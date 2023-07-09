УКР
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний. ФОТОрепортаж

У Національному військово-історичному музеї Міністерства оборони відбувся показ-презентація для членів Київської асоціації військових аташе та дипломатів країн-партнерів англомовної версії документального фільму "Битва за острів Зміїний. Море" з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Сьогодні, 7 липня, у Національному військово-історичному музеї Міністерства оборони України відбувся показ-презентація для членів Київської асоціації військових аташе та дипломатів країн-партнерів англомовної версії документального фільму "Битва за острів Зміїний. Море" з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" створеного за підтримки Міністерства культури та інформполітики спільно з Головним управлінням розвідки міністерства оборони України. Захід було присвячено першій річниці з дня встановлення українських національних прапорів на о.Зміїний, який було звільнено від російських агресорів після тривалої операції Сил оборони та безпеки України", - ідеться в повідомленні.

Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 01
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 02
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 03
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 04

Заступник міністра оборони України з євроінтеграції Андрій Шевченко подякував дипломатам країн-партнерів за постійну підтримку України у протистоянні з російськими агресорами і підкреслив стратегічну важливість встановлення контролю над о.Зміїний для часткового розблокування українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи започаткованої невдовзі після звільнення острова.

"Символічно, що цей захід ми проводимо напередодні Саміту НАТО у Вільнюсі, після якого підтримка країн-партнерів у боротьбі з ворогом тільки міцнішатиме. Україна звільнить своє море, небо і землю від агресорів", - сказав він.

Автор фільму "Битва за острів Зміїний. Море" і всього проєкту трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" колишній журналіст, а нині майор ЗСУ Артем Шевченко подякував за підтримку проєкту Міністерство культури та інформполітики та ГУР МО.

Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 05

Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 06

"Цей фільм про нашу першу, але вірю не останню перемогу над ворогом на морі", розповів він, презентуючи документальний проект. Один з героїв фільму пілот-вертолітник підполковник Євген Соловйов, Герой України, розповів про один з найдраматичніших епізодів битви за Зміїний - десантування груп спецпризначення ГУР МО та СБУ на острів 8 травня 2022 року: "Операція польоту і висадки була надзвичайно ризикованою. Щонайменше п`ять новітніх російських винищувачів перебували у тому районі у небі. Наші застарілі бойові літаки не могли створити для наших гелікоптерів повітряної переваги, а самі вертольоти не були обладнані системами попередження про повітряні атаки. Але ми всі розуміли, що острів стратегічно важливий бо дозволяє контролювати надводну і повітряну обстановку у цьому секторі Чорного моря і на півдні України загалом. Розуміючи ризик, ми знали і знаємо, що це наша земля і ми будемо битися за неї за нашу свободу, наше майбутнє і майбутнє наших дітей. За міжнародної підтримки це робити легше".

Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 07
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 08
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 09
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 10
Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний 11

Президент Київської асоціації військових аташе, аташе з питань оборони Латвійської Республіки полковник Александрс Холмановс подякував за організацію заходу і висловив впевненість, що Україна обов`язково переможе у війні. Гостям окрім документального фільму продемонстрували і артефакти пов`язані із битвою з острів: реальний рятівний круг із сигнальним буєм із затопленого російського флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва", хвостове оперення однієї з ракет Нептун, яким було уражено вороже судно, моделі острова Зміїний і крейсера, а також стенд із особистими речами Героя України (посмертно) полковника Ігоря Бедзая, тодішнього заступника командувача ВМС ЗС з авіації, який загинув під час битви за острів.

Зазначається, що невдовзі англомовні версії документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" будуть доступні для перегляду міжнародною аудиторією на одній з провідних українських стрімінгових платформ.

