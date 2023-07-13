У Маріуполі колапс медичної системи, люди займають чергу до лікаря із 5 години ранку, - міськрада. ФОТО
В окупованому Маріуполі колапс з медициною. Люди займають чергу до лікаря із 5 години ранку. Дехто вже пропонує купити місце у черзі, щоб потрапити на прийом.
Про це в телеграмі повідомляє міськрада Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в лікарнях міста катастрофічно бракує лікарів. Тож потрапити на прийом – справжнє випробування. Кілометрові черги тягнуться на вулиці. Люди приходять задовго до відкриття лікарні. В місцевих чатах навіть з’явилися пропозиції купити місце у черзі.
"Хто стоїть в черзі на висновок до терапевта? Куплю місце ближче до початку. Ціна 10 тисяч рублів", - пише маріупольчанка.
"Така ситуація у місті усюди. Так само люди не можуть потрапити до пенсійного фонду чи інших соціальних установ", - зауважили в міськраді.
Будь ласка, зачекайте...
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понаєхавшиєнєуєхавшиє?
На що вони сподівались?
На те, що "рускіє прідут-жизнь наладіцца"?
Це українська влада все робила "не так", а кацапів вони будуть терпіти, скільки треба!
А "міськраді Маріуполя" тільки і залишається, що розповідати, як там тепер хєрово, після того, як Маріуполь залишили без укріплень, обеззброїли і загнали в оточення та здали в полон його захисників...
І що, треба поспівчувати тим, хто там стоїть в "кілометрових чергах"?
"Там же наші люді"(с)?
"Зато бєс біндєр" в черзі і "заключєніє на паруском єзикє", а не на ненависній "мовє".
Сталінаевтаназіі на ніх нєт!"