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Новини Фото ДТП
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Електричка розчавила легковика на Чернігівщині - через порушення правил дорожнього руху загинули три людини, серед яких дитина, - Укрзалізниця. ФОТО

У Чернігівській області в середу сталося зіткнення поїзда та автомобіля, загинуло троє людей, включаючи дитину, другу дитину госпіталізовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У повідомленні заззначається: "У Чернігівській області водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

Аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка. Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку.

Укрзалізниця вкотре закликає не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди. Поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин. Під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі…"

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Електричка розчавила легковика на Чернігівщині - через порушення правил дорожнього руху загинули три людини, серед яких дитина, - Укрзалізниця 01

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діти (5182) ДТП (4495) залізниця (1532) смерть (6787) електричка (205)


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Топ коментарі
+24
Кожного разу одне і те саме, коли до цих ідіотів дойде, що у поїзда гальмівний шлях не 5 метрів.🤦🤦🤦
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12.07.2023 23:56 Відповісти
+19
Авто купив, права купив, їздити не купив. Мізки 73%.
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13.07.2023 00:15 Відповісти
+17
Царство небесне дитині. Жертві тупого опудала за кермом без мозку та інстинктів самозбереження.
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13.07.2023 00:17 Відповісти
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Кожного разу одне і те саме, коли до цих ідіотів дойде, що у поїзда гальмівний шлях не 5 метрів.🤦🤦🤦
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12.07.2023 23:56 Відповісти
Що, навіть номерів на авто не було?
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12.07.2023 23:59 Відповісти
А навіщо?
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13.07.2023 00:22 Відповісти
долбодятлів на дорогах вистачає... ще й люди із за них повинні спізнюватись...
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13.07.2023 00:09 Відповісти
Авто купив, права купив, їздити не купив. Мізки 73%.
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13.07.2023 00:15 Відповісти
Авто без номерів, може й прав немає, чи вже забрали.
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13.07.2023 00:31 Відповісти
Думаю від удару злетіли ...
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13.07.2023 09:33 Відповісти
Нет. Просто дурак. Безответственній.
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13.07.2023 02:29 Відповісти
У нас і так поїздів не вистачає, а тут ще й так...
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13.07.2023 00:17 Відповісти
Царство небесне дитині. Жертві тупого опудала за кермом без мозку та інстинктів самозбереження.
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13.07.2023 00:17 Відповісти
Здебільшого у тупого тупого опудала за кермом виростають такі ж самі діти.
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13.07.2023 00:30 Відповісти
Премия Дарвина....
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13.07.2023 00:32 Відповісти
Мог не видеть сигналы,такое бывает.
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13.07.2023 00:54 Відповісти
Завжди так буває, коли у воділи за кермом мізків менше ніж у курки.
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13.07.2023 13:21 Відповісти
Фольксваген Пассат Б6

дешева стара надійна комфортна машина

водій ідіот
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13.07.2023 01:05 Відповісти
добра тачка - я з Б5 перескочив на Б7 зараз чекаю на Б9 але є чутки що він буде тільки у кузові універсал і в Штатах не продаватиметься
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13.07.2023 01:48 Відповісти
До чого тут штати?
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13.07.2023 07:19 Відповісти
Чи ви вчаділи? Вам війни мало?
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13.07.2023 01:41 Відповісти
жлобська звичка бикувати обірвала три життя..( дехто у цьому світі невиліковні
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13.07.2023 07:22 Відповісти
В спам, кацапсина
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13.07.2023 08:00 Відповісти
Сэр гей, не грусти. Скоро кассеты подъедут, быстрее дело пойдет )
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13.07.2023 08:35 Відповісти
Я и без тебя это знаю
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13.07.2023 09:17 Відповісти
С удовольствием! Только перед этим пару десятков кацапсин зажмурю )
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13.07.2023 09:24 Відповісти
Возраст не важен. Кацапов будут уничтожать все украинцы: от детей до стариков. Всеми доступными и недоступными способами.
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13.07.2023 09:34 Відповісти
Не звертайте уваги на цих гнид і не відповідайте їм. Нехай весь негатив зостанеться у них. Бо коли без відповіді, їх ще більше розпирає. А так, вони ще й копійчину за флейм отримають.
А на самому разі, то найтупіше бикобидло, працююче строго по методиці; такий собі дрищ-задрот.
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13.07.2023 08:44 Відповісти
Ідіот
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13.07.2023 09:10 Відповісти
"По итогам сво" - дурачок... Вы все там @банутые людоеды. Посмотрите хоть немного на себя без призм... против вас весь цивилизованный мир... совпадение?
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13.07.2023 09:47 Відповісти
Був би довбо#б один, не шкода було б. Дитину дуже шкода. Ідіот...
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13.07.2023 09:52 Відповісти
Я вообще честно говоря не понимаю шо наши правители добиваются с лояльностью к нарушителям ПДД.Права можно купить в интернете,запрещающие знаки светофора по сути упразднили,сплошная линия разметки тоже,про рядность движения вообще молчу.А самое главное контроля на дорогах нет от слова совсем нет.Да,и вот еще,теорию в автошколе теперь учить не нужно,можно самому учить.Страна рай для нарушителей ПДД.
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14.07.2023 09:15 Відповісти
 
 