Україномовні версії розміщено на ютуб-каналі ГУР МО України

Зміїний (165) розвідка (3924) фільми (284)
А вони не показали , скільки кращих воїнів перед цим загубив Буданов своєю спецоперацією?
09.07.2023 17:55 Відповісти
Передвиборчі гонки гопкоманії з Банкової почалися з 50 річчя Залужного . Продюсер Єрмак готує свою перемогу на виборах - Зеленський зробить його своїм наступником .
09.07.2023 17:57 Відповісти
"Один з героїв фільму пілот-вертолітник підполковник Євген Соловйов, Герой України, розповів про один з найдраматичніших епізодів битви за Зміїний - десантування груп спецпризначення ГУР МО та СБУ на острів 8 травня 2022 року: "Операція польоту і висадки була надзвичайно ризикованою. Щонайменше п`ять новітніх російських винищувачів перебували у тому районі у небі."
Це в кого окрім ***** ще якісь дати *********, хто в нас ще совком хворіє - не той хто урочисто 500 днів відзначав? На 9 травня подаруночок хтось схотів, за покладені життя бійців спецназу за шматок каменюки посеред моря, з якого кацапів потім вибили артою?
09.07.2023 18:05 Відповісти
Не на часи.
09.07.2023 17:57 Відповісти
Так лучшие воины сами рвались на такое задание, или им на диване нужно было сидеть как тебе?
09.07.2023 18:00 Відповісти
Рвалися не рвалися а коли про початок війни говорили всі праски України чомусь нічого не було зроблено для того щоб запобігти цій небезпеці. А навпаки жоден міст з Криму не був підірваний, людей не евакуювали з під Києва, Буча Бородянка Гостомель. Сам Єрмак появився через десять днів після нападу рашистів. Всі програми по озброєнню ЗСУ були закриті. Пам'ятаєте "літаки летять всіх бамбіть будемо". А скільки ЗЕЛЕНЬ купила за свої гроші та передала в війська техніки обладнання знаєте "0". А барига Порошенко як зелені *******, передає і купляє за свої кошти так скажіть будь ласка хто здавав і здає Україну той що не втік чи не дали йому втекти???
09.07.2023 19:33 Відповісти
"чомусь нічого не було зроблено для того щоб запобігти цій небезпеці" --- если бы никто не готовился то война действительно могла была бы закончится за 3 дня,как и планировало пуйло, готовились,если бы не готовились то был бы конец. И оружие с запада поставлялось не просто стингеры,нлавы и джавелины но были и другие вкусняшки о которых никто не говорил,так что зрада о том что не готовились в твоей голове
09.07.2023 20:06 Відповісти
...у вас ус отклєілся (с)
09.07.2023 20:15 Відповісти
З усім згоден на 100%! А ще Зеленський за три роки, окрім розмінування Чонгара, розвалив усі укріпрайоні, які парашенка за час свого президентства облаштував по всій протяжності кордону з срасією, забрав і здав на металобрухт усі банно-пральні комплекси (непевно знав, що срасія нападе і парашенко, як щирий патріот почне закуповувати їх "за власні гроші". Зазорити хотів, дурилка картонна.), відібрав у "Азова" важке озброєння та **********, а тепер не віддає. Сам не може впоратися, то взяв Єрмака собі на допомогу. один баригу побороти не може. Слабкий!
09.07.2023 22:59 Відповісти
Ну це ж усср#2 під зеленим прапором, з удосконаленою пропагандою від студія95квартал.
Буде нове кіно про 28 панфіловців урядового кварталу і про свято 23 фєвраля коли Дибенко з матросами отримали від Кайзера на горіхи і тікали від більшовиків аж до Пітера а там відзвітували про велику перемогу пролєтаріяту над єрманцями капіталістами
09.07.2023 18:09 Відповісти
В них є дуже успішній фермер соратник з часів передвиборчої компанії у 2019 році - Пригожин, котрий, доречі, закрив свою ферму, так що кращі його боти вже з нами - напр Андрюша Саган.Тоді ще у 2019му Кремль покладав на перемогу Зеленського великі надії, й ботофермі Подоляка співпрацювали з ботофермами Пригожина . А потім коли Вова став Боневтіком, вои його прокляли як найстрашнішого єврея
09.07.2023 18:37 Відповісти
Так приезжай с америки не позволь этому случится, или быть патриотом хорошо только из за границей? И сидеть клацая клешнями рассказывать о том что все пропало?
09.07.2023 17:59 Відповісти
занадто багато зусиль вже віддала Україні , й занадто багато вже мені років
09.07.2023 18:02 Відповісти
Ой бл..... такой дурацкой отмазки если честно не ожидал.
09.07.2023 18:04 Відповісти
Куди б тобі, буряте, з'їздити, щоб, нарешті, державну опанувати.
09.07.2023 19:04 Відповісти
А ти мабудь в окопі сидиш ПРОСТО НЕ *****!
09.07.2023 19:34 Відповісти
