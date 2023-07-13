Наслідки обстрілів Запорізької області: Загинув чоловік, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські загарбники продовжують обстрілювати Запорізьку область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Російські війська атакували прифронтовий Оріхів. В результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм. Також поранення отримав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ. Його доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
З ОТРК "Іскандер-К" росіяни також поцілили по території підприємства у Малокатеринівці. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення дістали дві особи, їм надається необхідна медична допомога.
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