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Наслідки обстрілів Запорізької області: Загинув чоловік, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати Запорізьку область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Російські війська атакували прифронтовий Оріхів. В результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм. Також поранення отримав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ. Його доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

З ОТРК "Іскандер-К" росіяни також поцілили по території підприємства у Малокатеринівці. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення дістали дві особи, їм надається необхідна медична допомога.

Читайте: Росіяни вдарили з мінометів по Оріхову, загинув чоловік. ФОТО

Наслідки обстрілів Запорізької області: Загинув чоловік, 4 особи дістали поранення 01
Наслідки обстрілів Запорізької області: Загинув чоловік, 4 особи дістали поранення 02
Наслідки обстрілів Запорізької області: Загинув чоловік, 4 особи дістали поранення 03
Наслідки обстрілів Запорізької області: Загинув чоловік, 4 особи дістали поранення 04

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