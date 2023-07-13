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Рашисти з мінометів вдарили по Сумщині, загинув 60-річний чоловік, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Окупанти з території РФ завдали удару з мінометів по території Сумщини, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 13 липня 2023 року близько 12:30 окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок обстрілу на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка.

Читайте: На Сумщині ЗСУ збили другий за добу ворожий безпілотник, - ОВА. ФОТО

Рашисти з мінометів вдарили по Сумщині, загинув 60-річний чоловік, - Офіс Генпрокурора 01
Рашисти з мінометів вдарили по Сумщині, загинув 60-річний чоловік, - Офіс Генпрокурора 02
Рашисти з мінометів вдарили по Сумщині, загинув 60-річний чоловік, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3957) Офіс Генпрокурора (3304)


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росія - "країна" терорист, "країна" - гній, "країна" - рабів і кретинів. кацапи кінчені!
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13.07.2023 18:11 Відповісти
сволочи - единственного деда в селе убили
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13.07.2023 18:24 Відповісти
ЗСУ вдало відпрацювали по росіянах в тимчасово окупованому Токмаку
Ліквідували близько 200 окупантів разом із комендантом міста, які базувалися на Ковальсько-штампувальному заводі, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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13.07.2023 18:31 Відповісти
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13.07.2023 19:18 Відповісти
 
 