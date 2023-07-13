У Маріуполі колапс медичної системи, люди займають чергу до лікаря із 5 години ранку, - міськрада. ФОТО

В окупованому Маріуполі колапс з медициною. Люди займають чергу до лікаря із 5 години ранку. Дехто вже пропонує купити місце у черзі, щоб потрапити на прийом.

Про це в телеграмі повідомляє міськрада Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в лікарнях міста катастрофічно бракує лікарів. Тож потрапити на прийом – справжнє випробування. Кілометрові черги тягнуться на вулиці. Люди приходять задовго до відкриття лікарні. В місцевих чатах навіть з’явилися пропозиції купити місце у черзі.



"Хто стоїть в черзі на висновок до терапевта? Куплю місце ближче до початку. Ціна 10 тисяч рублів", - пише маріупольчанка.



"Така ситуація у місті усюди. Так само люди не можуть потрапити до пенсійного фонду чи інших соціальних установ", - зауважили в міськраді.

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