На Сумщині ЗСУ збили другий за добу ворожий безпілотник, - ОВА. ФОТО

Прикордонники у районі Білопілля Сумської області збили ще один безпілотник ворога.

Про це повідомила Сумська ОВА у четвер, пише Цензор.НЕТ.

"У районі Білопілля прикордонниками Сумщини збитий ще один ворожий безпілотник. Дякуємо нашим захисникам! Разом – до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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