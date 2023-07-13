Затримано місцевого ексдепутата на Одещині, який привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила ще одну схему привласнення державної землі на узбережжі Чорного моря. Затримано колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на загальну суму 15 млн грн.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.
За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів. Встановлено, що ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії. Для підробки документів фігурант залучив місцевого інженера-землевпорядника. Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.
Під час обшуків виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.
Наразі чотирьом учасникам "схеми" повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
▪️ чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
▪️ ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).
Організатор схеми – ексдепутат – перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.
Крім того, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За матеріалами Служби безпеки, на вкрадену землю накладено арешт та встановлено заборону на її відчуження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зловживаючи та використовуючи свої посадові повноваження ці злодії у державних інституціях, поза ЗАКОНАМИ ДЕРЖАВИ та своїми посадами у державній владі, використали ШАХРАЙСЬКІ схеми привласнення НАДРЕНТАБЕЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ЕКОНОМІЧНО розвинутих ПІДПРИЄМСТВ та родючих сільськогосподарських земель та зібраного з них урожаю сільгосппродукції у своїх цілях та інтересах для власного збагачення та ухиляння від сплати податків у КАЗНУ ДЕРЖАВИ прикриваючи свої дії, злодіїв, високими державними посадами...!!!