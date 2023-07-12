Електричка розчавила легковика на Чернігівщині - через порушення правил дорожнього руху загинули три людини, серед яких дитина, - Укрзалізниця. ФОТО

У Чернігівській області в середу сталося зіткнення поїзда та автомобіля, загинуло троє людей, включаючи дитину, другу дитину госпіталізовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У повідомленні заззначається: "У Чернігівській області водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

Аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка. Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку.

Укрзалізниця вкотре закликає не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди. Поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин. Під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі…"

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