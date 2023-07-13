Рашисти з мінометів вдарили по Сумщині, загинув 60-річний чоловік, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Окупанти з території РФ завдали удару з мінометів по території Сумщини, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 13 липня 2023 року близько 12:30 окупанти з території РФ здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок обстрілу на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка.

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