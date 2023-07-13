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На Сумщині ЗСУ збили другий за добу ворожий безпілотник, - ОВА. ФОТО

Прикордонники у районі Білопілля Сумської області збили ще один безпілотник ворога.

Про це повідомила Сумська ОВА у четвер, пише Цензор.НЕТ.

"У районі Білопілля прикордонниками Сумщини збитий ще один ворожий безпілотник. Дякуємо нашим захисникам! Разом – до Перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

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На Сумщині ЗСУ збили другий за добу ворожий безпілотник, - ОВА 01
На Сумщині ЗСУ збили другий за добу ворожий безпілотник, - ОВА 02

Автор: 

прикордонники (1115) Сумська область (3957) знищення (7696) дрони (5006)


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Нема в московії такої суми
Щоб подолати це місто - Суми
Хай невелике, але просунуте
Рашистам дикиким воно просуне, те...
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13.07.2023 17:16 Відповісти
А нех.й тут шастать!
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13.07.2023 17:17 Відповісти
 
 