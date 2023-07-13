На Сумщині ЗСУ збили другий за добу ворожий безпілотник, - ОВА. ФОТО
Прикордонники у районі Білопілля Сумської області збили ще один безпілотник ворога.
Про це повідомила Сумська ОВА у четвер, пише Цензор.НЕТ.
"У районі Білопілля прикордонниками Сумщини збитий ще один ворожий безпілотник. Дякуємо нашим захисникам! Разом – до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб подолати це місто - Суми
Хай невелике, але просунуте
Рашистам дикиким воно просуне, те...