Викрито посадовця та вісім поплічників, які незаконно заволоділи укриттями в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру посадовцю держпідприємства та восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з Міністерств України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, протиправну схему організували двоє жителів Києва. Один із них, будучи посадовою особою держпідприємства, підшукав об’єкти нерухомості, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.
Інші учасники схеми підробили документи, які дозволяли відчужити держмайно, а на їх підставі держреєстратор здійснив незаконне відчуження державних об’єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.
"Всього злочинна група реалізувала 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 квадратних метрів на суму 24 мільйони гривень. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та 2 будівлі", - додають правоохоронці.
"Їм інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Наразі шахраям обирають запобіжні заходи.
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