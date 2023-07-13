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Нічна атака на Київ: чоловік загинув не через ворожий обстріл, а через побутову пожежу, - МВС. ФОТО

Пожежа в Подільському районі Києва, під час гасіння якої минулої ночі виявили тіло чоловіка, не була викликана обстрілами. Вона мала побутовий характер.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня о 02:19 у Подільському районі Києва виникла пожежа побутового характеру за адресою просп. Правди, 78", - йдеться у повідомленні.

Зайнялося на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежники знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

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Зараз правоохоронці встановлюють причину пожежі.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого.

Загалом під час нічної атаки на Київ сили ППО збили 10 ворожих дронів. Двоє людей дістали поранення.

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Нічна атака на Київ: чоловік загинув не через ворожий обстріл, а через побутову пожежу, - МВС 01
Нічна атака на Київ: чоловік загинув не через ворожий обстріл, а через побутову пожежу, - МВС 02
Нічна атака на Київ: чоловік загинув не через ворожий обстріл, а через побутову пожежу, - МВС 03
Нічна атака на Київ: чоловік загинув не через ворожий обстріл, а через побутову пожежу, - МВС 04

Автор: 

Київ (19791) МВС (3519) обстріл (29527) пожежа (4365)


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Так може це вбивство ?
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13.07.2023 12:06 Відповісти
 
 