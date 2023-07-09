Воєнна розвідка показала військовим аташе фільм про звільнення острова Зміїний. ФОТОрепортаж

У Національному військово-історичному музеї Міністерства оборони відбувся показ-презентація для членів Київської асоціації військових аташе та дипломатів країн-партнерів англомовної версії документального фільму "Битва за острів Зміїний. Море" з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Сьогодні, 7 липня, у Національному військово-історичному музеї Міністерства оборони України відбувся показ-презентація для членів Київської асоціації військових аташе та дипломатів країн-партнерів англомовної версії документального фільму "Битва за острів Зміїний. Море" з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" створеного за підтримки Міністерства культури та інформполітики спільно з Головним управлінням розвідки міністерства оборони України. Захід було присвячено першій річниці з дня встановлення українських національних прапорів на о.Зміїний, який було звільнено від російських агресорів після тривалої операції Сил оборони та безпеки України", - ідеться в повідомленні.









Заступник міністра оборони України з євроінтеграції Андрій Шевченко подякував дипломатам країн-партнерів за постійну підтримку України у протистоянні з російськими агресорами і підкреслив стратегічну важливість встановлення контролю над о.Зміїний для часткового розблокування українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи започаткованої невдовзі після звільнення острова.

"Символічно, що цей захід ми проводимо напередодні Саміту НАТО у Вільнюсі, після якого підтримка країн-партнерів у боротьбі з ворогом тільки міцнішатиме. Україна звільнить своє море, небо і землю від агресорів", - сказав він.

Автор фільму "Битва за острів Зміїний. Море" і всього проєкту трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" колишній журналіст, а нині майор ЗСУ Артем Шевченко подякував за підтримку проєкту Міністерство культури та інформполітики та ГУР МО.







"Цей фільм про нашу першу, але вірю не останню перемогу над ворогом на морі", розповів він, презентуючи документальний проект. Один з героїв фільму пілот-вертолітник підполковник Євген Соловйов, Герой України, розповів про один з найдраматичніших епізодів битви за Зміїний - десантування груп спецпризначення ГУР МО та СБУ на острів 8 травня 2022 року: "Операція польоту і висадки була надзвичайно ризикованою. Щонайменше п`ять новітніх російських винищувачів перебували у тому районі у небі. Наші застарілі бойові літаки не могли створити для наших гелікоптерів повітряної переваги, а самі вертольоти не були обладнані системами попередження про повітряні атаки. Але ми всі розуміли, що острів стратегічно важливий бо дозволяє контролювати надводну і повітряну обстановку у цьому секторі Чорного моря і на півдні України загалом. Розуміючи ризик, ми знали і знаємо, що це наша земля і ми будемо битися за неї за нашу свободу, наше майбутнє і майбутнє наших дітей. За міжнародної підтримки це робити легше".











Президент Київської асоціації військових аташе, аташе з питань оборони Латвійської Республіки полковник Александрс Холмановс подякував за організацію заходу і висловив впевненість, що Україна обов`язково переможе у війні. Гостям окрім документального фільму продемонстрували і артефакти пов`язані із битвою з острів: реальний рятівний круг із сигнальним буєм із затопленого російського флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва", хвостове оперення однієї з ракет Нептун, яким було уражено вороже судно, моделі острова Зміїний і крейсера, а також стенд із особистими речами Героя України (посмертно) полковника Ігоря Бедзая, тодішнього заступника командувача ВМС ЗС з авіації, який загинув під час битви за острів.

Зазначається, що невдовзі англомовні версії документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" будуть доступні для перегляду міжнародною аудиторією на одній з провідних українських стрімінгових платформ.

Україномовні версії розміщено на ютуб-каналі ГУР МО України