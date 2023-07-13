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Викрито посадовця та вісім поплічників, які незаконно заволоділи укриттями в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру посадовцю держпідприємства та восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з Міністерств України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, протиправну схему організували двоє жителів Києва. Один із них, будучи посадовою особою держпідприємства, підшукав об’єкти нерухомості, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.

Інші учасники схеми підробили документи, які дозволяли відчужити держмайно, а на їх підставі держреєстратор здійснив незаконне відчуження державних об’єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.

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"Всього злочинна група реалізувала 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 квадратних метрів на суму 24 мільйони гривень. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та 2 будівлі", - додають правоохоронці.

"Їм інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Наразі шахраям обирають запобіжні заходи.

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Викрито посадовця та вісім поплічників, які незаконно заволоділи укриттями в Києві, - Офіс генпрокурора 01

Викрито посадовця та вісім поплічників, які незаконно заволоділи укриттями в Києві, - Офіс генпрокурора 02

Викрито посадовця та вісім поплічників, які незаконно заволоділи укриттями в Києві, - Офіс генпрокурора 03

Викрито посадовця та вісім поплічників, які незаконно заволоділи укриттями в Києві, - Офіс генпрокурора 04

Викрито посадовця та вісім поплічників, які незаконно заволоділи укриттями в Києві, - Офіс генпрокурора 05

Автор: 

Київ (19791) шахрайство (1125) Офіс Генпрокурора (3304) укриття (314)


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Топ коментарі
+9
це 30 років робили на всіх рівнях і територіях
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13.07.2023 11:27 Відповісти
+8
Чому ви їм харі закриваєте, люди повині знати своїх хероїв.
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13.07.2023 11:28 Відповісти
+6
Яйця по 170 та сп#жжені сховища. І це під час війни. Я в ах#ї....
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13.07.2023 11:26 Відповісти
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Натягнути їхні дупи на барабани.
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13.07.2023 11:25 Відповісти
Тільки тоді барабани в укриттях будуть мати хоч який зміст.
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13.07.2023 11:41 Відповісти
Яйця по 170 та сп#жжені сховища. І це під час війни. Я в ах#ї....
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13.07.2023 11:26 Відповісти
SUD.ua

@sud_gazeta

·

https://twitter.com/sud_gazeta/status/1679369894364676096 2 год

НАЗК пропонує викреслити радників та помічників Президента та прем'єр-міністра з переліку посад, які підпадають під спецперевірку та повну перевірку декларацій

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13.07.2023 11:27 Відповісти
прохідний двір
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13.07.2023 12:36 Відповісти
це 30 років робили на всіх рівнях і територіях
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13.07.2023 11:27 Відповісти
кцпсько-клоунске "всі однакові" не припинялось)
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13.07.2023 11:54 Відповісти
Чому ви їм харі закриваєте, люди повині знати своїх хероїв.
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13.07.2023 11:28 Відповісти
Навіщо 'хорошій' людині псувати кар'єру.Йому ще далі працювати.
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13.07.2023 11:47 Відповісти
Дивно, що жоден із них, до цього часу, не вчинив прикрого самогубства… А в Україні йде кривава війна …. Мілкоту рейдерську підловлюють, а масштабних, із значками нардепів від зелені, недобачають…. Чому ми і досі не в отій НАТІ??
Ну, тепер суддівські із сотоваришами по цеху, копієчку хоть зароблять на цьому!
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13.07.2023 11:42 Відповісти
Не прошло и 10 лет войны как решили таки заняться бомбоубежищами.
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13.07.2023 12:03 Відповісти
Суттєві втрати під час атак вказують на те, що люди не дуже туди бігають.
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13.07.2023 12:37 Відповісти
І що???
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13.07.2023 12:32 Відповісти
слідство іде
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13.07.2023 13:31 Відповісти
Ніхто і не сумнівається, що приміщення прибрали до рук держслужбовці
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13.07.2023 12:50 Відповісти
Вы меня удивляете,это было ясно сразу,покопайте глубже: на работе и знакомства найдете более интересные факты...
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13.07.2023 16:30 Відповісти
 
 