Рашисти з мінометів вдарили по Сумщині, загинув 60-річний чоловік, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Окупанти з території РФ завдали удару з мінометів по території Сумщини, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, 13 липня 2023 року близько 12:30 окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок обстрілу на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка.
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