту над єрманцями капіталістами
=====
Це в кого окрім ***** ще якісь дати *********, хто в нас ще совком хворіє - не той хто урочисто 500 днів відзначав? На 9 травня подаруночок хтось схотів, за покладені життя бійців спецназу за шматок каменюки посеред моря, з якого кацапів потім вибили артою?
Але.
Навіщо штурмувати Зміїний, якщо він знаходився у межах зальності обстрілів артилерією? Це скеля, там немає де сховатися від щоденних атак артою. Через деякий час, росіяни звідти пішли би. А наші воїни воювпли би на інших напрямках..
Його й так звільнили (з жестом доброй волі) масованими,точними артилерійськими ударами з Цезарів і Богдани.В кінці червня 22го .Це не секрет.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/30/7355572/index.amp
А от те,про що вони зняли кіно,вилазка з бойовиків 90,з втратою штучних офіцерів-спеціалістів та техніки,в березні-злочин,що буде розслідуватись наступною владою...
А уничтожение раектного крейсера "масква", флагмана чф рф, на секундочку, это шо, первой победой не считается?
"Зачем рисковали, почему люди погибли, кому это надо... " - просто непроходимые дебилы, дубье тупорылое (((
Оруел,-ти пророк !
В мережі ходить інформація,що серед спецури є люди,які відмовились брати участь у цій авантюрі.От були б у нас журналісти...