При чем тут в окопе кретин? Я хоть не сижу в окопе но не ною о том чего не знаю.
09.07.2023 20:03 Відповісти
ничего у них не выйдет.
09.07.2023 18:00 Відповісти
Звичайно не вийде- їм дадуть погратися до перемоги демократів на виборах , бо якщо зараз голосно боротися зі зрадниками на Банковій - то точно переможе МАГА . Й Рашка за цей час ослабне. Зараз підтримка допомоги Україні дуже зросла - це мотив затягувати, як жахливо не звучить . Але це моя особиста думка.
09.07.2023 18:06 Відповісти
...Я мала на увазі соцопитування показали різке підвищення підтримки населення США допомозі Україні , навіть серед прореспубліканського. Й було цікаве запитання , якщо Ваш кандидат сьогодні проти підтримки й надалі Україні, ви будете підтримувати допомогу ? Там високий позитивний рівень відповідей.
09.07.2023 18:11 Відповісти
мотивувальний відос 3 - зрадник на позиції...
09.07.2023 17:59 Відповісти
ця тема на тиждень...
09.07.2023 18:00 Відповісти
обидва шевченко - обидва мерзотника. Я в шоці, кого там в МО понабирали.
09.07.2023 18:01 Відповісти
Військові аташе побачили як найЗеленіший з дьЄрмаком визволили о. Зміїний, в перерві між заварюванням мівіни теплою водою ...
09.07.2023 18:05 Відповісти
будьоний так хотів вислужитися перед клоуном, що послав на смерть кращих, при цьому так і не поніс покарання за відверто злочинний наказ
09.07.2023 18:11 Відповісти
Кажуть послали хлопців на убій щоб потішити его зеленського новим відосом.
09.07.2023 18:28 Відповісти
а где видео ?
09.07.2023 18:35 Відповісти
https://youtu.be/0MjsxTFeuEM "Море. Битва за острів Зміїний" ВИДЕО
09.07.2023 18:38 Відповісти
Штурмів Зміїного було два... перший, який розроблявся ГУР, судячи з усього, хотіли преподнести "ватному кловану" на "дєвятає мая та шашличкі", був провальним. 7 травня 2022 операцію почали, а 8 травня, з втратами, згорнули. Друга операція по звільненню Зміїного вже відбувалася під керівництвом командування ЗСУ і 30 червня 2022 москалоту вибили з острова Зміїний та встановили там український прапор. Про цю подію Залужний 30.06.23. оприлюднив коротеньке відео https://www.unian.ua/war/zaluzhniy-rozkriv-yak-zsu-vibili-okupantiv-z-ostrova-zmijiniy-video-12312618.html
09.07.2023 18:40 Відповісти
Все це з перших хвилин розкривав, як й досі, усю гопотню рашки на Банковій, Тарас Чорновіл . За це тітушки з Банкової над ним й познущалися .
09.07.2023 18:48 Відповісти
Схиляю голову перед полеглими героями, що визволяли острів.
Але.
Навіщо штурмувати Зміїний, якщо він знаходився у межах зальності обстрілів артилерією? Це скеля, там немає де сховатися від щоденних атак артою. Через деякий час, росіяни звідти пішли би. А наші воїни воювпли би на інших напрямках..
09.07.2023 18:52 Відповісти
но Зеля же сховався
09.07.2023 18:56 Відповісти
шо то я не слышал чтоб обстреливали Змеиный
09.07.2023 18:58 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/30/7355572/index.amp
10.07.2023 11:26 Відповісти
нечем стрелять - корабли на расстоянии 300 км
09.07.2023 19:02 Відповісти
Тобто ?
Його й так звільнили (з жестом доброй волі) масованими,точними артилерійськими ударами з Цезарів і Богдани.В кінці червня 22го .Це не секрет.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/30/7355572/index.amp
А от те,про що вони зняли кіно,вилазка з бойовиків 90,з втратою штучних офіцерів-спеціалістів та техніки,в березні-злочин,що буде розслідуватись наступною владою...
09.07.2023 20:48 Відповісти
Про Богдану було багато.
10.07.2023 11:25 Відповісти
"Цей фільм про нашу першу, але вірю не останню перемогу над ворогом на морі" Джерело:
А уничтожение раектного крейсера "масква", флагмана чф рф, на секундочку, это шо, первой победой не считается?
09.07.2023 19:15 Відповісти
Героически эпизод, в мире подобных прецедентов раз два и обчелся. Каждый украинец должен гордиться. Но нет и сюда налезли говнометы, которым снова все кисло.
"Зачем рисковали, почему люди погибли, кому это надо... " - просто непроходимые дебилы, дубье тупорылое (((
09.07.2023 19:46 Відповісти
Студия "95 квартал".
09.07.2023 20:33 Відповісти
Провальна операція,задумана на Банковій,як піар-хід,під час якої загинуло більше двох десятків людей(і подейкують,-ґвинтокрил і пара катерів втрачено),подається як перемога.
Оруел,-ти пророк !
В мережі ходить інформація,що серед спецури є люди,які відмовились брати участь у цій авантюрі.От були б у нас журналісти...
09.07.2023 20:34 Відповісти
 
 